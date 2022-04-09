‫شركة بهوان سايبرتك تبرم مذكرة تفاهم مع معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم، بيلاني في دبي

ستعمل الشراكة على تمكين الطلاب من التدريب أثناء العمل من خلال التدريب الداخلي وتسهيل التعاون بين الأوساط الصناعية والأكاديمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،8 أبريل / نيسان 2022/PRNewswire/ – أعلنت شركة بهوان سايبرتيك(BCT)، مقدم خدمات حلول التحول الرقمي العالمي، عن توقيعها مذكرة تفاهم (MoU) مع معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم، بيلاني في دبي.

في إطار الشراكة الاستراتيجية، ستعمل شركة بهوان سايبرتيك ومعهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم- بيلاني في دبي معًا لتوسيع مداركهما في مجال التكنولوجيات الرقمية والتعاون لخلق حلول مناسبة للمستقبل. تفتح مذكرة التفاهم سبلًا أمام طلاب معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم- بيلاني لاستكشاف فرص التدريب في شركة بهوان سايبرتيك لمساعدتهم على تنظيم حلول تكنولوجيا التعليم، كما أن الشراكة تعزز من إقامة الندوات وورش العمل المشتركة وتبادل المعرفة واستعراض المواد الأكاديمية.

وفي معرض ترحيبه بمذكرة التفاهم، قال السيد فيش سرينيفاسان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بهوان سايبرتيك: “نحن في غاية الحماس لهذه الشراكة ونتطلع إلى توطيد صلاتنا مع المجتمع الطلابي في منطقة الشرق الأوسط، فنحن دائمًا نستكشف الأفكار والرؤى والابتكارات التي تساعد عملائنا على بناء أعمال مناسبة للمستقبل ومجهزة بحلول لتجارب أفضل. وتعد هذه المذكرة للتفاهم خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه، حيث نتشارك المعرفة ونحول الأفكار المجردة إلى واقع ملموس”.

وصرح الدكتور سرينيفاسان مادابوسي، أحد كبار الأساتذة ومدير معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم- بيلانيفي دبي: “ستعمل مذكرة التفاهم هذه على تعزيز التعاون بين القطاع والأوساط الأكاديمية، ويهدف كلا الطرفين إلى الجمع بين إمكانياتهم ومواردهم وخبراتهم والتعاون مع بعضهم بعضًا في مجال التكنولوجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وسنضع نصب أعيننا واهتمامنا الأساسيين على تطوير التطبيقات التي ستساعد على إيجاد حلول للمشكلات على أرض الواقع، ونتطلع إلى شراكة قائمة على تحقيق الاستفادة المتبادلة وكذلك التعاضد بين كلا المؤسستين”.

نهضت شركة بهوان سايبرتيك بدور فعّال في إنشاء مجمعات المعرفة لتلبية الطلبات المتزايدة على التكنولوجيات المستجدة، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء، وفي السنوات السابقة، دخلت شركة بهوان سايبرتيك في شراكة مع جامعة آنا بمدينة تشيناي في الهند، وأنشأت مركز التميز AU-BCT Kalam في حرم الجامعة لتدريب الطلاب على التكنولوجيات المستجدة.

نبذة عن شركة بهوان سايبرتيك

أسست شركة بهوان سايبرتيك عام 1999، وهي مزود عالمي لحلول التحول الرقمي القائمة على الملكية الفكرية، وتعمل على تعزيز حافظتها في الملكية الفكرية المبتكرة في مجالات الخبرة الرقمية والتحليلات التنبؤية وإدارة الرحلات الرقمية في مختلف أنحاء قارة أمريكا الشمالية والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأفريقيا وآسيا. وفي إطار دفع الابتكار من خلال نماذج الأعمال التجارية القائمة على النتائج وحلول الملكية الفكرية القوية، تكون مجموعة بهوان سايبرتيك شريك موثوق به والتي لديها أكثر من 1000 عميل و500 شركة تشمل شركات فورتشن 500. وفي ظل وجود الإمكانات القوية في التكنولوجيات الرقمية، يوجد لدى شركة بهوان سايبرتيك ما يزيد عن 3,000 شريك من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص الذين يقدمون حلولًا في قطاعات النفط والغاز والاتصالات والطاقة والحكومة والبنوك والتجزئة وفي مختلف قطاعات إدارة سلسلة التوريد / الخدمات اللوجستية. تعرف على المزيد عن شركة بهوان سايبرتك عبر الرابط التالي www.bahwancybertek.com

نبذة عن معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم- بيلاني في دبي

معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم- بيلاني في دبي هو حرم دبي الجامعي، والذي تأسس في عام 2000، ويعد هو الحرم الجامعي الوحيد في الخارج لمعهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم – بيلاني (BITS Pilani) بالهند، وهي الجامعة الخاصة صاحبة الشهرة والمكانة المرموقة في الهند. كما أن لديها حرم جامعي في جوا وحيدر أباد، بصرف النظر عن الحرم الجامعي الرئيسي في مدينة بيلاني بولاية راجستان. تم تعريف معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم- بيلاني، فضلاً إلى حصوله على اعتراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية (MHRD) بحكومة الهند باعتباره معهدًا للسمو (IOE) في 2018، كما حصل معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم- بيلاني على اعتماد من المجلس الوطني للتقييم والاعتماد (NAAC) في عام 2016 بدرجة “A”، ويمنح المعهد درجة بكالوريوس في الهندسة (B.E.) وشهادة في علوم الكمبيوتر والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والإلكترونية وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية والتكنولوجيا الحيوية.

كما يمنح شهادات في الدراسات العليا في مجال الإلكترونيات الدقيقة والهندسة الكهربائية في تخصص إلكترونيات القوى والمحركات وهندسة التصميم وأنظمة البرمجيات وماجستير إدارة الأعمال ودرجة الدكتوراه في جميع التخصصات، كما يمنح قسم التكنولوجيا الحيوية، الذي تأسس عام 2007 في حرم دبي الجامعي، درجة البكالوريوس في الهندسة (B.E.)، وبرنامج الحصول على شهادة في التكنولوجيا الحيوية والدكتوراه. لمعرفة المزيد عن معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم- بيلاني يرجى الضغط على الرابط التالي https://universe.bits- pilani.ac.in/dubai/