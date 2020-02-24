شركة تومي تستعين بالممثل دانييل هيني لإنتاج سلسلة أفلام عالمية

إكمال الرحلة – المسلسل

دانييل هيني عن التمثيل

نيويورك، 24 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة تومي، الماركة العالمية الرائدة للسفر وأسلوب الحياة اليوم أول حلقة من مسلسلها المقبل، وهم من بطولة الممثل دانييل هيني، وهو بعنوان “إكمال الرحلة – المسلسل.”

كجزء من سعيتوميالدائم نحو الكمال عبر الابتكار، تستمد العلامة التجارية الإلهام من المجالات خارج نطاقها الخاص. تبحث كل حلقة مؤثرة من مسلسل “إكمال الرحلة – المسلسل”عن فكرة فريدة وفي الوقت المناسب تتعلق بمحرك لا ينتهي نحو إتقان حرفة معينة. بالنسبة لدانييل هيني، فإن تحقيق “المشهد المثالي” هو هدفه النهائي كممثل.

يقدم هذا الجزء من السلسلة، الذي أخرجه جون كليمنتس، نظرة داخلية على عملية دانييل هيني الإبداعية عند التحضير للمشهد، بدءًا من بحث الشخصيات وحتى اللحظة التي يقف فيها أمام الكاميرا. نتعرف على التحديات التي يواجهها، وكيف يعمل تجاه تحقيق هدفه، والكيمياء المستحيلة التكرار التي يجب أن تحدث لتصوير نوع المشهد الذي يصبح أسطوريًا. وكما يوضح، فمن المستحيل أن يتقن التمثيل تماما – لكن هذا هو بالضبط ما يحفزه على الاستمرار في متابعته.

إن عملية التحسين المستمرة هي التي تؤدي في النهاية إلى تشكيل وتغيير الثقافة بشكل عام. والكمال، كما يتضح، هو مجرد فكرة – الرحلة نحو تحقيقه هي المهمة.

يقول دانييل هيني: “أحب حقائبي من تومي. إنها متينة ومرنة ومتعددة الوظائف. هناك جيب لكل شيء، ولا داعي للقلق أبداً من تعريضها للتلف أو الانفتاح. لقد حصلت على حقائبتومي منذ سنوات وما زلت أستخدمها لأنها قوية للغاية. وهذا ما أود رؤيته بنفسي، كشخص وكممثل – أي شخص يمكنه الوصول إلى أي شيء، شخص قوي وصلب.”

تتميز هذه الحملة بمجموعة حقائب هاريسون المعادة التصميم، المستوحاة من الأسلوب الحديث الخالد. توفر المجموعة البسيطة وظائف رئيسية وهي مصممة بصور ظلية نظيفة ومصنوعة من النايلون الخفيف بما في ذلل حقيبة الظهر “أوبسون رول توب” وحقيبة ظهر “وارين” وحقيبة ظهر “برادنر” وحقيبة ظهر “غريغوري سلينغ”. يعرض دانييل كيف تتيح له مجموعة حقائب هاريسون اتقان رحلته أثناء تجوله حول العالم بحثًا عن شغفه.

يقول فيكتور سانز، المدير الإبداعي لـتومي: “نرى دانييل كمواطن عالمي حقيقي يسعى دائمًا إلى تحسين رحلته. إن معرفة الشغف الذي نتشاركه معًا في أعمالنا الحرفية جعل التواصل معه على مستوى أعمق أمرًا سهلاً. أنا متحمس لإصدار الحلقة الأولى في هذه السلسلة الجديدة المذهلة وأتطلع إلى إصدار المزيد في المستقبل.”

سيتم عرض الفيلم على مستوى العالم عبر القنوات الاجتماعية للعلامة التجارية، بما في ذلكإنستاغرام، فيسبوك، تويتر، يوتيوب وأوه وديجيتال.

حول تومي

منذ العام 1975، وتومي تعمل على خلق شركة تجارية عالمية المستوى وأساسيات السفر، المصممة لترقية وتبسيط وتجميل جميع جوانب الحياة أثناء السفر. وبمزج الوظائف التي لا تشوبها شائبة مع روح الإبداع، نحن ملتزمون بتمكين الرحلات كشريك مدى الحياة للمحركين والمصنعين سعيا وراء شغفهم. يتم بيع العلامة التجارية على مستوى العالم في أكثر من 75 دولة مع ما يقرب من 2000 نقطة بيع. لمعرفة المزيد عن تومي، يرجى زيارة التالي: www.TUMI.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1093251/Perfecting_The_ Journey_The_Series.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/214382/tumi_logo.jpg