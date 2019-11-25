شركة تريس لينك تتشارك مع شركة أيه زي أم السعودية لمساعدة الصناعة الصيدلانية على الالتزام بمتطلبات التجميع السعودية

نورث ريدنغ، مساتشوستس، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة تريس لينك، وهي شركة منصات قائمة على الشبكات لديها أكبر شبكة واردات رقمية مدمجة في العالم، اليوم عن شراكتها مع شركة أيه زي أم السعودية، وهي شركة رائدة موفرة لحلول مدمجات الأنظمة وحلول تقنيات المعلومات للأعمال الصيدلانية في المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة الشركات الصيدلانية في المملكة على الالتزم بمتطلبات التجميع والإبلاغ التي تفرضها هيئة الغذاء والدواء السعودية.

وإذ حصلت شركة أيه زي أم السعودية على الاعتماد من هيئة الغذاء والدواء السعودية، ساعدت الشركة العديد من أصحاب المصلحة وأبلغت الهيئة عن الدواء المتسلسل منذ العام 2018 عندما دخلت أنظمة تنفيذ تسلسل المنتج حيز التنفيذ. اعتبارًا من 1 تشرين الثاني/أكتوبر 2019، يتعين على جميع الشركات التي تصنع وتوزع المنتجات في سوق المملكة العربية السعودية أن تجمع المنتجات المتسلسلة، مما يتطلب من جميع الوحدات الفردية القابلة للبيع أن تكون لها هوية تعريف مميزة أو علاقة بيانات بالتغليف التي يتم شحنها فيه. وبصفتها رائدة الالتزام العالمي في التتبع، ومن خلال شراكتها مع أيه زي أم السعودية، تساعد تريس لينك الشركات في السعودية على إدارة مجموعة كاملة من متطلبات التسلسل من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصة تريس لينك الأداء والأدوات وسير العمل للتعامل مع تعقيدات تجميع تسلسل المنتجات.

وقال محمد الكسواني، مدير تطوير الأعمال في شركة أيه زي أم السعودية: “لقد أدخلت متطلبات شيفرات الدواء في المملكة العربية السعودية التسلسل في المنطقة في العام 2018 ولكن ذلك أدى إلى إحداث عدد من التحديات لصناعة الأدوية، وبالتالي، فإن إدخال التجميع كان علامة فارقة.”

وتابع الكسواني: “كان الجدول الزمني طموحًا بشكل كبير جدا، ولم يترك للصناعة سوى أشهر قليلة لتنوير جميع أصحاب المصلحة الذين يبلغ عددهم 14000 في المملكة المتحدة بالمتطلبات والشركات لتنفيذ الحلول، وفهم كيف سيؤثر التجميع على العمليات ويضع خططًا لإدارة التغيير. لقد أثبتت خبرة تريس لينك ودرايتها المتخصصة في إزالة الكثير من التعقيدات المرتبطة بتنفيذ تجميع المنتجات لعملائنا.”

وقال شبير داهود، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تريس لينك “تريس لينك قادرة على مساعدة الشركات في جميع أنحاء سلسلة إمدادات الأدوية في المملكة العربية السعودية على بناء نهج شامل لمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومن خلال الشراكة مع أيه زي أم السعودية، نحن قادرون على تخفيف الكثير من عبء الوفاء بالمواعيد النهائية للتجميع من خلال الاستفادة من منصة الامتثال المثبتة لدينا، وإعطاء الشركات ميزة كبيرة على تنفيذ الحلول المخصصة. تتيح شراكتنا للعملاء الاستفادة من خبرة تريس لينك أثناء إعدادهم لمتطلبات إدارة التسلسل على المدى الطويل ومتطلبات الإبلاغ مع الاستفادة من القدرات والموارد المحلية.”

تساعد منصة الشبكة القابلة للتحجيم تريس لينك شركات الأدوية على الامتثال لمتطلبات التتبع الخاصة بكل بلد مثل تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية وتخدم حاليًا أكثر من 1300 عميل في 50 دولة. لمعرفة المزيد حول كيف يمكن لـ تريس لينك مساعدة الشركات على دمج متطلبات التجميع وإعداد التقارير في المملكة العربية السعودية في إستراتيجية الامتثال العالمية الشاملة الخاصة بها، يرجى زيارة: https://www.tracelink.com/insights/leveraging-your-global-compliance-strategy-in-saudi-arabia

موارد إضافية:

Download دليل متطلبات الامتثال في المملكة العربية السعودية

دليل متطلبات الامتثال في المملكة العربية السعودية Understand يشرح كيفية تأثير العمليات للأعمال في المملكة العربية السعودية وكيف يمكنك أن تستعد

يشرح كيفية تأثير العمليات للأعمال في المملكة العربية السعودية وكيف يمكنك أن تستعد Read التحديثات التنظيمية من هيئة الغذاء والدواء السعودية

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حول تريس لينك

تريس لينك هي شركة منصات قائمة على الشبكة تستغل شبكة الإمداد الرقمية الخاصة بها ومنصة الشبكة الرقمية لتكييف سلسلة التوريد حول المريض. من خلال شبكة الإمداد الرقمية الرائدة في الصناعة، يمكن لـ لمنصة شبكة تريس لينك الرقمية تمكين المشاركة السلسة للبيانات وعملية التنسيق في جميع أنحاء قطاع الرعاية الصحية بالكامل، مما يتيح إنشاء شبكة إمداد في الوقت الحقيقي يدفعها المريض. تثق شركات العلوم الحياتية والمستشفيات وصيدليات البيع بالتجزئة بتريس لينك لتقديم توصيل عالمي كامل ووضوح وإمكانية تتبع للأدوية، بما يضمن حصول كل مريض على الأدوية التي يحتاج إليها، عندما يحتاج إليها، بأمان وسلامة. لمزيد من المعلومات حول تريس لينك وحلولنا، يرجى زيارة www.tracelink.com .

يتم تمويل تريس لينك من قبل Georgian Partners , Willett Advisors LLC , Vulcan Capital , Goldman Sachs , FirstMark Capital , Volition Capital و F-Prime Capital .