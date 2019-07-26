شركة تشب تعلن تعيينجنين بليزارد نائبة للرئيس لقسم الحوادث والصحة في المملكة المتحدة وأيرلندة وأوراسيا وأفريقيا

لندن، 29 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة تشب اليوم تعيين جنين بليزارد نائبة للرئيس لقسم الحواث والصحة في المملكة المتحدة وأيرلندة وأوراسيا وأفريقيا.

في هذا الدور، ستكون جنين مسؤولة بالكامل عن تطوير أعمال شركة تشب في التأمين عن الحوادث والصحة في المملكة المتحدة وإيرلندا كما وفي منطقة أوراسيا وأفريقيا. وهي ستخلف أندرونسبت الذي عُين رئيسًا لشركةتشب سماغي بي أل سي للتأمينفي تايلاند، وسيدخل القراران حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تشرين الأول/أكتوبر.

ستقدم جنين مسؤولة أمام سارة ميتشل، رئيسة قسم المملكة المتحدة وإيرلندا وغايلز وارد، الرئيس الإقليمي لقسم أوراسيا وأفريقيا. وسيظل مقرها في مكتب تشب بلندن.

تجلب جنين، الرئيسة السابقًةلقسم الحوادث والصحة للشركات والحسابات العالمية في المملكة المتحدة وإيرلندا، معها ثروة من الخبرة المكتسبة من ما يقرب من 25 عامًا من العمل في قطاع التأمين – بما في ذلك أكثر من عقد من الزمن في أدوار رفيعة مختلفة في قسم الحوادث والصحة في تشب.

وقالت سارة ميتشل، رئيسة قسم المملكة المتحدة وأيرلندا في تشب:

“يسرني أن تم ترفيع جنين إلى هذا الدور الهام، وأتطلع إلى رؤيتها وهي تعمل على تطوير أعمالنا في مجال الحوادث والصحة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وإيرلندا وأيضًا في منطقتنا في أوراسيا وأفريقيا. إنها تتمتع بعمق كبير من المعرفة والفهم، ما سيساعد في دفع عجلة القيادة، وتقديم النتائج في جميع أنحاء المنطقة.”

حول تشب

تشب العربية هي أكبر شركة في العالم للتأمين على الممتلكات والحوادث. وإذ لديها عمليات في 54 دولة وإقليمًا، توفر تشب تأمينًا تجاريًا وشخصيًا ضد الحوادث الشخصية والتأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين الصحي الإضافي وإعادة التأمين والتأمين على الحياة لمجموعة متنوعة من العملاء. كشركة اكتتاب، نقوم بتقييم وتولي وإدارة المخاطر ببصيرة وانضباط. نقوم بخدمة ودفع المطالبات التي تأتينا بعدل وبسرعة. وتعرف الشركة أيضًا من خلال عروض منتجاتها وخدماتها الشاملة، وقدرات توزيعها الواسعة، وقوتها المالية الاستثنائية والعمليات المحلية على مستوى العالم. الشركة الأم تشب المحدودة مدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE: CB) وهي جزء من مؤشر أس أند بي 500. تحتفظ تشب بمكاتب تنفيذية في زيوريخ ونيويورك ولندن ومواقع أخرى، ويعمل بها حوالي 30,000 شخص حول العالم. يمكن العثور على معلومات إضافية عن تشب على الموقع التالي: chubb.com/uk

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