‫شركة تكنولوجيا الطاقة ComboCurve تُعلن عن تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من السلسلة “ب”

دورة النمو تعمل على التعجيل بوتيرة توسع منصة تكنولوجيا الطاقة الرائدة لشركة ComboCurve

هيوستن، 26 أبريل 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت اليوم ComboCurve، منصة التشغيل وتحليلات الطاقة السحابية المفضلة من جانب العديد من أكبر شركات الطاقة على مستوى العالم، عن جمع 50 مليون دولار أمريكي من خلال دورة تمويل من الفئة “ب” بقيادة مجموعة Dragoneer Investment Group وشركة Bessemer Venture Partners. يأتي رأس المال الإضافي إثر تمويلها من الفئة “أ” الذي تم الإعلان عنه قبل أقل من ستة أشهر.

إن جمع رأسمال من الفئة “ب” يعزز بقوة من مكانة ComboCurve بصفتها شركة التكنولوجيا الأسرع نموًا في قطاع الطاقة. سوف يسمح رأس المال الإضافي للشركة بالتعجيل من وتيرة تعزيز المنتجات الرئيسية مع التوسع في مجالات عمل أخرى، بما في ذلك توقع وجدولة انبعاثات الغازات الدفيئة ونمذجة مصادر الطاقة المتجددة.

ومنذ دورة التمويل من السلسلة “أ” في العام الماضي، سرعان ما أصبحت ComboCurve منصة تشغيل الطاقة المفضلة، حيث تفخر بمعدل نمو سنوي 650% وأكثر من 170 عميل بقيمة مؤسسية إجمالية تفوق 600 مليار دولار أمريكي. حصلت برمجيات ComboCurve على مسمى “التكنولوجيا الثورية للعام” في جوائز Northam Royalties Assembly Awards لعام 2021.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال Armand Paradis، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ComboCurve “تم إنشاء ComboCurve لحل المشكلات الحرجة ومساعدة شركات الطاقة على تحسين إدارة التوقعات والتقييم ورفع التقارير وصنع القرارات”. وأضاف “ترتب على حلنا تبني واسع النطاق من جانب العديد من شركات الطاقة الرائدة على مستوى العالم، وهذا الاستثمار الذي تقوده Dragoneer وBessemer، وهما اثنتان من شركات الاستثمارات التكنولوجية الرائدة على مستوى العالم، سوف يمكننا من الانخراط مع شركات طاقة إضافية للعمل بمزيد من الفعالية والكفاءة”.

ومن خلال العمل بالتعاون مع شركات الطاقة والمؤسسات المالية وشركات المعادن والعوائد ومجموعات الأسهم الخاصة، فإن منصة ComboCurve تُطلق العنان لطاقة البيانات لدى عملائها من خلال برامج متطورة لتوقع أداء أصول الطاقة والإبلاغ عنها وإدارة سيناريوهات قائمة على آلاف الافتراضات في غضون دقائق. ومن خلال تنفيذ خارطة طريق أوسع نطاقًا، فإن مهمة ComboCurve تتمثل في أن تصبح شركة برمجيات إدارة أصول الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

كما قال Jarret Marcoux، نائب رئيس الأعمال الهندسية والاستحواذ، في Desert Peak “عملت ComboCurve على إحداث تحسينات جذرية في فعالية وسهولة ودقة جهود الاستحواذ وإدارة الأصول”. وأردف “تركز مؤسستنا على دمج البيانات الكلية لاتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام أفضل الأدوات المتاحة في القطاع، وشركة ComboCurve تتواءم مع تلك الاستراتيجية بشكل مثالي. إن السرعة التي يستجيبون بها لاحتياجاتنا من خلال إصدارات المزايا ودعم العملاء لا مثيل لها. وفي ضوء ذلك، نرى أنها شريكًا حقيقيًا وليس مجرد شركة برمجيات. إن شركة ComboCurve تمثل تغييرًا قويًا في قطاع يعج بشركات البرمجيات العتيقة التي ليس لديها رغبة في الابتكار أو التغيير أو تلبية احتياجات العملاء”.

