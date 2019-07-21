شركة أوبن أيه آي تشكل شراكة حوسبة حصرية مع مايكروسوفت لبناء تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة فائقة على منصة آزور

الشراكة المتعددة السنوات المبنية على القيم المشتركة تقوم على الثقة والتمكين، واستثمار أكثر من مليار دولار من مايكروسوفت، ستركز على بناء منصة تستخدمها أوبن أيه آي لبناء تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة وتحقيق وعد الذكاء الاصطناعي العام

سان فرانسيسكو وريدموند، ولاية واشنطن، 22 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أقامت شركتا مايكروسوفت كورب وأوبن أيه آي، وهما شركتان تفكران بعمق في دور الذكاء الاصطناعي في العالم وكيفية بناء ذكاء اصطناعي آمن، موثوق وأخلاقي، شراكة لخدمة الجمهور، من أجل توسيع قدرات آزور في أنظمة الذكاء الاصطناعي الكبيرة. وعبر هذه الشراكة ستسرع الشركتان الابتكارات في الذكاء الاصطناعي مع تمكين جهود أوبن أيه آي لبناء ذكاء اصطناعي عام. وستساعد التحسينات الإضافية على منصة آزور المطورين على بناء الجيل المقبل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الشراكة ما يلي:

ستقوم مايكروسوفت وأوبن أيه آي بالاشتراك في بناء تقنيات حوسبة ذكاء اصطناعي جديدة فائقة لمنصة آزور

• ستنقل أوبن أيه آي خدماتها لتعمل على منصة مايكروسوفت آزور، والتي ستستخدمها لإنشاء تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي وتحقيق وعد بناء الذكاء الاصطناعي العام

• ستنقل أوبن أيه آي خدماتها لتعمل على منصة مايكروسوفت آزور، والتي ستستخدمها لإنشاء تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي وتحقيق وعد بناء الذكاء الاصطناعي العام ستصبح مايكروسوفت الشريك المفضل لـ أوبن أيه آي لتسويق تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدةستركز الشركتان على بناء منصة حوسبة في منصة آزور ذات نطاق غير مسبوق، والتي ستقوم بتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي متطورة بشكل متزايد، وتشمل تقنيات الأجهزة التي تعتمد على تقنية الحوسبة الفائقة من مايكروسوفت، وتلتزم بالمبادئ المشتركة للشركتين الخاصة بالأخلاقيات والثقة. سيؤدي ذلك إلى إنشاء أساس للتقدم في الذكاء الاصطناعي ليتم تنفيذه بطريقة آمنة ومؤمنة وموثوقة، وهو الذي كان السبب الرئيسي لاختيار الشركتين إقامة هذه الشراكة بينهما.

خلال العقد الماضي، أدت التطبيقات المبتكرة للشبكات العصبية العميقة إلى جانب القوة الحسابية المتزايدة إلى اختراقات مستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل الرؤية والكلام ومعالجة اللغة والترجمة والتحكم الآلي وحتى الألعاب. تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة بشكل جيد على المشكلة المحددة التي تم تدريبه عليها، ولكن الحصول على أنظمة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في معالجة بعض من أصعب المشكلات التي تواجه العالم اليوم سيتطلب التعميم والإتقان العميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتعددة. تتمثل رؤيا أوبن أيه آي ومايكروسوفت في أن يعمل الذكاء الاصطناعي العام مع الأشخاص للمساعدة في حل المشكلات المتعددة التخصصات المستعصية حاليًا، بما في ذلك التحديات العالمية مثل تغير المناخ والرعاية الصحية والتعليمية الأكثر تخصيصًا.

وقال سام التمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي “إن إنشاء الذكاء الاصطناعي العام سيكون أهم تطور تكنولوجي في تاريخ البشرية، وإمكانية أن يعمل على تشكيل مسار الإنسانية. مهمتنا هي ضمان أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العام تفيد البشرية جمعاء، ونحن نعمل مع مايكروسوفت لبناء أساس الحوسبة الفائقة التي سنقوم ببناء الذكاء الاصطناعي العام عليها. نعتقد أن من المهم أن يتم نشر الذكاء الاصطناعي العام آمن ومؤتمن وأن تعم فوائده الاقتصادية على نطاق واسع، ونحن متحمسون لمدى مشاركة مايكروسوفت لهذه الرؤيا.”

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: “الذكاء الاصطناعى هو أحد أكثر التقنيات تحويلاً في عصرنا ولديه القدرة على المساعدة في حل العديد من التحديات الأكثر إلحاحاً في عالمنا. من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة لـ أوبن أيه آي مع تقنيات الحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي لآزور، نطمح في دمقرطة الذكاء الاصطناعي – مع الحفاظ دائمًا على سلامة الذكاء الاصطناعي كمركز رئيسي لاهتمامنا بحيث يمكن للجميع الاستفادة منه.”

حول أوبن أيه آي

تتمثل مهمة أوبن أيه آي في التأكد من أن الذكاء العام الاصطناعي يفيد البشرية جمعاء. يصف ميثاق أوبن أيه آي OpenAI Charterالمبادئ التي توجهها فيما تقوم بتنفيذ هذه المهمة.

حول مايكروسوفت

تمكن مايكروسوفت (نازداك “MSFT” @microsoft) التحويل الرقمي لحقبة السحاب الذكي والتفوق الذكي. مهمتها هي تمكين كل شخص وكل منظمة على وجه الكوكب من تحقيق المزيد.

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