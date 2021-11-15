شركة أوبنهايمر أند كو تعلن عن إطلاق مجموعة توظيف الصناديق العالمية والمجوعة الاستشارية

يقود فريق من المتخصصين ذوي الخبرة في توظيف الأموال للاستفادة من نطاق أعمال أوبنهايمر والقيادة الفكرية والموارد لتعميق عروض الخدمات لشركات الاستثمار البديلة

من المتوقع أن تؤدي عروض الخدمات الموسعة إلى زيادة فرص الاستثمار المصرفي وأسواق رأس المال في التكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعات التي تركز على الأصول الحقيقية وغيرها

نيويورك، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة أوبنهايمر أند كو (“أوبنهايمر”) – وهي بنك استثماري رائد وشركة متخصصة في إدارة الثروة وشركة تابعة لشركة أوبنهايمر القابضة (NYSE: OPY) اليوم عن إطلاق مجموعتها العالمية لتوظيف الصناديق والمجموعة الاستشارية (“مجموعة FPA“). ستقدم مجموعة أف بي أيه الخدمات لشركات الاستثمار البديلة الرائدة لمساعدتها على تحقيق طموحاتها في جمع الأموال وخططها الإستراتيجية. ستشمل الخدمات الاستشارات الاستراتيجية والتكتيكية بالإضافة إلى خدمات جمع الأموال، للصناديق والتعاملات الأولية.

وقال روبرت لوينثال، المدير الإداري الأول ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة أوبنهايمر: “يقوم قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بتوسيع جهوده حول تكوين رأس المال الخاص مع التركيز على المستثمرين المؤسسيين في السوق الخاص. وستزود مجموعة FPA قسم الاستثمارات البنكية بقدرات معززة لتقدم للشركات الخدمات الاستثمارية البديلة حافظة أوسع وأعمق من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تكمل الموارد والعلاقات والقيادة الفكرية لمنصة أوبنهايمر العالمية. تتضمن الخدمة التي ستوفرها مجموعة FPA مستوى متخصصًا من الخبرة في تقديم المشورة لشركات الاستثمار العالمية البديلة. نحن متحمسون لإطلاق هذه المجموعة الجديدة فيما نقوم بتأسيس وجود أكبر في سوق جمع الأموال العالمي سريع النمو “.

وستتولى تانيا ماكهيل، المدير العام، التي سيكون مقرها في لندن، رئاسة مجموعة صناديق التوظيف والمجموعة الاستشارية العالمية. وستكون السيدة ماكهيل مسؤولة أمام السيد لوينثال، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في أميركا الشمالية، وماكس لامي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبنهايمر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية.

سينضم إلى السيدة ماكهيل المدير الإداري أندرو روبرتس، والمدير ماركوس كلاس والمساعد كوران غور، الذين ينضمون جميعًا إلى أوبنهايمر من شركة ماكفيجن لاستشارات الأسهم الخاصة، وهي شركة استشارية دولية مستقلة للأصول البديلة تحظى باحترام كبير. سيعمل الفريق على مستوى العالم مع إجراء المزيد من التعيينات في الولايات المتحدة وآسيا.

وقال ماكس لامي: “إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بتانيا وفريقها للعمل في أوبنهايمر. يتمتع هذا الفريق بخبرة مشتركة تزيد عن 30 عامًا في تقديم المشورة الناجحة لشركات الاستثمار البديلة وجمع أموال الأسهم الخاصة. هذه المجموعة التي تتمتع بالموهبة والخبرة في ريادة الأعال تأتي بسجل حافل من تطوير علاقات طويلة الأمد مع شركات الأسهم الخاصة والمستثمرين المؤسسيين على أساس عالمي. تعد إضافة هذا البعد الجديد إلى منصة خدمتنا خطوة مهمة نحو تعزيز أعمالنا في أسواق رأس المال الخاص وستوفر فرص نمو قوية للعديد من عملائنا “.

قبل انضمامها إلى شركة أوبنهايمر، عملت السيدة ماكهيل كمديرة إدارية في شركة ماكفيجن، التي انضمت إليها عند تأسيسها في العام 2001. في ماكفيجن، كانت السيدة ماكهيل عضوًا في فريق قيادة الشركة ولعبت دورًا بارزًا في الإنشاء والتنفيذ العالمي والعمل الاستشاري الاستراتيجي لشركات الاستثمار البديلة الرائدة، وكذلك التوزيع على المستثمرين المؤسسيين. قبل انضمامها إلى ماكفيجن، شغلت ماكهيل مناصب في بنك كريديت سويس فيرست بوسطن ودي جي ال في لندن.

في ماكفيجن، لعب السيد روبرتس دورًا رائدًا في إنشاء وتنفيذ جمع الأموال والعمل الاستشاري الاستراتيجي، فضلاً عن التوزيع، مع التركيز على المستثمرين في المملكة المتحدة ومنطقة التنسا وألمانيا وسويسرا. وقبل ماكفيجن، عمل السيد روبرتس في سيبايل كابيتال في لندن لمدة خمس سنوات. أمضى السيد كلاس خمس سنوات في ماكفيجن، حيث عمل على عدد من عمليات جمع التبرعات الرائدة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالإضافة إلى التوزيع، مع التركيز على المستثمرين في منطقة الشمال الأوروبي. ركز السيد غور على الإطلاق والبحث خلال السنوات الأربع التي قضاها في ماكفيجن، وكذلك التوزيع على المستثمرين في المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.

وقالت السيدة ماكهيل: “مع عمق خبرة أوبنهايمر ونطاق عملياتها العالمي وعلاقاتها البارزة، ستكون مجموعتنا FPA الجديدة لدينا في وضع مثالي للعب دور رائد في سوق توظيف الأموال العالمية. نيابة عن فريقي، يسعدنا جدًا أن نضم إلى هذه المنصة الدولية القوية، ونحن متحمسون بشأن أوجه التآزر التي يمكن أن تقدمها مجموعة FPA لاستكمال الخدمات التي تقدمها بالفعل شركة أوبنهايمر مع المساهمة في نموها ونجاحها “.

شركة أوبنهايمر أند كو

شركة أوبنهايمر أند كو أوبنهايمر إند كو (أوبنهايمر)، وهي شركة فرعية رئيسية تابعة لشركة أوبنهايمر هولدنغز إنك (OPY في بورصة نيويورك) وتقدم والشركات التابعة لها مجموعة كاملة من خدمات إدارة الثروات والوساطة في الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية للأفراد والأسر والمديرين التنفيذيين للشركات والحكومات المحلية والشركات والمؤسسات.

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