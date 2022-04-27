‫ شركة بي أند هوني Bee and Honey تروج لمنتجات النسيج والملابس الجاهزة في حدث على الإنترنت

قوانغتشو، الصين، 27 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — تشمل اتجاهات الموضة مجموعة متنوعة من الأساليب. تم عقد النشاط الترويجي ل “استكشف فعاليات معرض كانتون مع بي أند هوني Bee and Honey ” بنجاح على الحساب الرسمي لمعرض كانتون على فيسبوك يوم 21 أبريل الماضي، جاذبا 145000 مشاهد عبر الإنترنيت. في البث المباشر الذي يربط العارضين بالمشترين، تفاعلت بي أند هوني Bee and Honey ، جالبة الحظ لمعرض كانتون، بنشاط مع شركة Zhejiang Bangjie (BAJ) وشركة Anhui (ALIC) . زارت بي Bee شركة Guangzhou Textiles Holdings Limited (GLIG) خصوصا بشكل شخصي نصفتها مقدمة في المعرض حضوريا.

أثارت كل من الأقمشة والتصميمات والتصنيع الجدد، بالإضافة إلى معظم تقنيات المنسوجات والملابس المتطورة الأخرى، إعجاب متابعي البث المباشر لمعرض كانتون من جميع أنحاء العالم. لم تكن الأنسجة النموذجية، التي طورتها شركة BAJ حديثا، ناعمة وممتصة للرطوبة وثابتة الألوان فحسب، بل أفادت أيضا الدورة الفسيولوجية للناس وصحتهم البدنية، مما يجعلها مثالية لملابس النوم والملابس الداخلية. قدمت ALIC أحذيتهم الرياضية العصرية الجديدة، والتي كانت مصنوعة من أحدث مواد PVC الخاصة بالشركة المتميزة بنعوماتها وخفة وزنها وانعدام الرائحة. قدمت GLIG مجموعات ملابس نسائية مصممة خصيصا لفصل الربيع وممثلة الطبيعة وحماية البيئة. جعل اللون الأزرق الساطع مع درجاته المتباينة، بالإضافة إلى الخياطة البسيطة والفضفاضة ، العناصر تبدو أنيقة وعصرية.

في هذه الدورة، نشر العارضون أكثر من 314000 عنصر في القسم الموجود على الصفحة الرسمية للحدث، بهدف إقامة شراكات تجارية جديدة من خلال معرض كانتون، الذي يعتبر أكبر منصة تجارة استيراد وتصدير بين الشركات في الصين.

قال آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمعرض كانتون، للصحفيين إن أنشطة “استكشف فعاليات معرض كانتون مع بي أند هوني Bee and Honey ” كانت تدبيرا مبتكرا لتحسين التفاعل بين الموردين والمشترين. وأضاف أن أنشطة الجولة الافتراضية، التي سلطت الضوء على المنتجات المميزة من مجموعة متنوعة من الفئات والمجموعات الصناعية المحلية، ساعدت العارضين على التعامل مع المشترين من خلال تجربة عرض غامرة.

بالإضافة إلى ذلك، أقيم عدد من أحداث “جسر التجارة” للترويج للعلامات التجارية الصينية للمنسوجات والملابس. كل هذه الأنشطة عززت تبادل الأفكار حول مستقبل صناعة النسيج والملابس العالمية.

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