شركاء العافية الأوروبية مع حكومة المقاطعة الصينية يسعون لتعزيز التعليم في الطب التجديدي البيولوجي

إدنكوبن، ألمانيا ، 2 يوليو 2021 /PRNewswire / — وقعت المجموعة الأوروبية للعافية الطبية الحيوية (العافية الأوروبية – European Wellness ) من خلال ذراعها التعليمي، وهي أكاديمية العافية الأوروبية (EWA) ، خطاب نوايا ( LOI ) مع حكومة منطقة تشيفو الشعبية لمدينة يانتاى، مقاطعة شاندونغ، في الصين لإنشاء أول مركز دولي لتعليم الطب البيولوجي التجديدي في مقاطعة شاندونغ عبر ربط شاندونغ مع فورتشن جلوبال 500 ( Fortune Global 500 ) و Deepening Shandong وتعميق أواصل مقاطعة شاندونغ من خلال فعالية تعاون الاتحاد الأوروبي.

في جلسة توقيع رقمي مباشرة، اتفق الطرفان على مشروع مشترك سيشهد استثمارًا إجماليًا قدره 100 مليون يوان صيني (15.4 مليون دولار أمريكي) لبناء وإطلاق مركز تعليمي للطب البيولوجي للتجديد على مستوى عالمي لإدارة الأمراض وعلم الجمال في مدينة يانتاى، الصين.

يأتي المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين من الدولارات في وقت ظهر فيه الطب التجديدي البيولوجي بسرعة كمجال محط اهتمام، على مستوى العالم وفي الصين، وسط مخاوف صحية متزايدة. كما سيكمل هذا التعاون الجهود المبذولة لتحسين الموارد والتدريب والمعرفة في الطب التجديدي التكاملي داخل المنطقة لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي.

مثّل أكاديمية العافية الأوروبية رئيس المجموعة، الأستاذ الدكتور مايك تشان، في جلسة التوقيع التي استضافتها لجنة حزب مقاطعة شاندونغ وأشرف عليها مكتب حكومة البلدية، بالإضافة إلى ممثلين من شركات فورتشن جلوبال 500 بما في ذلك رئيس المجلس التنفيذي لشركة كونتيننتال (Continental) ، ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة بيريللي (Pirelli) ، والنائب الأول لرئيس شركة سان جوبان ( Saint-Gobain) والمدير التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

صرح البروفيسور الدكتور مايك تشان، رئيس اللجنة العلمية للطب التجديدي بالجمعية الأوروبية للطب الوقائي والتجديدي ومكافحة الشيخوخة: “إن العبء العالمي للأمراض المزمنة آخذ في الارتفاع بسرعة. كما أن الطب التجديدي هو المستقبل والحاضر. ومن أجل تلبية احتياجات المستقبل، تُعد التدريبات التعليمية ضرورية؛ يجب أن يكون عدد الممارسين الطبيين والمحترفين المتميزين قادرين على تلبية المتطلبات القادمة.

أكاديمية العافية الأوروبية

تقع أكاديمية العافية الأوروبية في ألمانيا وسويسرا واليونان وماليزيا، وهي هيئة معتمدة للتطوير المهني المستمر مع جناح تدريب وتطوير متميز يدور حول أحدث أساليب الطب الحيوي التجديدي للممارسين والباحثين. وتتمتع الأكاديمية بسنوات طويلة من الخبرة السريرية المشتركة وفريق أكاديمي أساسي يتألف من أطباء مؤهلين وعلماء مع العديد من الانتماءات والاعتمادات الدولية.

European Wellness Academy – Biological Regenerative Medicine

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