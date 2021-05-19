شركة الاتجاهات للاستثمار القابضة تراهن بشكل كبير على سنتوريون إنفست بانضمام معالي السيد ذو الفقار غديالي إلى سنتوريون إنفست كنائب رئيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وعضو في مجلس الإدارة

تالين، إستونيا، 19 مايو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت سنتوريون إنفست (Centurion Invest – CI) تعيين معالي السيد ذو الفقار غديالي، المدير التنفيذي لشركة الاتجاهات للاستثمار القابضة (DIHC) برئاسة مكتب العائلة المالكة في أبو ظبي، والمدير التنفيذي لبنك الاستثمار البوتيكي ومقره نيويورك والبنك التجاري الأول ميرشانت بنك فيرست وول ستريت كابيتال، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى مجلس إدارة سنتوريون إنفست، اعتبارًا من 10 مايو 2021. سيعمل معالي السيد غديالي كنائب رئيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وعضو في اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة مع تفويض لأداء المهام المتميزة والحصرية.

صرح معالي السيد علي كساب، رئيس شركة سنتوريون إنفست ينضم معالي السيد ذو الفقار غديالي إلى مجلس إدارة شركة سنتوريون إنفست ، “فخبرته العميقة في الأعمال التجارية العالمية عالية التقنية مع الحوكمة القوية لا تقدر بثمن بالنسبة لشركة سنتوريون إنفست، بينما نواصل النمو والسعي وراء مهمتنا العالمية لبناء نظام بيئي قوي للعملات المشفرة“

كما شهد مكتب العائلة والاستثمار المؤسسي في عالم العملات المشفرة زيادة كبيرة مؤخرًا على نطاق عالمي. ومع الحالة المؤسفة في الوقت الراهن للاقتصاد، قام المستثمرون الأثرياء بتوسيع آفاقهم واختاروا العملات المشفرة كبدائل للاستثمار حيث دخل سوق التشفير سوقًا صاعدًا ارتفع فيه سعر البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

ومنذ الإعلان، وضِعَت الرهانات على سنتوريون إنفست من قبل مكتب العائلة المالكة في أبو ظبي وفيرست وول ستريت كابيتال مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة المصرفية الاستثمارية والإدارة، بعد تنفيذ صفقات بقيمة 30 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم في مختلف القطاعات.

وعلق معالي السيد ذو الفقار غديالي قائلًا، “اكتسبت بيتكوين المزيد من التبني السائد باهتمام من كيانات مثل جولدمان ساكس و سيتي جروب و بلاك روك بالإضافة إلى عمالقة الدفع مثل باي بال وكاش آب من شركة سكوير. كما أتوقع التطلع للتعمق بقوة في سوق العملات المشفرة من المستثمرين المتمرسين في الأشهر الستة المقبلة. وأعتقد أن سنتوريون إنفست هي السبيل المثالي لذلك” .

كما يمثل معالي الصناعة والمجتمع بشكل عام وقد كان رائدًا في دعم الشركات في جميع أنحاء العالم لتأسيسها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية بدعم من أعلى المستويات من خلال مكتب العائلة المالكة في أبو ظبي.

نبذة عن سنتوريون إنفست

تتيح Centurion Invest CIEx (سنتوريون إنفست) للمتداولين الوصول بشكل مباشر إلى خبراء التداول وتسهّل عليهم عمليات الإيداع والسحب وتتيح لهم إمكانية نسخ عمليات التداول وخطط الاستثمار المربحة للغاية وذلك من خلال أدوات الاستثمار والتقنيات الديناميكية الأكثر تقدمًا مثل منصة Wallet Exchange Fiat & Crypto Trading Platform ومنصة تداول العملات المشفرة اللامركزية وإدارة الثروات.

محفظة سنتوريون إنفست (CI Wallet) هي محفظة متعددة العملات بها مفاتيح خاصة للوصول إلى العملات المشفرة المتداولة. توفر المحفظة ميزات مثل التداول الفوري (Spot Trading) والعقود الآجلة (Futures) والهوامش الربحية والتحويل الإلكتروني(EFT).

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1511512/Centurion_ Invest_Zulfiquar_Ghadiyali.jpg

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ماريت رام

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