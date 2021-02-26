شركة إيكا تعزز برمجية تداول السلع وإدارة المخاطر لتسريع التحول الرقمي للسلع والمواد المباشرة

إيكا تجمع معا الناس والعمليات والتقنية على منصتها السحابية وحلول برمجياتها الجديدة لتداول السلع وإدارة المخاطر والتعهيد الإلكتروني والاستدامة سلسلة التوريد

نيويورك، 25 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — إيكا لحلول البرمجيات أعلنت شركة إيكا، الشركة الرائدة صاحبة المنصة السحابية للسلع والمواد المباشرة، عن عروض جديدة على منصتها السحابية لمساعدة العملاء على تعزيز صلابة أعمالهم التجارية. تمتد الحلول الجديدة عبر تداول السلع وإدارة المخاطر، والتعهيد الإلكتروني، والاستدامة، وشراء المواد المباشرة، وتحويل العمليات التجارية الرئيسية إلى عمليات رقمية تدعم طرق العمل الجديدة؛ جامعة بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا معًا.

يقود الانهيار في سلاسل القيمة ثورة رقمية. وفقًا لشركة الأبحاث ماكينزي، أدى عدم وجود الرقمنة إلى مواجهة 73٪ من المستجيبين مشاكل في الإنتاج والتوزيع وقاعدة الموردين. تلتزم إيكا برقمنة سلسلة التوريد لتزويد الأعمال التجارية المكثفة بالسلع والمواد المباشرة بالسرعة التي يحتاجونها للبقاء في مواجهة الاضطرابات.

يمنح توسع منصة إيكا السحابية للعملاء مزيدًا من البروز والمرونة في العمليات عبر الشراء والمبيعات وإدارة المخاطر والاستدامة.

متوفرة اليوم، المنتجات الجديدة منصة إيكا السحابية تتضمن:

وقال عبد الله باسودان، مدير أول مكتب العقود الآجلة في سافولا، ” أردنا الاستثمار في مؤسسة رقمية لبناء ممارسة سلسلة توريد أكثر مرونة تعتبر ضرورية لخدمة عملائنا في 30 دولة. لقد علمنا من خلال منصة إيكا السحابية أنه يمكننا دفع النمو المستقبلي، وتحقيق بروز أعمق، وبناء ممارسة أكثر مرونة لإدارة المخاطر للبقاء متنبهة للاضطراب المستمر في السوق. كانت حلول إيكا مفيدة في مساعدتنا على رقمنة عمليات تداول المبيعات الرئيسية عبر سلسلة توريدنا التي تتيح لنا اتخاذ قرارات أفضل وفي الوقت المناسب.”

مناف غارغ، الرئيس التنفيذي ومؤسس إيكا لحلول البرمجيات، قال إنه “في حين أن الربحية ستكون دائمًا أمرًا بالغ الأهمية، فإن النجاح في البيئة الحالية يتطلب إعطاء الأولوية للرشاقة والمرونة في العمليات التجارية. توفر إيكا للشركات الأدوات اللازمة للتحرك بسرعة ومعالجة الاحتياجات المتغيرة لقوى السوق من خلال الاستفادة من السحابة والأتمتة على منصتها السحابية التي تم تصميمها لخدمة السلع وصناعة المواد المباشرة “.

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حول إيكا

إيكا هي شركة عالمية رائدة في توفير الحلول المستندة إلى السحابة لشركات السلع والمواد المباشرة للتغلب على التحديات المعقدة في سلسلة التوريد والإدارة المالية. إقرأ المزيد علىwww.eka1.com.