شركة بانيتا سيكيوريتي توسع حضورها في قطاع الرعاية الصحية في سنغافورة عبر حل إدارة الهوية والوصول

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شركة بانيتا سيكيوريتي توسع حضورها في قطاع الرعاية الصحية في سنغافورة عبر حل إدارة الهوية والوصولMay 26, 2020
سنغافورة، 26 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — وسعت شركة بانيتا سيكيوريتي، الشركة الأولى الموفرة لتطبيق إدارة الهوية والوصول في كوريا الجنوبية، إلى سنغافورة عبر توقيعها عقدا مع شركة تقنية للرعاية الصحية متخصصة مع في إدارة المنافع للموظفين. وإذ تدير أكثر من 4,000 عيادة، تعمل الشركة على استغلال خبرة بانيتا لتقوية قطاع تقنية الرعاية الصحية بفضل عقود من خبرتها المباشرة في الصناعة.
يسمح حل IAM من بانيتا سيكيوريتيللمستخدمين بتسجيل الدخول باستخدام هوية تعريف واحدة وكلمة مرور واحدة لأي من أنظمة البرامج ذات الصلة والمستقلة. وهذا الحل يوفر خدمة مصادقة المستخدم التي تعزز الراحة من خلال تمكين مجموعة واحدة من بيانات اعتماد تسجيل الدخول للوصول والمصادقة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام بانيتا سيكيوريتي ISign + أيضًا حل المصادقة المتعددة العوامل المتقدم مع ميزة خيار الموبايل التي يمكن للمؤسسات تنفيذها عندما تكون هناك حاجة لاستخدام خيار الموبايل أوبي كي آي أو كيو آر أو طرق المصادقة البيومترية عبر البيئات المختلفة.
تعتبر موثوقية الخدمة لهذه الحلول وسط الوباء عاملاً رئيسيًا في السماح لعمليات الشركات بأن تصبح مستقلة إلى حد كبير عن أي موقع عمل فعلي. ونظرًا لارتفاع الطلب على الأمن السيبراني خلال هذه الفترة من عدم اليقين غير المسبوق، تتوقعبانيتا سيكيوريتيتكثيف استخدام الحلول عبر الصناعات المختلفة. تعتقدبانيتا سيكيوريتيأن الموظفين سيتمكنون من الاستمتاع بتكامل المكونات المطلوبة مثل خادم المصادقة وقاعدة البيانات وخادم السياسة من خلال الحل الشامل، فضلاً عن الاستفادة من ميزات التوافق FIDO2 .
وقال دي أس كيم، كبير المسؤولين الأمنيين في بانيتا سيكيوريتي، “إن تنفيذ وتنظيم طريقة المصادقة المتسقة أمر بالغ الأهمية للأمن السيبراني لأي مؤسسة خلال هذا الوقت. وسيؤثر الوباء بشكل كبير على الأعمال التجارية، ونعتقد أن الخطوة الأولى لتأمين المؤسسات هي تنفيذ إجراءات مصادقة موثوقة حيث يمكن للموظفين الشعور بالأمان والحماية أثناء العمل عن بعد.”
حول بانيتا سيكيوريتي
بانيتا سيكيوريتي سيستمز إنك هي شركة رائدة في مجال خدمات الويب وإنترنت الأشياء وحلول وخدمات أمن البيانات. وبفضل 23 عامًا من الخبرة في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات في تشغيل الاتصالات المؤمنة، فإن بانيتا سيكيوريتي هي أكبر مورد للأمن السيبراني في آسيا، كما هي معترف بها من قبل فروست أند سوليفان، وهي رائدة لناحية حصة السوق في آسيا المحيط الهادىء في صناعة جدران حماية تطبيقات الويب. بفضل ابتكارات عبر تقنية التشفير والمصادقة وتقنية اكتشاف جدار الحماية من دون التوقيع، يتيح نهج النظام الكامل للأمان من بانيتا سيكيوريتي المرونة في عصر التكامل المفرط للويب والاتصال. لمزيد من المعلومات حول بانيتا سيكيوريتي، يرجى زيارة www.pentasecurity.com. لاستفسارات الشراكة، يرجى التواصل على الإلكتروني info@pentasecurity.com.