شركة التأمين على الحياة إيباوتيك تعزز الابتكار في التأمين الرقمي

شنغهاي، 8 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أيغون لايف للتأمين على الحياة Aegon Life Insurance، وهي واحدة من شركات التأمين الرقمي الرائدة، أنها قد تشاركت مع الشركة الموفرة لحلول التأمين الرقمي إيباوتيك، eBaoTech، لدعم استراتيجية التكامل مع شركاء التجارة الإلكترونيين. وإذ هي مدعومة من قبل المكتب الوسيط لمنصة إيباوتيك، eBaoCloud® InsureMO®، توصف منصة إيغون للتأمين على الحياة “مصنعا بلا رأس.”

من خلال النهج الرقمي الأول، تهدف أيغون لايف إلى تسهيل سهولة الشراء وتوفير تجربة فائقة لعملائها. ستمكّن الشراكة مع eBaoCloud® InsureMO® أيغون لايف من بناء خدمات صغيرة قائمة على السحابة وهيكل يحركه الحدث والذي يوفر قاعدة أساسية قابلة للتطوير لقنوات التجارة الإلكترونية كبيرة الحجم وعالية السرعة.

eBaoCloud® InsureMO® هي عبارة عن منصة المكتب الوسيط لصناعة التأمين. وهي منصة واجهة برمجيات تطبيقات مفتوحة للابتكار السريع والاتصال العميق، وتمكين جميع الأطراف رقميًا بدءًا من شركات التأمين والوسطاء والوكلاء وأم جي أيه وقنوات التقارب إلى الشركات الناشئة في صناعة التأمين الإلكتروني. تتيح منصة InsureMO® للأنظمة الأساسية التقليدية لمؤسسات التأمين توسيع كل قناة رقمية وتقليدية والاتصال بها من خلال تقديم مجموعة كاملة من خدمات التأمين المصغر عبر جميع أنواع التأمين العامة، والتأمين على الحياة، وتأمين المجموعات والمنتجات والعمليات الصحية.

وفي حديثه عن هذه المناسبة، قال دوغلاس كينيدي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة أيغون للتأمين على الحياة: “يسعدنا أن ندرج في الموجة الأولى من الشراكات من أجل eBaoCloud® InsureMO® في الهند. ستساعدنا هذه الشراكة في الاستمرار في التميز في الصناعة والعمل بسرعة أكبر في السوق وسرعة أكبر في تحقيق القيمة. تم إنجاز أول إطلاق لمنصة مجموعتنا مع شركة التجارة الإلكترونية في غضون ستة أسابيع من توقيع شراكتنا مع إيباوتيك مما يدل على وجود الفرق المناسبة والبنية الصحيحة والرؤية الصحيحة التي يمكننا تشغيلها بسرعة كبيرة.”

وأضاف قائلاً: “من وجهة نظر العميل، سنتمكن من تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات بسلاسة بغض النظر عن القناة التي ينتمون إليها. وهذا سيتيح لشركة إيغون لايف دعم الأعمال ذات الحجم الكبير من مجموعة واسعة من المصادر المتنوعة. كل ذلك يعمل في الوقت الحقيقي ويقدم تجربة سلسة “.

وقال وودي مو، الرئيس التنفيذي لشركة إيباوتيك: “يشرفنا للغاية أن نتشارك مع أيغون لايف كأول مستأجر حي لـ InsureMO في الهند. وتوفر إيباوتيك بتركيزها المستمر على “جعل التأمين سهلاً” الآن eBaoCloud® InsureMO®، وهي واجهة برمجيات تطبيقات تعتمد على الخدمات الصغيرة، للرقمنة السريعة في قطاع التأمين، وتستهدف كأداة وسيطة للتأمين وكذلك مركز اتصال لتوفير منصة واحدة للابتكار في الوقت الحقيقي من قبل شركات التأمين والقنوات والارتباطات الرقمية الجديدة وشركات InsurTech وشركات التكنولوجيا الأخرى. نتطلع إلى العمل مع أيغون لايف لتوفير المزيد من المنتجات المبتكرة وتجربة التأمين الرقمي المتقدمة لحاملي البوليصات في سوق الهند سريع النمو.”

عن شركة أيغون لايف للتأمين على الحياة

شركة أيغون لايف، إحدى شركات التأمين الرقمية الرائدة في الهند، هي شركة خدمات رقمية حديثة العهد، وهي من أوائل الشركات التي أطلقت بوليصات التأمين على الحياة عبر الإنترنت في الهند. وكونها متخصصة في توفير التأمين على الإنترنت، تمتلك أيغون لايف فريق خدمات يعمل لدى الشركة وهو مجهز بالكامل لتزويد العملاء بأعلى مستويات الخدمة.

من خلال رؤية أن نكون الشركة الجديدة للتأمين على الحياة التي يوصى بها، فإن تركيز الشركة المباشر على العملاء يؤسس حوارًا مباشرًا مع العملاء لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.aegonlife.com/

عن ايغون:

يعود تاريخ أيغون إلى ما يقرب من قرنين من الزمان، إلا أن أيغون كما نعرفها اليوم تأسست في العام 1983 بعد اندماج شركتي تأمين هولنديتين، وهما آعو وإنيا. اليوم، تعتبر أيغون واحدة من أكبر 10 شركات تأمين في العالم. أيغون هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال التأمين على الحياة والمعاشات وإدارة الأصول ومقرها لاهاي، هولندا. على المستوى العالمي، تمتلك أيغون عمليات في أكثر من 20 دولة وتغطي أكثر من 29 مليون شخص.

حول إيباوتيك كوربوريشن

إيباوتيك هي مزود الحلول الرقمية لقطاع التأمين العالمي مع مهمة الشركة المتمثل في “جعل التأمين سهلا”. لدينا أعمال في أكثر من 30 دولة، ونخدم أكثر من 200 شركة نقل، والعديد من الوكلاء والوسطاء والشركات الناشئة في التأمين الإلكتروني وغيرها من نظم التأمين. تقدم إيباوتيك مجموعتين من الحلول: eBao Cloud كمنصة أدوات تأمين وسيطة، و eBao Software للأنظمة الأساسية لشركات التأمين التقليدية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.ebaotech.com.