شركة السيارات الصينية شيري تستعرض في دبي: المعلومات العالمية تعزز الماركة الصينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — عرضت شركة شيري للسيارات المحدودة، وهي شركة سيارات صينية بارزة، 33 إعلانا دعائيا لموديلات سياراتها بما فيها أريزو 6، تيغو 8 وإكسيد في المحطة رقم 3 بمطار دبي الدولي مؤخرا، ما يجذب اهتمام المسافرين في المحطة.

منذ تأسيسها في العام 1997، تطورت شيري من علامة صينية مشهورة إلى علامة تجارية دولية تنافسية. وقد أصبحت شيري أكبر مصدر لسيارات الركاب في الصين على مدى 16 عامًا متتالية.

منذ البداية، وضعت شيري مخططًا رائعًا للعولمة، ولم تدخر أي جهد للسعي إلى تحسين استراتيجي في تكنولوجيات منتجاتها وجودتها وتدويل أعمالها، كما عملت على استكشاف تقنيات السيارات في المستقبل باستمرار، وبناء العديد من سلسلة موديلاتها الأكثر مبيعًا مثل تيغو وأريزو، وحققت نتائج رائعة في الداخل والخارج.

وفي الوقت نفسه، أنشأت شيري فريقًا دوليًا لإدارة البحث والتطوير، وجمعت الخبرة من خبراء السيارات العالميين، وحققت قفزات نوعية في مجال البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات والخدمات، واستمرت في توسيع الأسواق المحلية والأجنبية.

وفي تحولها العالمي، بذلت شيري جهودًا كبيرة في تصميم الإنتاج. فقد جندت الشركة كيفن رايس، مصمم السيارات المشهور عالمياً والذي عمل سابقًا في شركة بي أم دبليو، إليها كنائب للرئيس للتصميم والمصمّم العالمي الرئيسي، وهو مسؤول عن تصميم سيارات الركاب العالمية في شيري. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شيري مجموعة من المصممين العالميين الكبار بمن في ذلك كبار المصممين الغربيين والمصممين الذين يعرفون الثقافة الشرقية.

والآن، تعمل شيري على تسريع تطوير إستراتيجيتها للتكامل العالمي وتأسيس نظامها العالمي للبحث والتطوير بطريقة متسارعة. وقد أنشأت مراكز للبحث والتطوير في شنغهاي ووهو في الصين والبرازيل لإجراء البحث والتطوير المحلي، وكذلك في أميركا الشمالية لتطوير برامج القيادة الآلية للسيارات الذكية.

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الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/949022/Chery_2.jpg