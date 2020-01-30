شركة برويا تؤسس صندوقا ماليا خيريا عاما بقيمة 2.2 مليون دولار لتقديم الدعم الكامل لمنع انتشار ومكافحة فيروس كورونا الجديد 2019

تم التبرع بأول دفعة من الموارد المالية والطبية

هانغجو، الصين، 30 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — انسجاما مع مهمة الشركة المتمثلة في توفير “حياة جميلة وأفضل”، تتبرع شركة برويا كوزمتكس المحدودة (SHA: 603605) لمجهود ضبط ومنع انتشار وباء فيروس كورونا الجديد 2019 في هذه الأيام العصيبة.

إنشاء صندوق عام خيري بقيمة 2.2 مليون دولار أميركي للتبرع بالنقد والمستلزمات الطبية الشحيحة

بعد بدء اندلاع فيروس كورونا الجديد 2019مباشرة في ووهان، عمل المؤسسون وفريق الإدارة العليا فيشركة بروياليلًا ونهارًا بالتنسيق مع الصليب الأحمر فيووهانلفهم الاحتياجات الحقيقية، مع تنظيم الفرق الخارجية سريعًا للقيام بشراء إمدادات الوقاية الطبية اللازمة من البلدان الأوروبية على وجه السرعة وإرسالها إلى ووهان.

كما أنشأتبرويارسمياً صندوقًا عامًا خيريًا بقيمة 15 مليون يوان (حوالي 2.2 مليون دولار أميركي) لشراء اللوازم الطبية، وتقديم التبرعات النقدية، وكذلك مساعدة الموظفين المصابين، والشركاء وعائلاتهم، من بين قضايا خيرية أخرى.

تم التبرع بأول دفعة من المساعدات، بما في ذلك 3 ملايين يوان (حوالي 430،000 دولار أميركي) نقدًا و 280،000 يورو (تقريبًا 2.24 مليون يوان) من الأقنعة الواقية واللوازم الطبية الطارئة الأخرى التي تم شراؤها من أوروبا، إلى الصليب الأحمر في ووهان واتحاد ووهان الخيري للوقاية من الأوبئة ومكافحتها. في الوقت نفسه، تواصل الشركة الحصول على الإمدادات الطبية من جميع أنحاء العالم لإرسالها إلى المناطق المنكوبة.

إنشاء مجموعة خاصة للاستجابة الوبائية

ستشارك المجموعة القيادية الخاصة المعنية بالاستجابة للوباء المعلومات المتعلقة بانتشار المرض بالإضافة إلى تدابير الوقاية والمكافحة التي تصدرها سلطات الدولة في أسرع وقت ممكن. في الوقت نفسه، تستعدبرويالاستئناف العمل بعد عيد الربيع، مثل تنفيذ بناء المكاتب في الموقع، والمكاتب المتنقلة، والمكالمات الجماعية وغيرها من نماذج العمل، استجابة لدعوة الحكومة المحلية إلى اعتماد تدابير حماية المكاتب، بما في ذلك التطهير، وتوفير أقنعة الوجه، من بين أمور أخرى. بالنسبة للموظفين الموجودين في المناطق التي تم تحديدها كمناطق متأثرة بالوباء، ستقوم المجموعة بانتظام بتتبع الأخبار والمعلومات المتطورة في الوقت الحقيقي وتقديم المشورة للموظفين حول أفضل طريقة لحماية أنفسهم.

تعديل ساعات العمل للطوارىء لخدمات المستهلك

من الآن فصاعدًا، سيتم تعديل ساعات تشغيل جميع متاجربروياالمادية وفقًا للوضع المحلي. خلال هذه الفترة، يوصى المستهلكون بالتواصل مع مستشاري التجميل عبر الإنترنت، أو شراء منتجات من متاجربروياالرائدة على الإنترنت، والتي ستظل جميعها شغالة دون توقف.

ستواصل برويا تقديم الدعم الكامل لجهود الإغاثة الوبائية، وتعزيز الثقة والعمل معا. تعتقد الشركة اعتقادا راسخا أن برويا والناس سيتعدون هذه الفترة العصيبة معا خلال موسم احتفالات الربيع الخاص، لأن برويا والناس هما دائما معا.