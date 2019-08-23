شركة الأجهزة المنزلية الصينية كونكا تواصل التعاون لاستكشاف فرص جديدة للتطور العالمي

شنجن، الصين، 23 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم 1 أغسطس، أسست شركة هوهو، وهي شركة معدات كهربائية مصرية، وكونكا، وهي شركة معدات منزلية صينية، علاقة تعاونية بينهما، وذلك في فندق فور سيزونز بالقاهرة، وذلك بهدف إقامة مشروع مشترك بينهما لتوسيع تعاون الشركتين في السوق الأفريقية. وحضر حفل توقيع وثيقة التعاون كل من رئيس الوزراء المصري السابق، والمستشار في السفارة الصينية في القاهرة، والأمين العام لغرفة تجارة القاهرة والشركاء الرئيسيون لكونكا في مصر.

ويأتي هذا كمعلم آخر لجهود كونكا لاستكشاف السوق الأفريقية. ففي وقت سابق، بدأت كونكا بالفعل في استكشاف السوق الأفريقية من خلال التعاون الرسمي مع شركة جوميا، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في إفريقيا. وقد وصلت إلى أعلى مرتبة على المنصة في مبيعات أجهزة التلفزيون في مصر في غضون ثلاثة أشهر، وهس تتمتع بسمعة طيبة في السوق المحلية.

في الوقت الحاضر، يشهد سوق التلفزيون الملون في الصين بعض التباطؤً. وكدولة مكتظة بالسكان في الشرق الأوسط وأفريقيا، جذبت مصر، التي تفتخر بسوقها المتنامية بسرعة وتكاليف العمالة المنخفضة فيها، انتباه العديد من شركات الأجهزة المنزلية الصينية. ومع ذلك، تعتمد كونكا نموذجًا جديدًا لتوطين أعمالها هذه المرة، فهي تفتح السوق المحلية بسرعة بفضل شبكة تأهيل الإنتاج الصناعي والمبيعات الناضجة لشركة هوهو المصرية. وقال تشانغ دونغ، مساعد رئيس شركة كونكا غروب ليمتد: “تمثل استراتيجية التطوير المتباينة أكبر قيمة لكونكا للدخول إلى السوق الأفريقية ونشر أجنحتها”.

كونكا لا تتطلع فقط إلى السوق المصرية، ولكن أيضًا في الأسواق الرئيسية الأخرى في إفريقيا. المشروع المشترك قادر على تصنيع أكثر من 50 ٪ من المنتجات المميزة محليا. وعندما تستقر عمليات السوق والتنمية، قد ينتشر تأثير كونكا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وحتى السوق الأوروبي والأميركي.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/963410/KONKA_cooperation_Egypt.jpg