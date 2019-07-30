شركة البلوكتشين الناشئة بلفريكس تستعد لأول جولة تمويل لها

كوالالمبور، ماليزيا، 31 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — تستعد شركة بلفريكس، وهي شركة بلوكتشين ناشئة وشبكة عالمية من مؤشرات الأرصدة الرقمية وحلول بلوكتشين المعتمدة، لجمع مبلغ 30 مليون دولار من خلال جولتها التمويلية الأولى. وبعد أن نشرت أول شبكة بلوكتشين ممتثلة لكي واي سي بنجاح تحت اسم بلريام، أطلقت بلفريكس مؤخرا أول مجموعة من التطبيقات غير المركزية على شبكة البلوكتشين نفسها.

وإذ تعمل من ماليزيا، توسعت شركة البلوكتشين الناشئة بقوة في منطقة آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. وقد أصبحت أول بورصة في الشرق الأوسط تحصل على ترخيص ساندبوكس من بنك البحرين المركزي ووقعت مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية أندرا في الهند لتقديم حل بلوكتشين لحكومة الولاية.

من خلال نشر شبكة بلريام بلوكتشين، وهي شبكة بلوكتشين هجين خاصة وعامة معتمدة، تعالج بلفريكس جوهر معرفة عميلك، التي تسود في معاملات بلوكتشين. تدعي شركة بلفريكس أنها البورصة الوحيدة القادرة على الامتثال لمتطلبات إجمالي الناتج المحلي ومتطلب FATF لتحويل البيانات على بلوكتشين. وقعت أكاديمية بلفريكس، الجناح التعليمي للمجموعة، مذكرة تفاهم مع جامعة دي آي تي، وهي جامعة تكنولوجيا في تنزانيا، لتدريب طلابها على تكنولوجيا بلوكتشين.

وضخ رأس المال الاستثماري أكثر من 4 مليارات دولار أميركي في مشاريع بلوكتشين في العام 2018. ومع بدء الحكومات ببطء وثبات في تقبل عمل الأصول الرقمية، وقفز البنوك وعمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فيسبوك إلى عربة العملات الرقمية المشفرة، فإن صناعة بلوكتشين تستعد لاعتمادها بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة. من المتوقع أن تظل بلوكتشين من أهم مجالات استثمارات رأس المال الاستثماري للفترة 2019-2020.

بعد تقديمها للحصول على براءات اختراع لحلول كي واي سي القائمة على بلوكتشين والخدمات المصرفية على بلوكتشين، تنتظر بلفريكس موافقة الجهات التنظيمية في اليابان وإسبانيا والولايات المتحدة والمكسيك للحصول على تراخيص التقنية المالية. تجري المجموعة حاليًا مفاوضات مع بعض المستثمرين من المؤسسات وتعتزم إغلاق جولة التمويل قبل نهاية هذا العام.

وقال برافينكومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بلفريكس: “بلوكتشين كانت ولا تزال مفهومًا ناشئًا في السوق. كل شخص يتحدث عن بلوكتشين لكن حفنة قليلة فقط تفهم الإمكانات الحقيقية لهذه اللتكنولوجيا. لقد جمعنا بين أسواق المال ومساحة تكنولوجيا دي أل تي لتطوير منتجات ذات مغزى يمكن أن تؤثر على التمكين الاجتماعي والاقتصادي المنطقة التي نعمل فيها”.

وضع تقرير حديث من غارتنر، شبكة بلوكتشين التي طورتها بلفريكس، بين أفضل 10 شبكات بلوكتشين لديها مشاريع في العالم الحقيقي. سيكون العام 2020 عامًا حاسمًا بالنسبة لشركات بلوكتشين الناشئة التي ستتم متابعتها عن كثب من قبل وسائل الإعلام العالمية والمستثمرين لتحقيق النتائج.

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