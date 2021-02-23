شركة أرجويغنز تطلق أداة جديدة لمطابقة الألوان عبر المجموعات

باريس, 23 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ —

أطلقت شركة أرجويغنز أداة جديدة مبتكرة لمطابقة الألوان للتسهيل على المصممين والعلامات التجارية لناحية دمج المنتجات من مجموعتين من مجموعاتها الورقية الإبداعية التكميلية – Keaykolour و Curious Metallics .

باستخدام هذه الأداة الجديدة، تُظهر أرجويغنز قدرتها الريادية على إنشاء الألوان وتطويرها ومطابقتها وتأكيد مكانتها باعتبارها “المعيار الدولي للألوان” في الأوراق الإبداعية.

وتأتي هذه الأداة الجديدة كمجموعة مربعة مزدوجة وتسلط الضوء على تطابق الألوان وعائلات الألوان التكميلية وفرص التوليفات اللونية الإبداعية ضمن تشطيبات النطاق المختلفة.

تتكون مجموعة الصناديق من صندوق Keaykolour وصندوق Curious Metallics، وكل منهما يحمل مجموعة من بطاقات العينات السائبة التي تعرض كل مجموعة. يتيح التصميم المقطوع للعملاء تغيير اللوحة العلوية لعرض مجموعات ألوان مختلفة، ويمكن أيضًا استخدام كل صندوق على حدة.

تتم طباعة عشرة أزواج من بطاقات العينات بتصميمات رسومية متطابقة باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات الطباعة. يسمح حجم أيه 6 من الورق إلى جانب تنسيق البطاقات السائبة والقطع المقطعة لمجموعات الصناديق، للعملاء باكتشاف تناغم ثنائيات الألوان الفريدة، مما يؤكد قوة اللوحين.

وعلق هوزيه-آن دوفينج، رئيس التسويق في أرجويغنز، قائلاً: “إننا نستمع باستمرار ونتطلع إلى الاستجابة لاحتياجات عملائنا وقد أنشأنا بديلاً عمليًا وتفاعليًا لعينة الكتاب التقليدي. لا يزال اللون إحدى السمات الرئيسية لأي ورق إبداعي وغالبًا ما يكون المعيار الأول في اختيار الورق للطباعة الرسومية أو التصميم.

“ستمكّن هذه الأداة الجديدة العملاء من الاقتراب من نطاقاتنا الورقية بطريقة جديدة، وإيجاد مجموعات جديدة وغير متوقعة ربما لم يتخيلوها عبر الكتاب التقليدي. تستخدم الأداة الجديدة أيضًا ورقًا أقل، مما يجعلها خيارًا أكثر استدامة.”

Keaykolour هي عبارة عن مجموعة من الأوراق والألواح الطبيعية ذات النسيج عالي الصلابة في 48 لونًا ومجموعة مختارة من المنتجات المعاد تدويرها بنسبة 100٪. تقدم مجموعة Curious Metallics بريقًا متلألئًا لثماني عائلات من الصبغات الطبيعية والخافتة، إلى جانب مجموعة مختارة من الألوان المعاصرة.

تتوفر أداة مطابقة الألوان الجديدة من خلال شبكة وكلاء أرجويغنز. يمكن للعملاء مشاركة مجموعات الألوان المفضلة لديهم؛ إنستاغرام @arjocreatives وتويتر @arjopapers ، باستخدام وسم #myarjomixandmatch.

أرجويغنز هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع الأوراق الإبداعية وتتمتع بخبرة تزيد عن 320 عامًا في صناعة الورق وتتمثل مهمتها في وضع المعايير الدولية باستمرار.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www. arjowigginscreativepapers.com .

لمزيد من المعلومات الإعلامية:

منيرا ماتين

07753 135691

[email protected]

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