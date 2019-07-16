UNHCR Resettlement Update #69 – Libya-Niger Situation

هونغ كونغ، 16 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة بريميا بارتنرز، وهي شركة استثمارية رائدة مقرها هونغ كونغ وواحدة من شركات صناديق البورصة الكبرى الـ 8 في هونغ كونغ، عن إدراج صندوقي بورصة سوق مصممين كحجري بناء فعالين للوصول إلى فرص تجارية في فيتنام والخزانة الأميركية يوم 18 تموز/يوايو.

ويعرض الصندوقان المدرجان على بورصة هونغ كونغ سعر تملك شاملا منخفضا في فئتهما عالميا ويمكن استنساخهما ماديا.

صندوق بريميا أم أس سي آي فيتنام (رمز السهم: 2804 HK / 9804 HK) ويتبع مؤشر أم أس سي آي فيتنام، الذي يهدف إلى جذب استثمارات الشركات الرائدة الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تتخذ من فيتنام مقراً لها والتي تمثل 85٪ من القيمة السوقية في فيتنام. ومع نسبة إجمالي مصاريف تبلغ 0.75٪ سنوياً، يعتبر صندوق بريميا أم أس سي آي فيتنام الطريقة الأقل تكلفة للمستثمرين من هونغ كونغ للوصول إلى سوق فيتنام للأوراق المالية، وهو السوق الذي يوفر أسرع نمو في آسيا ويستفيد من إعادة تحديد موضع سلسلة التوريد العالمية، والاتفاقات التجارية مع كندا واليابان والاتحاد الأوروبي.

صندوق بريميا العائم للخزانة الأميركية (Tickers: 3077 HK / 9077 HK) وهو يتتبع مؤشر السندات العائمة لسندات الخزانة الأميركية لبلومبرغ باركليز، والذي يمثل أداء سندات الخزانة الأميركية لمدة تقل عن أسبوع واحد. ومع إجمالي نسبة تكلفة تبلغ 0.15 ٪ سنويا، ومع حجم 2500 دولار أميركي، يعتبر صندوق بريميا العائم للخزانة الأميركية الأقل تكلفة والأقل مخاطرة في الدخل الثابت في آسيا باستثناء اليابان، وهو مصمم خصيصًا للمستثمرين لتوليد عائد بالدولار الأميركي بكفاءة.

وقالت ريبيكا تشوا، الشريكة الإداري لبريميا بارتنرز: “يسعدنا أن نطلق أول صندوق من الصناديق الإستثمارية المتداولة أم أس سي فيتنام، في العالم وأول صندوق للخزانة المتداولة في آسيا، مما يسهل على المستثمرين الوصول إلى الأسواق بكفاءة وأدوات إدارة سيولة تمكنهم من استغلال الفرص في خضم حالة من عدم اليقين في السوق، وإعادة تشكيل سلسلة التوريد العالمية، والاتفاقيات التجارية الجديدة بما فيه سي بي تي بي بي وأف تي أيه مع فيتنام. وعلى غرار صناديق الاستثمار المتداولة في الصين (A) والصناديق المتداولة في مطقة آسيان وآسيا للتكنولوجيا المبتكرة (ETFs)، تم تصميم هذه الصناديق المتداولة على أساس المعايير المؤسسية الدولية، بحيث تتميز بميزات تعالج بشكل خاص نقاط الألم التي يعبر عنها العملاء.”

حول بريميا بارتنرز

تأسست بريميا بارتنرز في هونغ كونغ في العام 2016، من قبل مجموعة من المتحمسين الذين يؤمنون بتمكين المستثمرين من خلال أدوات الاستثمار الفعالة الذين استشعروا النطاق الهائل للابتكار في صناعة ETF الآسيوية. في منطقة آسيان وآسيا – لأن هذا هو وطننا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.premia-partners.com.