شركة أبسترا تكشف عن دمج متقدم للشبكات القائمة على الشبكات مع شبكات جونيبر وسونيك، إلى جانب الوظيفية العملياتية المعززة لتلبية طلبات العملاء

تطور أبسترا الجديد في الشبكات القائمة على النية يستهدف تسريع وتبسيط نشر وعمليات الشبكات

منلو بارك، كاليفورنيا، 18 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أبسترا Apstra ، الشركة المتعددة الجنسية الرائدة في الشبكات القائمة على النية عن أحدث تطوير لمنتجها الرئيسي، Apstra AOS ، ما يمثل تحضيرا للنمو السريع لسوق الشبكات القائمة على النية Intent-Based Networking (IBN). AOS 3.3 تقدم قدرات شبكات قائمة على النية متقدمة لتبديل شبكات جونيبر إضافة إلى مجموعة واسعة من التحسينات العملياتية والشبكات المفتوحة التي تمكن الشبكات من اللرد بسرعة أكبر للجداول الزمنية المضغوطة والتغيرات التجارية غير المتوقعة مع تقديم أفضل خبرات المستخدم النهائي. ستعمل هذه التحسينات المهمة على المنتج على زيادة سرعة وموثوقية كيفية نشر الشبكات وتشغيلها في مركز البيانات بشكل كبير.

وفقًا لتقريرغلوبال ماركت إنسايتالأخير Global Market Insights report ، تجاوز نمو سوق الشبكات القائمة على النية 900 مليون دولار في العام 2019 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 30٪ بين عامي 2020 و 2026. ويأتي التبني السريع لحلول IBN في وقت يتوجب فيه على مراكز البيانات أن تفي بالجداول الزمنية المضغوطة للأعمال مع تقديم بساطة تشغيلية تلبي أو تتجاوز السحابة، ولكن بموثوقية. يعتبر نشر حل IBN أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات التي تضاعف جهود التحول الرقمي، والتي تتطلب سرعة في استخدام شبكة مركز البيانات وزيادة التوافر وتحسين عائد الاستثمار. تزداد احتمالية فشل الشركات في جهود التحول الرقمي ثلاث مرات إذا لم تقم بتحويل شبكاتها أولاً.

وقال منصور كرم، مؤسس ورئيس شركة أبسترا: “تستمر مراقبة عمليات مركز البيانات وإدارتها في النمو بشكل تدريجي أكثر تعقيدًا وأهمية متزايدة للمهام مع تسريع الشركات للتحول الرقمي. IBN هو الحل الذي يعتمد عليه العديد من مهندسي الشبكات والمشغلين لمساعدة مؤسساتهم على مواكبة ذلك. ومع التركيز على صعود IBN، فإن توسيع إمكانات IBN الفريدة والمتقدمة لتشمل شبكات جونيبر، مقترنة بالتحسينات التشغيلية، يتيح لنا ذلك تقديم حلنا الرائد في الصناعة عبر مجموعة متنوعة من خيارات الأجهزة.”

وتعتبر تقنية AOS من أبستراجزءًا مهمًا من اللغز في التوجه نحو أتمتة الحلقة المغلقة والتحقق. تعالج التقنية الفريدة تعقيد الشبكة الهائل الذي يواجه المهندسين المعماريين والمشغلين من خلال تطبيق التحقق من الصحة والتحليلات في اليوم الأول مع الاستفادة من مصدر شبكة واحد للحقيقة. تمكنأبستراالمؤسسات من إدراك الكفاءات والفوائد الكبيرة لعمليات اليوم الأول الناتجة عن IBN.

يوضح هانزبيتر تينر، رئيس الخدمات والمؤسس المشارك لشركة بيلاستيك: “إن المتطلبات القصوى لصناعة الخدمات المالية المشهورة في سويسرا تحتاج إلى بنية تحتية تضمن أقل زمن انتقال وأوقات استجابة مع كفاءة عالية التكلفة ومستويات عالية من الموثوقية. وسيكون هذا ممكن فقط إذا تم استخدام أحدث التقنيات طوال الوقت. تساعدنا أتمتةأبستراالشاملة ونموذجها التشغيلي البسيط على تقديم أقل أوقات استجابة مع أعلى كفاءة من حيث التكلفة والموثوقية. ومع سرعة ميزاتها السريعة، نحن على ثقة من أنها سنواصل تقديم متطلباتنا ومتطلبات عملائنا في المستقبل.”

تعمل برمجية AOS من أبستراعلى تمكين المؤسسات من أتمتة جميع جوانب تصميم الشبكة وبنائها ونشرها وتشغيلها. يستفيد حل IBN الرائد من التحليلات المتقدمة القائمة على النوايا للتحقق باستمرار من صحة الشبكة، وبالتالي القضاء على التعقيد ونقاط الضعف وانقطاع التيار مما يؤدي إلى شبكة آمنة ومرنة. لمعرفة المزيد حول تحويل مؤسستك باستخدام أبسترا، يرجى زيارة https://apstra.com/ ..

حول أبسترا إنك

أبسترا هي شركة برمجيات متعددة الجنسيات تقدم حلاً موحدًا لأتمتة بنية وعمليات شبكة مركز البيانات. يُمكّن منتجأبستراالرائد، AOS، المؤسسات من أتمتة جميع جوانب تصميم وبناء ونشر وتشغيل شبكاتهم، مما يمكنهم من إجراء تغييرات على شبكاتهم بسرعة وموثوقية، مع الاستخدام الفعال لرأس المال البشري وتحرير أنفسهم من قيود أجهزة البائعين. شهدت المؤسسات التي تستخدم AOS انخفاضًا بنسبة 80 بالمئة في التكلفة التشغيلية، وتحسنًا بنسبة 99 بالمئة في المرونة، وأكثر من 70 بالمئة من التحسينات في الموثوقية. تستخدم AOS تحليلاتأبستراالمتقدمة القائمة على النوايا للتحقق باستمرار من صحة الشبكة، وبالتالي التخلص من التعقيد ونقاط الضعف وانقطاع التيار مما يؤدي إلى شبكة آمنة ومرنة.

يقع المقر الرئيسي لشركة أبسترا، التي تأسست في العام 2014 على يد ديفيد تشريتون ومنصور كرم وساشا راتكوفيتش، وهم قادة في صناعة الشبكات المؤكدة والمثبتة، في منلو بارك، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم.