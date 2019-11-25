شركة أيه دي أس سيكيوريتيز أل أل سي تعزز برنامجها للامتثال لمكافحة غسل الأموال بتقينات مسح فينسكان الأوتوماتيكية

الشركة المالية الدولية ستستخدم الأتمتة المتقدمة لدعم توسعها والمتطلبات التنظيمية العالمية و متطلبات بيع وشراء العملات.

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 25 نوفمبر ، 2019 / بي آر نيوزواير / — وسعت شركة فينسكان، وهي شركة رائدة عالمية في حلول الامتثال لمكافحة غسل الأموال، شراكتها مع شركة الخدمات المالية الدولية أيه دي أس سيكيوريتيز أل أل سي.

ستقوم فينسكان بمساعدة أيه دي أس أس، التي يوجد مقرها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ولها مكاتب في أوروبا وآسيا، وتقوم بأعمال الوساطة المالية والنقدية. ستقوم الشركة، المرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتوظيف إمكانيات الأتمتة المحسنة لفينسكان لدعم التوسع العالمي والامتثال بشكل أكثر كفاءة للمتطلبات التنظيمية المتزايدة في جميع أنحاء العالم.

تستخدم أيه دي أس أس تقنية فينسكان للمطابقة الذكية لفحص قوائم المراقبة للامتثال المحليه والعالميه. كما أنها تقوم بأتمتة عملية الفرز مع فينسكان لتحسين المراقبة المستمرة ولتمكين عملية إضافة الحسابات الجديدة بشكل أسرع وأكثر أمانًا من خلال التكامل مع نظام سي آر أم الخاصة بها. ستنتقل أيه دي أس أس أيضًا إلى حلول فينسكان السحابية الذي يتميز بقدر أكبر من الأمان وخصوصية البيانات، مما يوفر قابلية أكبر للتوسع والمرونة لدعم التوسع السريع في الأعمال.

“لقد أصبحت فينسكان شريكًا موثوقًا به، وتُظهر هذه العلاقة الموسعة التزامنا بمواكبة المتطلبات التنظيمية في جميع أنحاء العالم”، كما يقول أوليفر هالسوورث، المدير العالمي للشؤون القانونية والامتثال في أيه دي أس أس. “من خلال الأتمتة المحسّنة في فحص قوائم المراقبة، تساعدنا فينسكان على إدارة عمليات الامتثال لدينا بكفاءة أكبر وكسب المزيد من ثقة المنظمين. نتطلع إلى تطوير أعمالنا بثقة من خلال عروض أكثر ابتكارا ونموًا دوليا.”

ويقول إبراهيم بناني دوبلي، مدير المبيعات في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة فينسكان: “لقد اختارت أيه دي أس أس لتوسيع شراكتنا معها استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها بالفعل مع فينسكان. نحن فخورون بأن نقدم للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط الدعم والخبرة المحلية إلى جانب حلول فينسكان المبتكره متعدده اللغات وقدرات دعم اللغة العربية.”

حول فينسكان

يوفر حل فحص مكافحة غسل الأموال من فينسكان محركًا متطورًا متعدد اللغات وسرعة استثنائية وقابلية للتوسع وخوارزميات شفافة لمساعدة المؤسسات المالية على إدارة المخاطر بكفاءة. www.finscan.com.

حول أيه دي أس أس

أيه دي أس أس هي شركة خدمات مالية دولية منظمة، توفر لعملاء المؤسسات والقطاع الخاص وتجارة التجزئة بفرص استثمارية هي الأعلى جودة. وإذ تم تأسيسها في العام 2011، وهي توفر تداولات متعددة الأصول في النقد الأجنبي والسلع والأسهم والسندات والمؤشرات، من خلال أدوات الوساطة الحائزة على الجوائز والسهلة الاستخدام. www.adss.com. تراخيص أيه دي أس أس ولوائحها.