‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): يقول شي لبايدن: يجب أن نعيد العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسارها الصحيح

بكين، 15 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — في الوقت الذي اجتمع فيه قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم في جزيرة بالي الإندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين، اجتذب الاجتماع المباشر بين زعماء الصين والولايات المتحدة الاهتمام العالمي.

بعد ظهر يوم الاثنين، جلس الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن في أول محادثات شخصية لهما منذ أن تولى الأخير منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.

قال شي لبايدن في تصريحاته الافتتاحية، أنه منذ الاتصال الأولي وإقامة العلاقات الدبلوماسية حتى اليوم، مرت الصين والولايات المتحدة بأكثر من 50 عامًا مليئة بالأحداث، مع مكاسب وخسائر بالإضافة إلى الخبرة والدروس.

قال شي: “التاريخ هو أفضل كتاب مدرسي”. “يجب أن نأخذه كمرآة ونتركه يقود المستقبل”.

وقال الرئيس الصيني إنه مستعد للعمل مع نظيره الأمريكي لإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار النمو الصحي والمستقر لصالح البلدين والعالم بأسره.

يحث شي على الحنكة السياسية في عصر التغيير

تم عقد الاجتماع المرتقب في وقت الاضطرابات في العلاقات الصينية الأمريكية.

وقال شي إن الوضع الحالي للعلاقات الصينية الأمريكية لا يصب في المصالح الأساسية للبلدين والشعبين ولا ما يتوقعه المجتمع الدولي.

وأضاف أنه بصفتنا قادة دولتين رئيسيتين، نحتاج إلى لعب دور قيادي وتحديد المسار الصحيح للعلاقة بين الصين والولايات المتحدة ووضعها في مسار تصاعدي.

قال الرئيس الصيني لبايدن: “على رجل الدولة أن يفكر ويعرف إلى أين يقود بلاده”. “يجب أن يفكر أيضًا ويعرف كيفية التوافق مع الدول الأخرى والعالم الأوسع.”

مشيرا إلى أن التغييرات الكبيرة تتكشف بطرق لم يسبق لها مثيل في عالم اليوم، قال شي إن البشرية تواجه تحديات غير مسبوقة.

وقال: “إن العالم يتوقع أن الصين والولايات المتحدة ستتعاملان بشكل صحيح مع علاقتهما”.

وشدد شي على أنه يتعين على البلدين العمل مع جميع الدول الأخرى لجلب المزيد من الأمل في السلام العالمي، وزيادة الثقة في الاستقرار العالمي، ودفع أقوى للتنمية المشتركة.

قال بايدن، الذي تحدث أولاً، إن الولايات المتحدة والصين يمكنهما إيجاد طرق للعمل معًا لمعالجة القضايا العالمية الملحة مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.

وكان اجتماع يوم الاثنين هو المحادثة السادسة بين الرئيسين.

وقال شي إنه على الرغم من بقاء الزعيمين على اتصال عبر مؤتمرات الفيديو والمكالمات الهاتفية والرسائل، إلا أن أيا منها ليس بديلا حقيقيا للتبادلات وجها لوجه.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-11-14/Xi-tells-Biden-We- must-put-China-U-S-ties-back- on-right-track-1eXnfTexDhe/ index.html