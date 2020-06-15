شركة أمان أدفايزرز تفوز بعقد من مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) لتوفير خدمات استشارية تتعلق بمرافق المياه

تشمل خدمات أمان أدفايزرز المساعدة في تحديد استراتيجية تطوير وتشغيل جميع البُنى التحتية لمرافق المياه والصرف الصحي لمدينة الملك سلمان للطاقة

المنامة، البحرين،16 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم منح شركة أمان أدفايزرزAmane Advisors، وهي شركة الاستشارات العالمية الرائدة التي تركز أعمالها على الاستشارات المتعلقة بقطاع المياه، عقدا لتوفير خدمات استشارية تتعلق بتطوير جميع مرافق المياه والصرف الصحي في المدينة الجديدة (مدينة الملك سلمان للطاقة، سبارك.)

تعمل شركة تطوير مدينة الطاقة (ECDC) على تطوير وتشغيل مركز جديد للطاقة – مجمع الملك سلمان للطاقة (سبارك) – الذي يشمل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمساهمة في رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للطاقة، وتعزيز موثوقية سلسلة التوريد لقطاع الطاقة، وتمكين الصناعة 4.0 ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في المملكة. وتستهدف المدينة سلاسل القيمة للقطاع المرتبط بالطاقة بما في ذلك عمليات استكشاف النفط والغاز في المرحلة الأولى، وعمليات إنتاج النفط والغاز في المرحلة النهائية، والبتروكيماويات والطاقة. ستستضيف هذه المدينة الذكية أيضًا محاور رقمية وابتكارية ستكون بمثابة مسرعات للثورة الصناعية الرابعة في قطاع الطاقة والقطاعات التي تدور في فلكها.

الأهداف الاقتصادية للمشروع هي توفير مساهمة بقيمة 6 مليار دولار أميركي للناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة العربية السعودية، وتوفير 100,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة يتم توليدها عند استكمال المشروع. ويجري تطوير سبارك مع عرض قيمة فريدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وستكون هذه المدينة مدينة صناعية ذكية وخضراء مع عمليات عالمية المستوى ومرافق سكنية وتعليمية متكاملة. قامت سبارك بالفعل بتأمين عدد كبير من المستأجرين من اللاعبين الدوليين والمحليين الرائدين في قطاع الطاقة، بما في ذلك الشركات التالية: شلومبرغر، بيكر هيوز جنرال الكتريك، هاليبرتون، يوكوجاوا وإيمرسون، من بين شركات أخرى.

تم منح العقد لشركة أمان أدفايزرز بعد عملية طرح لمناقصة تنافسية. سيتضمن نطاق عمل العقد المساعدة في تحديد استراتيجية سبارك لتطوير وتشغيل البنية التحتية الكاملة للمياه والصرف الصحي، ومساعدة سبارك في تطوير حزمة طلب العروض واختيار مشغلها الخاص، وتأمين اتفاقيات عادلة لشراء المياه ومعالجة مياه الصرف، وتحديد شروط اتفاقيات توفير خدمات المرافق للمستأجرين

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وقال كريستوف جييت، المدير التنفيذي لشركة أمان أدفايزرز في منطقة الشرق الأوسط: “منذ العام 2015، طورت أمان أدفايزرز أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مكتبها في البحرين وقدمت أكثر من 30 مشروعًا استشاريًا في المنطقة. نقدم لهذا المشروع التاريخي خبرة وتجربة لا مثيل لها في جميع جوانب قطاع المياه. سنضمن أن سبارك ستكون مجهزة بأكثر القدرات فعالية لتقديم أفضل قيمة للمستأجرين ودمج الأهداف الاستراتيجية الشاملة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في البنية التحتية لمرافق سبارك.”

عن أمان أدفايزرز

أمان أدفايزرز هي شركة استشارية عالمية مكرسة لقطاع المياه تقدم خدمات لعملائها في جميع الأمور المتعلقة بنموهم. ومن بين عملائها الشركات والمؤسسات والمستثمرون متعددو الجنسيات والشركات صاحبة الابتكارات الجديدة وشركات التكنولوجيا. تشمل خدمات شركة امان ادفايزرز: الاستشارات الإستراتيجية، ومعلومات السوق، والتسويق، وعمليات الدمج والاستحواذ، والاستشارات المتعلقة بشراكة القطاع العام مع الخاص (PPP) والتحول الرقمي. لمعرفة المزيد، يرجى زيارةwww.amaneadvisors.com .

عن مجمع الملك سلمان للطاقة

تقع مدينة الملك سلمان الصناعية للطاقة في المنطقة الشرقية على بعد ساعة بالسيارة من الظهران بالمملكة العربية السعودية. وقد تم تطوير هذه المدينة (سبارك) برؤية: مجمع الملك سلمان للطاقة هي مدينة متكاملة تمامًا ومصممة لتصبح البوابة الرائدة لقطاع الطاقة الإقليمي وستتضمن منطقة صناعية وميناء جافا ومنطقة لوجستية، بالإضافة إلى منطقة نابضة بالحياة تجمع المناطق السكنية والتعليمية والتجارية. اجتذبت المدينة بالفعل عددًا من المستثمرين الرئيسيين مع تخصيص أكثر من 70 ٪ من أرض المدينة في المرحلة الأولى لتطويرها. يتم التخطيط لتنفيذ تطوير بقية المدينة على ثلاث مراحل، باستثمار 1.6 مليار دولار في المرحلة الأولى التي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام 2021. بينما تسعى لزيادة درجات “إكتيفا” (برنامج القيمة المضافة الكلية في المملكة) لاستثماراتك الجديدة، ستكون سبارك وجهتك المفضلة. www.spark-ksa.com