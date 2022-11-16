‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): شي جين بينغ وجو بايدن يجريان محادثات “متعمقة وصريحة وبناءة” في بالي

بكين، 15 نوفمبر، 2022 / PRNewswire / — اتفقت الصين والولايات المتحدة على الحفاظ على التواصل الاستراتيجي وإجراء مشاورات منتظمة في الوقت الذي اجتمع فيه زعيما البلدين وجهًا لوجه يوم الاثنين لرسم الاتجاه المستقبلي لما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه العلاقة الثنائية الأكثر أهمية في العالم.

ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعهما في جزيرة بالي الإندونيسية عشية قمة مجموعة العشرين بأنه “متعمق وصريح وبناء”.

وأصدر القادة، الذين وافقوا على الحفاظ على اتصال منتظم، تعليمات إلى فرقهم بمتابعة وتنفيذ التفاهمات المشتركة المهمة التي تم التوصل إليها بينهما على الفور، واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع علاقات الصين والولايات المتحدة تعود إلى مسار التنمية المطردة.

تايوان “الخط الأحمر الأول”

وخلال أول محادثات شخصية بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصبه في يناير 2021، أوضح شي موقف الصين المبدئي من مسألة تايوان.

واصفًا إياها بأنها في “صميم المصالح الأساسية للصين” وحجر الأساس للأساس السياسي للصين والولايات المتحدة. وحذر من أن مسألة تايوان هي الخط الأحمر الأول الذي يجب عدم تجاوزه في العلاقات الثنائية.

وحث شي الولايات المتحدة على التصرف بناء على تأكيد بايدن بأن واشنطن لا تدعم “استقلال تايوان” وليس لديها نية لاستخدام تايوان كأداة للبحث عن مزايا في المنافسة مع الصين أو لاحتواء الصين.

وأكد بايدن مجددًا أن الولايات المتحدة لا تدعم “استقلال تايوان”، ولا تدعم “صينتين” أو “صين واحدة، وتايوان واحدة”.

نوايا الصين الاستراتيجية “مفتوحة وشفافة”

وجاء الاجتماع بين رئيسي الدولتين بعد أسابيع من اختتام المؤتمر الوطني الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني.

وفي معرض حديثه عن المؤتمر ونتائجه، قال شي إن السياسات الداخلية والخارجية للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية منفتحة وشفافة، مع نوايا استراتيجية واضحة وشفافة واستمرارية واستقرار كبيرين.

وأضاف أن الصين لا تسعى إلى تغيير النظام الدولي القائم أو التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، وليس لديها نية لتحديه أو إزاحته.

وشدد شي قائلًا، أهم حاجز حماية وشبكة أمان لعلاقات الصين والولايات المتحدة هو مراقبة المعايير الأساسية للعلاقات الدولية والبيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة.

وأشار بايدن إلى أنه يعرف الرئيس شي منذ سنوات عديدة ويحافظ على اتصالات منتظمة، لكنه قال إنه لا يوجد بديل عن عقد اجتماع وجهًا لوجه.

وهنأ شي على إعادة انتخابه أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وقال إن الولايات المتحدة والصين باعتبارهما دولتين رئيسيتين تتحملان مسؤولية الحفاظ على علاقة بناءة.

كما أكد بايدن مجددًا أن الصين المستقرة والمزدهرة أمر جيد للولايات المتحدة والعالم، قائلًا إن واشنطن تحترم نظام الصين، ولا تسعى إلى تغييره، ولا تسعى إلى حرب باردة جديدة ولا إلى تنشيط التحالفات ضد الصين.

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