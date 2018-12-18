شركة أبتو غلوبال تطلق شراكة استراتيجية مع مينا كير للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

منصة مهارات التكيف العالمية تساعد المستشفيات والحكومات والجامعات في تعاملاتها في الحاة العملية مع الثقافة المحلية والتدريب على اللغة

ناشفيل، تينيسي، 19 كانون الأول/ديسمبر، 2018 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أبتو غلوبال أبتو غلوبال ، منصة مهارات التكيف العالمية الأولى، اليوم عن إطلاق شراكتها الاستراتيجية مع شركة مينا كير MenaCare، وهي شركة استشارات تجارية تركز على تحويل تقديم الرعاية الصحية ومبادرات التنمية الاقتصادية في أنحاء العالم. وستساعد شراكة التطوير التجاري أبتو غلوبال في توسيع انتشار تطبيقاتها على الإنترنت وخدمات الاستشارات الاستراتيجية في أكثر من 10 دول عبر منقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقول تريسي سنودن، الرئيسة التنفيذية لأبتو غلوبال: “هناك طلب كبير على مهارات التكيف العالمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن لدينا اهتمام قوي في قطاعات الرعاية الصحية، والضيافة، والطاقة، وقطاعات التصنيع المتقدمة بما في ذلك المساعدات الإنسانية ومساعدة اللاجئين لإيجاد حل للتدريب على اللغة والثقافة في السوق.” في الأسابيع الأخيرة، عقدت أبتو غلوبال ومينا كير اجتماعات تعريفية في المنطقة مع شركات الطيران ومطوري العقارات والجامعات وشركات التدريب الصحي والمسؤولين الحكوميين في الإمارات العربية المتحدة وعمان ولبنان، وكذلك السفارات والشخصيات البارزة في منطقة واشنطن العاصمة.

أبتو غلوبال هي منصة التعلم التجريبية الوحيدة التي تجمع بين التدريب للثقافة واللغة مع المعرفة المحلية. يتم استخدام المنصة بشكل فعال من قبل المتعلمين في أكثر من 134 دولة للسفر والسياحة وإعادة التوطين والتعاون المتبادل.

يقول رئيس مجلس إدارة مينا كير، وليام كافاراني، “يجمع فريق مينا كير بين المعرفة الواسعة ومعلومات السوق المحلية وشبكة قوية لمساعدة شركة أبتو على تقديم منتجاتها وخدماتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبناء استراتيجية طويلة الأجل للنمو.”

تعمل منصة التعلم أبتو غلوبال على تحسين جودة الحياة لإعادة توطين الأجانب وعائلاتهم لحماية الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظة عليه في المجتمعات حول العالم. واكتسب متعلمو أبتو غلوبال الثقة في مهاراتهم اللغوية الجديدة سواء في العمل أو في المدرسة أو في مجتمعهم. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المرضى الدوليون بمستوى عالٍ من الارتياح في البحث عن العلاج الطبي لهم في الخارج باستخدام أبتو غلوبال في تعاملاتهم مع الأطباء في الوقت الحقيقي بحيث يفهمون بوضوح التشخيص الطبي وخيارات العلاج لديهم.

حول مينا كير

شركة مينا كير هي شركة استشارات تجارية متكاملة الخدمات تركز على تقديم حلول تحويلية مبتكرة. شركة مينا كير متخصصة في تخطيط وإدارة برامج ومشاريع الرعاية الصحية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال تحالفها مع العديد من الشركاء التجاريين الإستراتيجيين، تساعد مينا كير البائعين الطبيين الدوليين، كبار المصنعين والمستشفيات والمستثمرين والهيئات الحكومية في تطوير المشاريع المربحة في جميع أنحاء المنطقة. لمعرفة المزيد ٍيرجى زيارة: http://menacare.com/

حول أبتو غلوبال

أبتو غلوبال هي أول منصة عالمية لمهارات التكيف في العالم. يستخدم المتعلمون في أكثر من 134 دولة بنشاط أبتو غلوبال للتحضير للسفر والتنقل والتفاعل في جميع أنحاء العالم. أبتو غلوبال هي منصة التعلم التجريبية الوحيدة التي تجمع بين التدريب للثقافة واللغة مع المعرفة المحلية. وقد حققت الشركة علاقات ناجحة مع شركتي نيسان وميتسوبيشي وبريدجستون آسوريون وغيرها. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.aptoglobal.com

اتصالات الإعلام:

جولي ليليستون

615-663-2121

julielilliston@aptoglobal.com

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/799612/Apto_Global.jpg