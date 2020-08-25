شركة استثمار كانت ضحية احتمال تسجل انتصارا في قضية طال أمدها في محكمة بقطر

الدوحة، قطر، 25 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — انتظرت مؤسسة “سويفتهولد” Swifthold، التي كانت ضحية احتيال من قبل الشيخ فهد بن أحمد بن محمد بن ثاني آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة المالكة القطرية، وشركته القطرية فاست تريدنغ غروب، طويلا وبصبر محكمة التنفيذ القطرية لإنفاذ حكم بـ 6 مليارات دولار لمؤسسة سويفتهولد كانت أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة منذ أن أصدرت المحكمة الابتدائية القطرية أمر تنفيذ للحكم للاعتراف رسميًا بالحكم في قطر في صيف 2019.

في شباط/فبراير 2020، قدم المتهمون استئنافًا إلى محكمة التنفيذ للمطالبة بوقف إجراءات التنفيذ وإعلان بطلان إجراءات التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، قدموا استئنافًا ضد الاعتراف الأساسي بحكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة أمام محكمة الاستئناف في قطر.

وفي 18 آب/أغسطس 2020، رفضت محكمة التنفيذ استئناف المتهمين، والآن يمكن أن يبدأ تنفيذ حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بلا هوادة. ووفقًا لـديلتا كابيتال بارتنرز، الشركة الأميركية لتمويل التقاضي والدعم التي تعاقدت معها سويفتهولد، يجب أن يكون هذا أحد آخر العقبات المتبقية التي يجب التغلب عليها قبل أن تتوقعسويفتهولد الحصول على مقادير كبيرة من الأموال من من المدعى عليهم.

صرح كريستوفر ديليز، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا، قائلاً: “لقد كان انتظارًا طويلاً لحل هذا الاستئناف بسبب كوفيد-19، لكننا سعداء جدًا بحكم محكمة التنفيذ، ونتطلع إلى إنفاذ الحكم ضد المتهمين. طعون المدعى عليهم “بلا أساس وتم تقديمها في اللحظة الأخيرة فقط لمحاولة تأخير الحكم الذي لا مفر منه، وبالتالي نحن متفائلون الآن بأن المحكمة القطرية ستنفذ دون مزيد من التأخير“.

وحتى اليوم، لم يتم تحديد جلسة استماع لمحكمة الاستئناف، لكن محامي دلتا وسويفتهولد القطري يعتقدون أن النتيجة ستكون هي نفسها في النهاية إذا اتبعت المحاكم القانون والإجراءات القطرية المعمول بها واستمرت في احترام القانون الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دلتا في ختام تعليقه: “نحن على ثقة من أن محكمة الاستئناف القطرية سترفض استئناف المتهمين وستحصل سويفتهولد أخيرًا على العدالة والتعويض اللذين تستحقهما بحق في المستقبل القريب جددا.”

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