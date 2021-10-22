شراكة بين دار الأركان وقطيفان لتطوير مشروع مواجه للبحر على جزيرة قطيفان الشمالية

يمثل المشروع دخول دار الأركان إلى السوق القطري المتنامي

الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ – وقعت دار الأركان، الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية اتفاقية تطوير مشروع متميز في جزيرة قطيفان الشماليةمع شركة مشاريع قطيفان التي تعد شركة قطرية رائدة في مجال التطوير العقاري تملكها كتارا هوسبيتاليتي للضيافة. يمثل المشروع أول دخول لدار الأركان إلى السوق القطري بهدف دفع عجلة تطوير سوق العقارات الفاخرة ودعم نمو قطاع العقارات في قطر.

من خلال هذه الشراكة، ستقوم دار الأركان بتطوير مشروع فاخر في جزيرة قطيفان الشمالية يتألف من وحدات سكنية فاخرة مميزة بإطلالات رائعة مباشرة على الواجهة البحرية والتي تجسد الجاذبية الخالدة للحياة على ساحل البحر إلى جانب وسائل الراحة العصرية الحديثة. كما سيوفر المشروع للمقيمين إمكانية الوصول إلى منافذ البيع بالتجزئة المتخصصة في الطابق الأرضي. سيبدأ العمل في التطوير في الربع الثاني من عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إجمالي المبيعات إلى أكثر من مليار ريال قطري.

وقد صرح زياد الشعار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان العقارية، قائلًا: “نحن متحمسون لأن نصبح جزءًا من سوق العقارات المزدهر في الدوحة. وبينما تستعد الأمة لاستضافة كأس العالم العام المقبل، نعتقد أن هذا الحدث العالمي سيكون له آثار إيجابية على السوق، وسيرسي وجود قطر كسوق مرغوب فيه وجذاب على حد سواء لكل من السكان المحليين والمستثمرين الدوليين. إن مشروعنا في جزيرة قطيفان فريد من نوعه، ويعتمد على التطلعات الإستراتيجية لدار الأركان المتمثلة في الارتقاء بالعروض إلى جانب جودة قطاع العقارات في المنطقة”.

وقد صرح سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، العضو المنتدب لمشاريع قطيفان، قائلًا: “يسعدنا العمل مع دار الأركان في هذا المشروع الفريد المتميز. إن تطوير جزيرة قطيفان الشمالية لتصبح وجهة جذابة ومطلوبة، مع إتاحة العديد من العروض السكنية والترفيهية وعروض التجزئة والاستجمام ستضع قطر على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية. يسعدنا إبرام هذه الاتفاقية التي تظهر جهود شركة قطيفان في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتزويد السوق المحلي بالمعايير والخيارات الدولية التي تعمل على تطوير وتنشيط قطاعات مثل السياحة والضيافة والترفيه وبالطبع تطوير وتنمية قطاع العقارات، والعمل يدًا بيد لتحقيق رؤية قطر 2030.”

تبرز جزيرة قطيفان الشمالية كمحور مزدهر على الواجهة البحرية لتمثل أسلوب حياة جديدًا وحديثًا وعصريًا. إن هذا المشروع مستلهم من الثقافة والطبيعة الغنية للمنطقة، وستضم الجزيرة المتميزة حديقة مائية مثيرة، ومجموعة من الفنادق الفاخرة، وأماكن إقامة لا مثيل لها، وخيارات بيع استثنائية بالتجزئة، ومرافق عالمية المستوى تجعلها مجتمعًا حيويًا وجذابًا.

تعد الجزيرة أيضًا رمزًا للرؤية والبصيرة والطموح للتطور، إضافة إلى موقعها البارز والشهير دوليًا، مما يجعلها وجهة مستقبلية أيقونية لقطر.

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