شركة إينوفكس داونهول سليوشنز تستحوذ على شركة روبيكون أويلفيلد إنترناشونال، لتكون المزود العالمي المستقل الرائد لمنتجات حقول النفط والخدمات التقنية عالية القيمة.

هيوستن، 11 نوفمبر/تشرين الثاني، 2020 /PRNewswire/ –أعلنت شركة إينوفكس داونهول سليوشنز (Innovex Downhole Solutions) (“Innovex“) اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة روبيكون أويلفيلد إنترناشونال (Rubicon Oilfield International) (“Rubicon“). من المتوقع إتمام الصفقة في أوائل عام 2021، وستؤدي إلى إنشاء شركة مستقلة رائدة في الصناعة متمحورة حول المنتجات والتكنولوجيا. ولم يتم الإفصاح عن الشروط الأساسية للصفقة.

تعد كلا شركتي إينوفكس (Innovex) وروبيكون (Rubicon) من الشركات الرائدة في مجال توفير المنتجات والتكنولوجيات والخدمات التقنية المبتكرة لصناعة النفط والغاز. تؤسس الأعمال المشتركة للشركتين معًا منصة عالمية موسعة وقوية، مع حافظة تكنولوجية تشمل الحفر وبناء الآبار والإتمام والإنتاج والتدخل. تجمع هذه الصفقة بين عملية شركة إينوفكس الديناميكية في الولايات المتحدة والقوة الدولية الواسعة لشركة روبيكون، لإنشاء منصة عالمية قادرة على النمو المستدام في بيئة أسعار السلع الأساسية المنخفضة.

من خلال الاستفادة من حوافظ المنتجات التكميلية بدرجة عالية والبصمات الجغرافية لشركتي إينوفكس وروبيكون، ستوفر الأعمال المشتركة قيمة أكبر لعملائها وفرصًا أكبر لموظفيها.

ستشمل قيادة الأعمال المشتركة المديرين التنفيذيين الحاليين من كلتا الشركتين، وسيتولى قيادتها آدم أندرسون (Adam Anderson)، الرئيس التنفيذي لشركة إينوفكس، وستؤدي أعمالها تحت علامة إينوفكس التجارية.

وقال أندرسون (Anderson)، “إنني متحمس لحصولي على الفرصة للدمج بين مؤسستين عظيمتين لإنشاء شركة أقوى متخصصة في المنتجات والتكنولوجيا”. “نجحت شركتنا في طرح مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة في السوق، والتي تمكن عملائنا من تطوير مواردهم بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة. احترم أفراد وثقافة ومنتجات شركة روبيكون للغاية، وأؤمن بأن الصفقة ستمكن الأعمال المشتركة للشركتين من الازدهار. سيؤدي تزايد الحجم، وشبكة التوزيع، وعرض المنتجات الأوسع نطاقًا إلى تعزيزالقيمة لموظفينا وعملائنا ومساهمينا بشكل كبير”.

وعلق مايك ريفز (Mike Reeves)، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روبيكون قائلًا: “لقد عمل موظفو شركة روبيكون، والعديد من الشركات السابقة التي شكلت ما تكون عليه شركة روبيكون الآن، معًا بلا كلل لبناء مؤسسة مثيرة تركز على احتياجات العميل، وتقدم مجموعة فريدة من منتجات أسفل البئر عالية القيمة. لقد دعم فريقنا بأمان وفعالية بعض أكبر المنتجين في العالم في الآبار الأكثر تحديًا على الصعيد العالمي. يفتخر كل عضو في فريق شركة روبيكون بهذا التاريخ ويكون متحمس للغاية للمساهمة في مؤسسة إينوفكس. سيوفر الدمج بين شركتي روبيكون وإينوفكس مجموعة واسعة من منتجات أسفل البئر عالية الجودة لعملائنا، مع حضور قوي في كل سوق جغرافي رئيسي، وبدعم من فريق فريد من نوعه من الرجال والنساء المبدعين والملتزمين”.

عن شركة إينوفكس داونهول سليوشنز:

تصمم شركة إينوفكس داونهول سليوشنز وتصنع وتركب مجموعة من حلول إنشاء الآبار ذات الأهمية الحرجة، وتقوم بإتمام الآبار، وتوفر حلول إنتاج الآبار للمشغلين البريين والبحرين في مناطق الإنتاج الرئيسية حول العالم. تشمل المنتجات الأساسية لشركة إينوفكس سدادات التصديع القابلة للذوبان SWAGETM، ومنتجات مركزة المياه العميقة WearSox®، والصمامات السفلية ORIOTM، وسدادات التصديع المركبة TOMCATTM، وأنظمة التعليق Ranger / Scout، وخدمات الأنابيب الداخلية، وأجهزة المركزة CentraMax، ومعدات الطفو، وأدوات ترسيخ الطور، وحزم التغليف القابلة للنفخ، وتقنيات الرفع الاصطناعي QCI. يقع المقر الرئيسي للشركة في هيوستن، تكساس ولديها مراكز خدمة تقع في جميع أحواض النفط والغاز الأمريكية الرئيسية، والمملكة العربية السعودية، وعمان. تدعم شركة انترفال كابيتال (Intervale Capital)، شركة إينوفكس.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة/https://innovex-inc.com

عن شركة روبيكون أويلفيلد إنترناشونال:

روبيكون أويلفيلد إنترناشونال هي شركة لمنتجات حقول النفط والخدمات التقنية مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس. يقود شركة روبيكون فريق عمل متمرس من المسؤولين التنفيذيين في صناعة خدمات حقول النفط والمعدات بالشراكة مع شركة واربورج بينكوس (Warburg Pincus). المبدأ التوجيهي لشركة روبيكون هو الابتكار العملي – الذي يجمع بين التفوق التكنولوجي والهندسي، مع المعرفة الوثيقة بالتحديات التي يواجهها العميل واستخداماته لتطوير المنتجات التي تُحدث فارقًا في أي مرحلة من دورة حياة البئر.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.rubicon-oilfield.com

جهات الاتصال الإعلامية :

لشركة إينوفكس

إليزابيث جونسون

elizabeth.johnson@innovex-inc. com

7815 602 281 1+

لشركة روبيكون

نيكولا الكسندر

nichola.alexander@rubicon- oilfield.com

8264 666 346 1+