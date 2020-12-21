شركة إنتاج أفلام في هوليوود تبحث عن شاب عربي مسلم لبطولة فيلم ألعاب قتالية ومسلسل تلفزيوني رئيسي جديد بعنوان “خالد – بطل الجميع.”

المتسابقان النهائيان سيتنافسان في حدث متلفز

لوس أنجلوس، 21 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — تبحث شركة ماجيك كويست، وهي شركة أفلام وتلفزيون مقرها هوليوود منذ العام 1975، عن فنان شاب عربي مسلم ليكون نجم فيلم ومسلسل تلفزيوني هوليوودي كبير بعنوان “خالد – بطل الجميع.”

وإذ فازت بالعديد من جوائز المهرجانات السينمائية الدولية لأفضل سيناريو، تدور القصة حول خالد، وهو فنان قتالي عربي شاب، يدخل عندما توفيت والدته بالسرطان، في بطولة فنون قتالية في اليابان يأمل في الفوز بها وبالتالي ينال قبول أبيه العربي الذي لم يلتق به خالد قط – حيث غادر والده إلى الولايات المتحدة قبل أن يولد خالد بعد مشادة مع زوجته.

ويفوز خالد بالبطولة، لكنه يتعلم بعد فوات الأوان أن الفوز بالبطولة يؤدي به إلى استبعاده من قبل عصابة إجرامية دولية.

خالد يهرب من العصابة ويتوجه إلى الولايات المتحدة للبحث عن والده، لكنه تتقطع به السبل في بلدة صغيرة في ولاية كاليفورنيا يحكمها رئيس شرطة شرير يقتل والد خالد ويعطي خالد الخيار بين المشاركة في القتال في بطولة فنون قتالية مرتبة أو الذهاب إلى السجن.

هدفي من هذا الفيلم ذي المستوى العالمي والمسلسل التلفزيوني الدولي هو منح 400 مليون عربي في العالم حضورًا عالميًا معززًا وأن نقدم للعرب المسلمين وثقافتهم مزيدًا من الاحترام والتقدير، الذي نحققه من خلال وجود المسلم النبيل والورع خالد كشخصية الفيلم الرئيسية،” كما يقول سفينسون، مخرج الفيلم ومنتجه الرئيسي.

وإذ يشاركه في إخراج الفيلم المخرجان التنفيذيان نبيل العالم ونجاة مهنين، سيكون لدى سفينسون ما يصل إلى 25 متدربًا في مجال الأفلام من العالم العربي يعملون مع طاقم أفلام هوليوود عندما يبدأ التصوير في جنوب كاليفورنيا في 2 آب/أغسطس 2021.

على المهتمين في لعب دور خالد أن يقدموا فيديو مدته 30 ثانية لأنفسهم يقدمون فيه أنفسهم باللغة الإنجليزية ويظهرون شخصيتهم ومهاراتهم في الفنون القتالية والروح الرياضية.

سيتنافس المرشحان النهائيان في حدث متلفز في إحدى عواصم العالم العربي. الفائز سيحصل على دور البطولة في الفيلم؛ فيما سيظهر “الخاسر” في الفيلم في دور بطولة آخر مهم.

يمكن للمهتمين تقديم الفيديو الخاص بهم إلى [email protected] magicquestentertainment.com.

يجب تقديم جميع المشاركات بحلول 21 شباط/فبراير، 2021.