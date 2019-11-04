شركة إريكسون تفوز بعقد من وزارة الدفاع لقوات العمليات الخاصة/استعادة الأفراد

أنتم تخدمون بلادنا، دعوا إريكسون تخدمكم

بورتلاند، أوريغون، 4 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — مُنحت شركة إريكسون إنكوربوريتد، الشركة العالمية الرائدة في تشغيل وصيانة وتصنيع طائرات الخدمات، مقعدا في العقد المتعدد لعمليات القوات الخاصة/استعادة الأفراد للتعديلات. وهو عقد لسبع سنوات تبلغ قيمته 996 مليون دولار يوفر تعديلات لقيادة المواد لسلاح الجو، ومركز الإدارة لدورة الحياة لمنصات الطائرات المروحية والأجنحة الثابتة. تتكون المنصات ذات الأجنحة الدوارة من المروحيات HH-60G و TH-1H و UH-1H. وستخدم قدرات إريكسون الفضائية المتكاملة عموديًا والمبنية على التصنيع المستمر لطائرة S64 Air Crane® والإصلاح والصيانة المستمرة وإصلاح منصات سلاح البحرية والقوات البحرية متطلبات الجناح الدوار للقوات الجوية الأميركية في مجالات تكامل الأنظمة، والتأهيل، وتنفيذ تعديلات الطائرات بما في ذلك أنظمة الأسلحة المتكاملة والأنظمة الفرعية ومعدات الدعم المرتبطة بها.

وقال دوغ كيتاني، الرئيس التنفيذي للشركة: “لدى إريكسون علاقة طويلة بتحديث وصيانة الطائرات القديمة من خلال تعديل المنصات. نحن حريصون على خدمة القوات الجوية بنفس الالتزام والتفاني اللذين يسعيان إلى صيانة أسطول الطائرات العاملة لدينا”.

عن اريكسون

إريكسون هي المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران المتخصص في الدفاع والأمن القومي والتصنيع وإصلاح الصيانة والإصلاح والأوفرهول والخدمات التجارية. يقوم قسم الدفاع والأمن القومي التابع لشركة إريكسون بإجراء إصلاحات شاملة لمنصات الأجنحة الدوارة التابعة لوزارة الدفاع بالإضافة إلى تشغيل مجموعة متنوعة من الطائرات التجارية في البيئات الاستكشافية لإجراء عمليات إخلاء المصابين واستعادة الأفراد والتجديد العمودي لوزارة الدفاع الأميركية. تشمل خدمات إريكسون للتصنيع وإصلاح الصيانة والأوفرهول طائرة هليكوبتر S64 Air Crane® كشركة مصنعة للمعدات الأصلية وكذلك تصنيع قطع غيار الفضاء الرئيسية لمصنعي المعدات الأصلية في مجال صناعة الطيران. تشمل الخدمات الجوية التجارية تشغيل 20 طائرة هليكوبتر من نوع S64 Air Crane® المملوكة لشركة إريكسون لأداء أعمال إطفاء الحرائق وبناء خطوط الطاقة وقطع الأخشاب وأعمال التدفئة والتهوية والتبريد، وأعمال الرفع الثقيل المتخصصة للنفط والغاز. تأسست شركة إريكسون في العام 1971، ويقع مقرها الرئيسي في بورتلاند، أوريغون، الولايات المتحدة الأميركية، وتدير عملياتها في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأستراليا.

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