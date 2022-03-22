‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): هناك حاجة لجهود صينية أميركية للسلام والاستقرار العالمي

وقال الرئيس الصيني شي جنبينغ يوم الجمعة إن “العالم ليس هادئا ولا مستقرا” بينما دعا الصين والولايات المتحدة لتحمل نصيبهما من المسؤوليات الدولية والعمل من أجل السلام والاستقرار في العالم.

وأدلى شي بهذه التصريحات خلال مكالمة فيديو مع الرئيس الأميركي جو بايدن بناء على طلب الأخير.

وقال شي لبايدن “كقادة لدولتين عظميين، نحتاج إلى التفكير في كيفية معالجة القضايا الساخنة العالمية بشكل صحيح، والأهم من ذلك، أن نضع في اعتبارنا الاستقرار العالمي وعمل وحياة المليارات من الناس”.

وبعد مناقشات صريحة ومتعمقة، اتفق الزعيمان على اتخاذ إجراءات ملموسة لإعادة علاقات الولايات المتحدة والصين إلى مسار التطور المطرد وبذل الجهود من أجل التسوية المناسبة للأزمة الأوكرانية.

“أنا آخذ هذه الملاحظات على محمل الجد.”

وأبلغ بايدن شي مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب باردة جديدة مع الصين، أو لتغيير النظام في الصين، أو لتنشيط التحالفات ضد الصين، وأن الولايات المتحدة لا تدعم “استقلال تايوان” أو تنوي السعي إلى صراع مع الصين. ورد شي قائلا: “إنني آخذ هذه التصريحات على محمل الجد”.

وأشار شي إلى أن علاقات الصين والولايات المتحدة، وبدلاً من الخروج من المأزق الذي أوجدته الإدارة الأميركية السابقة، تواجه عددًا متزايدًا من التحديات. وقال شي إن الجدير بالملاحظة، على وجه الخصوص، هو أن بعض الناس في الولايات المتحدة أرسلوا إشارات خاطئة لقوى “استقلال تايوان”، مضيفا أن “هذا أمر خطير للغاية”.

وقال شي إن سوء التعامل مع مسألة تايوان سيكون له تأثير مدمر على العلاقات الثنائية. وقال إن “الصين تأمل في أن تولي الولايات المتحدة الاهتمام الواجب لهذه القضية”.

السبب المباشر للوضع الحالي للعلاقات الأميركية الصينية هو أن البعض في الجانب الأميركي لم يلتزموا بالتفاهم المشترك المهم الذي توصل إليه الرئيسان ولم يتصرفوا بناءً على تصريحات الرئيس بايدن الإيجابية. وشدد شي على أن الولايات المتحدة أخطأت في فهم وأساءت تقدير النية الاستراتيجية للصين.

وشدد على أن هناك وجود خلافات وأن هذه الخلافات ستظل قائمة بين الصين والولايات المتحدة. ولكن “ما يهم هو إبقاء هذه الخلافات تحت السيطرة. إن العلاقات المتنامية باطراد تصب في مصلحة الجانبين”، كما قال الرئيس الصيني.

“التصفيق يتطلب يدين”

كانت مكالمة الفيديو التي أجريت يوم الجمعة هي أول محادثة بين الزعيمين منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني. وشرح كلاهما مواقفهما بشأن هذه القضية وأعربا عن رغبتهما في بذل الجهود من أجل التسوية المناسبة للأزمة.

وفيما أعرب بايدن عن استعداده للتواصل مع الصين لمنع تفاقم الوضع، قال له شي إن “الصين لا تريد أن ترى الوضع في أوكرانيا يصل إلى هذا الحد. الصين تؤيد السلام وتعارض الحرب. وهذا جزء لا يتجزأ من تاريخ الصين وثقافتها.”

وكرر الرئيس الصيني التأكيد على المبادئ الرئيسية التي تدعم نهج الصين تجاه الأزمة الأوكرانية، وأشار إلى أن جميع الأطراف بحاجة إلى دعم مشترك لروسيا وأوكرانيا في إجراء حوار ومفاوضات بينهما من شأنها أن تؤدي إلى نتائج وتؤدي إلى السلام.

وقال شي “كلما كان الوضع أكثر تعقيدا، كلما زادت الحاجة إلى التحلي بالهدوء والعقلانية”، مضيفا أنه مهما كانت الظروف، هناك دائما حاجة للشجاعة السياسية لخلق مساحة للسلام وإفساح المجال لتسوية سياسية.

واستشهد الرئيس شي بمثلين صينيين: “التصفيق يتطلب يدين”، وأن “من ربط الجرس إلى النمر عليه أن يقوم بنزعه”، حث شي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على إجراء حوار مع روسيا لمعالجة جوهر الأزمة الأوكرانية، وتخفيف المخاوف الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن الأمور صعبة للغاية بالفعل على البلدان في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كوفيد 19، وحذر أيضًا من أن العقوبات الشاملة والعشوائية لن تؤدي إلا إلى معاناة الناس.

وقال شي “في حالة استمرار تصعيد هذه العقوبات، فإنها يمكن أن تؤدي إلى أزمات خطيرة في الاقتصاد العالمي، والتجارة، والتمويل، والطاقة، والغذاء، وسلاسل الصناعة والإمداد، مما يؤدي إلى شل الاقتصاد العالمي المتعثر بالفعل والتسبب في خسائر لا رجعة فيها”.

واضاف “ان الصين تبذل قصارى جهدها من اجل السلام وستواصل لعب دور بناء”.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-03-19/Joint-China-U-S- efforts-needed-for-world- peace-tranquility-18wzA4epIpG/ index.html