وفي هذا الإطار، قال Christian Jensen، الشريك في مجموعة Dragoneer Investment Group “إن شركة ComboCurve في بداية بناء امتياز مستدام بكل ما تحمله الكلمة من معنى سرعان ما أصبح يمثل ركيزة برمجية في عمليات العملاء اليومية”. وأضاف “إننا متحمسون لإقامة شراكة مع Armand وفريقه العالمي المتميز بينما يواصلون تعميق حزمتهم لدى العملاء الحاليين مع توسيع منصتهم لتشمل مجالات الطاقة المتجددة والإبلاغ عن الانبعاثات، وكافة مجالات قطاع الطاقة”.

كما قال Brian Feinstein، الشريك في Bessemer Venture Partners “تعمل ComboCurve على استحداث السحابة الحاسوبية في قطاع الطاقة مع تقديم حل تعاوني هو الأفضل في فئته لتوقعات الطاقة، وإدارة الأصول، وغير ذلك الكثير”. وأردف “يسعدنا إقامة شراكة مع ComboCurve في رحلتهم لتحديث قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها”.

نبذة عن ComboCurve

يقع مقر شركة ComboCurve في هيوستن، وهي شركة تكنولوجية ذكية قابلة للتطوير تتيح لصناع القرارات تقييم الأصول واتخاذ قرارات خالية من المخاطر وتوفير الوقت من خلال منصة تعاونية بديهية قائمة على السحابة الحاسوبية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة combocurve.com أو متابعتها على Twitter أو LinkedIn.

نبذة عن مجموعة Dragoneer Investment Group

Dragoneer هي شركة استثمارية تهدف إلى النمو تمتلك رأس مال طويل الأجل يربو على 27 مليار دولار أمريكي. تحظى الشركة بتاريخ طويل من الشراكة مع فرق الإدارة في تطوير شركات استثنائية تتسم بالتميز المستدام والنماذج الاقتصادية الفائقة. يشمل السجل الحافل للشركة الاستثمارات العامة والخاصة عبر مختلف الصناعات والمناطق الجغرافية، مع التركيز بصفة خاصة على الشركات التكنولوجية. تستثمر Dragoneer في الشركات مثل Airbnb وAlibaba وAtlassian وAppFolio وBytedance وCeridian وChime وDatadog وDoordash وDuck Creek وPointClickCare وProcore وSlack وSamsara وServiceTitan وSnowflake وSpotify وUber وUiPath وغيرها.

نبذة عن Bessemer Venture Partners

تساعد Bessemer Venture Partners رواد الأعمال على إرساء أسس قوية لبناء وإقامة شركات راسخة وقوية. وبفضل ما يربو على 135 اكتتاب عام أولي و200 شركة ضمن محفظتها في مجالات الشركات والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية، تدعم Bessemer المؤسسين والرؤساء التنفيذيين من الأيام الأولى وعبر كافة مراحل النمو. تشمل محفظة Bessemer العالمية Pinterest وShopify وTwilio وYelp وLinkedIn وPagerDuty وDocuSign وWix وFiverr وToast وتمتلك أصولاً خاضعة للإدارة بقيمة 9 مليار دولار أمريكي. لدى Bessemer فرق عمل في تل أبيب ووادي السليكون وسان فرانسيسكو ونيويورك ولندن وبوسطن وبكين وبنغالور. ولدت شركة Bessemer من رحم الابتكارات في صناعة الحديد منذ أكثر من قرن من الزمان، وقد أتاح تاريخها الطويل للشركاء فرصة الاحتفاء والتدقيق في أفضل قراراتهم الاستثمارية (انظر Memos) وكذا التعلم من أخطائهم (انظر Anti-Portfolio).

معلومات جهة الاتصال:

Kristen Quinn

علاقات العملاء في Paige

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