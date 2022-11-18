‫شراكة بين ثيونز وشركة إنجاز لخدمات المدفوعات السعودية لتمكين عمليات الدفع الفورية والفعالة من حيث التكلفة عبر الحدود

في الرياض، المملكة العربية السعودية بتاريخ 18 نوفمبر 2022 / بي آر نيوزواير / – أعلنت اليوم شركة إنجاز لخدمات المدفوعات (إنجاز)، وهي الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، عن شراكة مع شركة ثيونز، الشركة العالمية الرائدة في مجال عمليات الدفع عبر الحدود. ستساعد هذه الاتفاقية العملاء في المملكة العربية السعودية على إجراء مدفوعات سلسة على مستوى العالم. وجرت مراسم التوقيع في سيملس السعودية في الرياض هذا الأسبوع.

من خلال هذه الشراكة، سيتمكن عملاء إنجاز، وهي شركة حلول دفع مرخصة من البنك المركزي السعودي والمملوكة بالكامل لبنك البلاد، من الاستمتاع بتحويلات دولية موثوقة فورية عبر شبكة مدفوعات ث ي ونز حول العالم. وتشارك إنجاز في تقديم مدفوعات عبر الحدود عبر قنوات متعددة من خلال شبكة واسعة من العلاقات المصرفية المراسلة وشركات تحويل الأموال. علاوة على ذلك، تمتلك إنجاز واحدة من أكبر شبكات الفروع في المملكة العربية السعودية التي تقدم التحويلات إلى جانب القنوات الرقمية المتاحة. يتيح الوصول إلى شبكة ثيونز وتقنياتها لشركة إنجاز تزويد عملائها بشفافية كاملة بشأن رسوم التحويل وحالة الدفع بالإضافة إلى تقارير فوريًا تتضمن تأكيدًا فوريًا للدفع وتفاصيل معاملات غنية.

قال خالد الزين، الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز: “في إنجاز، إن تركيزنا وتصميمنا المستمر على رؤية التميز في الخدمة وولاء العملاء مسؤولاً في الغالب عن تحقيق ما يفوق التوقعات وبالتالي تحقيق العديد من الإنجازات في غضون فترة قصيرة جدًا. مع تقنية ث ي ونز، سيعرف عملاؤنا بالضبط ما يدفعونه مقدمًا”.

لأكثر من عقد من الزمان، تقدم إنجاز خدمات تحويل الأموال دوليا ومحليا وبرزت شريكًا رائدًا في السوق وشريكًا مفضلًا في خدمات التحويلات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وبحسب البنك الدولي، فإن المملكة العربية السعودية من بين أكبر مصادر التحويلات في عام 2020 وثالث أكبر مصدر للتحويلات على مستوى العالم في عام 2020، حيث قام العمال الأجانب هناك بتحويل 35 مليار دولار.

تأتي هذه الشراكة في أعقاب إعلان ثيونز لتوسيع قدراتها وتكثيف الشراكات المحلية مع شركات تحويل الأموال مثل مقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية والبنوك في المملكة العربية السعودية.

وقال سايمون نيلسون، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ثيونز: “أنا متحمس لبدء الشراكة مع إنجاز ودعم عروض الدفع المبتكرة ورؤية المنتج. ونحن قادرون، من خلال ربط شبكة الدفع العالمية القوية والواسعة من ثيونز بإمكانيات إنجاز الرقمية، على خلق تآزر قوي يفيد المجتمعات ويربط الأفراد بعائلاتهم ويوفر خدمة مطلوبة بشدة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.”