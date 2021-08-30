شركة إيكوفلو تطلق محطة الطاقة الاحتياطية المنزلية دلتا ماكس التي تعمل لمدة يومين

بقدرة أساسية تصل إلى 2016 واط/ساعة قابلة للتوسيع إلى 6048 واط/ساعة، أصبح أحدث إصدار لبطاريات لسلسلة إيكوفلو ًاًحًدلتا تم في أسواق عالمية مختارة

لوس أنجلوس , 30 أغسطس 2021 / PRNewswire — / إيكوفل و أعلنت شركة إيكوفلو لحلول الطاقة المحمولة والطاقة المتجددة أن محطة الطاقة المحمولة إيكوفلو دلتا ماكس صارت متاحةفي مناطق بلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا .وبقدرة أساسية تصل إلى 2016 واط/ساعة، يمكن توسيع قدرة بطارية دلتا ماكس إلى 6048 واط/ساعة عندتوصيلها ببطاريتين إضافيتين ذكيتين بما يكفي لحاجة الأسرة المتوسطة للطاقة في الحالات الطارئة لمدة تصل إلى يومين.

إن الدافع وراء ترقية تشكيلة منتجاتها الحالية، هو رؤية القائمين على شركة إيكوفلو الحاجة إلى بطارية ذات سعة اكبيرة، ًرظن للزيادة في انقطاع التيار الكهربائي، ومن ثم يبحث المستهلكون عنحلول طاقة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي .وفي عام 2019 ، أطلقت الشركة لأول مرة إيكوفلو دلتا على موقع كيكستارتر، والتي سرعان ما أصبحت المفضلة لدى المعجبين بسبب سرعةالشحن وسعتها الكبيرة .وبعد مرور بعامين، قدمت الشركة ترقيتين شاملتين لمجموعة سلسلة إيكوفلو دلتا – أيكوفودلتا ماكس ودلتا برو الأقوى بقدرة 3 . 6 كيلوواط/ساعة، لأولئك الذين لديهماحتياجاتٍ ٍةقاط كبيرٍةٍ.

قال توماس تشين، مدير البحث والتطوير في شركة إيكوفلو “:لقد رأينا استقبالا رائًعًاً لسلسلة إيكوفلو دلتا، وعبّر عملاؤنا عن رغبتهم الشديدة في الحصول على مزيد من الطاقة من بطارياتهم.”وأضاف قائًلاً” :تأخذ إيكوفلو دلتا ماكس مستوى المرونة إلى مستوى راق، ويمكن أن توفر حًقًاً الطاقة الاحتياطية للمنزل بأكمله وتخفف تأثير انقطاع التيار الكهربائي.”

قدرة عالية مع تصميم قابل للتوسيع

تبلغ قدرة إيكوفلو دلتا ماكس 2016 واط/ساعة، والتي يمكنها دعم احتياجات الاستخدام الطارئة للعائلة) أربعة مصابيح ومروحة وجهاز توجيه وجهاز كمبيوتر محمول وثلاجة وشحن الهواتف

الذكية (لمدة نصف يوم، وعند توصيلها ببطاريتي دلتا ماكس الإضافيتين الذكيتين، يمكن أن تصل السعة إلى 6048 واط/ساعة؛ مما يتيح للعائلة ممارسة حياتها الطبيعية بطريقة مريحة عند انقطاعالتيار الكهربائي لمدة يومين،

اًرظن لتجاوز سعتها الطاقة الاحتياطية المنزلية، يمكن لبطاريات إيكوفلو دلتا ماكس في ذروة سعتها أيضا دعم استخدام طاقة RV ) متوسط RV يستخدم كهرباء 20 كيلو واط/ساعة يومًيًاً (لأكثرمن سبع ساعات.

الشحن السريع الذي يقود هذه الصناعة

حتى مع القدرة المطورة مقارنة بإيكوفلو دلتا) من 1260 واط/ساعة إلى 2016 واط/ساعة)، يتطلب إيكوفلو دلتا ماكس نفس الوقت لإعادة شحنها بالكامل الذي يقل عن ساعتين، يمكن شحنهابسرعة 1800 واط من خلال منافذ التيار المتردد القياسية .كما تدعم البطارية الشحن المزدوج-الشحن مع أي اثنين من مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة) مقبس التيار المتردد المثبت في الحائطوالطاقة الشمسية والمولد الذكي وشحن السيارة)، وعند توصيلها ببطارية إضافية ذكية، يمكن أن يصل الإدخال إلى 3600 واط كحد أقصى مع منفذ تيار متردد قياسي وشحن مولد ذكي .ويتيحهذا الإدخال الأقصى إعادة شحن إيكوفلو دلتا ماكس المزود ببطارية ذكية إضافية بالكامل من 0 ٪ إلى 100 ٪ في 1 . 8 ساعة، وهو أسرع مرتين مقارنة بالمنتجات المماثلة في السوق.

تشغيل 99 %من مجموع الأجهزة الكهربائية

باستخدام خرج تيار متردد 2400 واط، يمكن لتلك البطارية تشغيل 99 ٪ من الأجهزة، بما في ذلك الغلايات الكهربائية ومكيفات الهواء وسخانات الفضاء والمكاوي البخارية، وبفضل تقنية X-Boost الحاصلة على براءة اختراع من شركة إيكوفلو، يمكن أن يرتفع إنتاج إيكوفلو دلتا ماكس إلى 3400 واط، الأمر الذي يقود جميع المنافسين بنفس مستوى السعة،

وتتضمن الترقيات الإضافية للبطارية شحنًا للطاقة الشمسية أكثر كفاءة، وقدرة محسّنة على التحكم في الجهاز ومراقبته عبر تطبيق إيكوفلو، وتم تصميم الجزء الخارجي للبطارية للتمتع ٍدٍيزمب منالموثوقية والمتانة.

سلسلة إيكوفلو دلتا برو

بعد إصدار إيكوفلو دلتا ماكس، تعتزم شركة إيكوفلو دلتا لإطلاق إيكوفلو دلتا ماكس) 1600 (في الربع الرابع من عام 2021 للعملاء الذين يحتاجون إلى طاقة احتياطية على نطاق أصغر،وتتمتع إيكوفلو دلتا ماكس) 1600 (بسعة أساسية تبلغ 1612 واط/ساعة، والتي يمكن أن تزيد إلى 5644 واط/ساعة عند توصيلها ببطاريتين إضافيتين ذكيتين.

في وقت سابق من هذا العام، قدمت إيكوفلو دلتا بطارية دلتا برو المنزلية االمحمًولة ًماظنو إيكولوجيًا .تتمتع منظومة البطارية الكاملة بطاقة كافية – بشحنة واحدة فقط – لتلبية متوسطاستخدامالأسرة للطاقة في حالات الطوارئ لمدة أسبوع تقريًبًاً .بسعة قابلة للتوسيع تصل إلى 25 كيلو واط/ساعة، يمكن إعادة شحنها بالكامل في أقل من ساعتين وهي أول بطارية في الصناعة يمكنشحنها عبر مصادر طاقة متعددة – الشبكة وشاحن المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز، وتم إطلاقه على موقع كيكستارتر في يوليو، وسجل أكثر من مليون دولار أمريكيفي أول 45 دقيقة.

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