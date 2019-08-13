شجرة واحدة قد تنقذ العالم – مبادرة الشجرة تدشن شبكتها العالمية لبرنامج زراعة الأشجار

وينشتات، ألمانيا، 13 أغسطس/آب، 2019 /PRNewswire/ —

– تتاح الصورة على موقع إيه بي إيمدجز ( http://www.apimages.com ) –

لقد حان الوقت: بدأ للتو برنامج “مبادرة الشجرة” “InitiativeTree”. سيغرس البرنامج العالمي لزراعة الأشجار شجرة واحدة في كل مرة. ويؤمن الحالمون وراء هذه المبادرة بشدة في مستقبل أفضل وأكثر مراعاة للبيئة ويسعون إلى مساعدة البيئة تدريجيًا على التعافي، وإعادة الإعمار، والنجاة. وبمساعدة المجتمع، يستطيع أي شخص المشاركة في هذه المبادرة التي تعني بتغيير العالم.

وتتسم خطوات زراعة الشجرة بالبساطة. والفكرة بسيطة: كلما كان مجتمع مبادرة الشجرة كبيرًا، ازداد الاستثمار – وكان المستقبل أكثر مراعاة للبيئة. ويستلم جميع الراغبين في المشاركة رابط دعوة يستطيعون إرساله إلى أصدقائهم وأفراد أسرهم. ويقرب ذلك المشاركون خطوة نحو زراعة شجرة في باراغواي. ومن خلال التوسع في المجتمع باستخدام الروابط، يستطيع المشاركون زراعة عدد يصل إلى ثلاث أشجار.

وقد تم تأسيس مبادرة الشجرة بغرض أن يصبح العالم مكانًا أفضل. وحتى اليوم، تسبب الإنسان والثورة الصناعية في تقليص مساحة غابات العالم إلى النصف. ولإيقاف ذلك وإعادة بناء الطبيعة يجب عليك أن تبدأ بنفسك أولاً. ولذلك، يزرع المؤسسون الأشجار على نفقتهم الخاصة. ويؤمنون أن الأعمال الصالحة تستطيع أن توقف تدهور الأرض وقد تتمكن من إنقاذ رئاتهم. أما شعارهم فهو: يستطيع أي شخص أن يزرع شجرة.

الموقع الإلكتروني

https://initiative-tree.com/

للاتصال:

info@initiative-tree.com

مبادرة الشجرة “Initiative Tree“

أومفيلت بوت شافتر إي في “Umweltbotschafter e.V.“

مرسيدس شتراسه 35 “Mercedesstr. 35“

71384 وينشتات “71384 Weinstadt”

ألمانيا “Germany“

رقم تسجيل الشركة: VR723438