دبي الامارات العربية المتحدة25 نوفمبر / تشرين ثاني 2021/PRNewswire/ —

أعلن كل من نادي الجزيرة الإماراتي الحائز على بطولة دوري أدنوك للمحترفين 2020-2021، وشركة ألفكسو للوساطة المالية، عن توقيع اتفاقية شراكة تجارية هي الأولى من نوعها في المنطقة بشكل عام، لتصبح ألفكسو شريك رسمي للإستثمار لفريق كرة القدم الأول بنادي الجزيرة ابتداءً من الموسم الحالي 2021-2022، حتى نهاية موسم 2022-2023.

تعتبر هذه الشراكة التاريخية نواة العمل الطموح والجاد من المسؤولين في كلا الطرفين من مشاركة رؤيتهم وأهدافهم مع عملائهم وجماهيرهم في جميع أنحاء الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث سيسلط هذا التحالف الضوء على أهمية التفاني في تطوير المهارات اللازمة للنجاح على أرض الملعب وكذلك في عالم الاستثمار.

تأسس نادي الجزيرة عام 1974 بعد اندماج ناديي الخالدية والبطين، ويخوض فريق الكرة مبارياته على ملعب محمد بن زايد الذي يتسع لـ 38 ألف متفرج، وينافس نادي الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين، بالإضافة إلى مشاركته المنتظمة في دوري أبطال آسيا، وفاز بلقب الدوري في 2011، 2017، و2021 إضافة لكأس رئيس الدولة في 2011، 2012، و2017. كما يترقب الفريق حاليا مشاركته الثانية في كأس العالم للأندية في بداية العام المقبل، حيث شارك في نسخة 2017 وبلغ الدور نصف النهائي.

تأسست ألفكسو في عام 2014، وهي شركة وساطة مالية تهدف إلى تطوير مهارات التداول لدى المستثمرين في الأسواق المحلية والعالمية. وهي من الشركات التي تُلهم مستخدميها إلى التعلم والتداول في نفس الوقت، لإن القائمون عليها يؤمنون إيمانًا راسخًا بأن المعرفة العملية التطبيقية هي المفتاح الحاسم للنجاح.

تعليقًا على إتمام عقد الشراكة، قالت يائيل كلاينمان، العضو المنتدب لمجموعة VPR المالية الآمنة: “نحن متحمسون لتوسيع آفاق نجاحنا مع أحد أبرز الأندية في آسيا والخليج العربي من خلال توفير فرص استثنائية لعملائنا ولمشجعي نادي الجزيرة حتى يجمعوا بين الإلهام والطموح عبر هذه الشراكة. نحن ملتزمون بأن نحقق هدفنا لنصبح وسطيًا مألوفًا في الدول العربية، حتى نحصل على ولاء عملائنا على المدى الطويل. نحن نتطلع إلى إنجاح هذه الشراكة نجاحًا هائلاً”.

من جهته قال السيد علي يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة “سعداء بهذه الشراكة المبتكرة والأولى من نوعها في المنطقة مع شركة ألفكسو للوساطة المالية، ورأينا أن أوجه التشابه بين النادي والشركة كبيرة وواضحة لأن الجزيرة وألفكسو يتقاسمان الطموح المتواصل للابتكار والتطور وتقديم الأفضل للجمهور والتواصل معهم بشكل مستمر لضمان حصولهم على أفضل الخدمات والتجارب الرقمية والواقعية أيضا. نحن على ثقة أن هذه الشراكة ستفتح آفاقا أرحب للطرفين وستكون بداية لتعاون أكبر وأشمل في المستقبل القريب بما يعود بالفائدة على النادي والشركة وعلى قاعدتهما الكبيرة من المشجعين والعملاء”.

وذكر السيد / إيريك إم غوتشالك، المدير التنفيذي لشركة إم إم سي سبورتز، الذي ساهم، بالتعاون مع شركة IMAC ميديا، في إكمال اتفاقية الشراكة بين الجزيرة والفكسو “تعتبر الشراكة بين نادي الجزيرة والفكسو علامة فارقة بالنسبة لكرة القدم الإماراتية، وللمرة الأولى في عالم التداول تقوم علامة تجارية حصرية مثل الفكسو بعقد شراكة مع نادي إماراتي.

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