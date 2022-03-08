‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تسليط الضوء على ضمان الأمن الغذائي في جلستي الصين

وفي اليوم الثاني من الدورة الحالية لمجلس الشعب الصيني، زار الرئيس شي جين بينغ (Xi Jinping) يوم الأحد مستشارين سياسيين وطنيين من قطاعات الزراعة والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وحث على عدم التراخي في قضية الأمن الغذائي.

وقال إن قضية الأمن الغذائي من بين الاهتمامات الأساسية للبلاد، متسائلًا: “من سيطعم الصين؟”

“من سيطعم الصين”

من بين جميع قضايا الدولة، يأتي الغذاء على رأس الأولويات، فالطعام هو الضرورة الأساسية للشعب. وقال الرئيس شي إنه قبل سبعة عقود، كان عدد سكان البلاد الذين يعانون من نقص التغذية يبلغ 400 مليون نسمة، ولكن اليوم يأكل سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بشكل جيد ولديهم مجموعة كبيرة من الخيارات.

وأضاف أن الصين قادرة على إطعام خمس سكان العالم من خلال ما تتمتع به من نسبة تسعة في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم وستة في المئة من موارد المياه العذبة.

وحذر من أنه على الرغم من توجه الصين نحو مجال التصنيع، لا ينبغي أبدًا التقليل من أهمية قضية الإمدادات الغذائية، ولا يمكننا الاعتماد فقط على السوق الدولية لحلها.

وخلال مؤتمر العمل الريفي المركزي السنوي الذي اختُتم للتو، أكد القادة الصينيون مجددًا أنه يتعين على البلاد تأمين إمداداتها الغذائية الخاصة بها في جميع الأوقات، وحثوا جميع الأطراف المعنية على لعب دورها في حماية الأراضي الزراعية وتحقيق الاستقرار في إنتاج الحبوب.

وظل موقف الصين بشأن ضمان الأمن الغذائي كما هو دون تغيير على مر السنين. وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي عُقد في عام 2013، قال الرئيس شي إن ضمان الأمن الغذائي سيظل مهمة طويلة الأجل. ولذلك، من الضروري أن يقدم البلد الدعم الكامل والطويل الأمد من أجل الزراعة، ولا سيما في إنتاج الحبوب.

“العلم والتكنولوجيا هما أساس الأمن الغذائي”

وشدد الرئيس شي على أن أمن موارد البلازما الوراثية يرتبط بالأمن القومي.

وقال إنه في ظل تطوير صناعة البذور في البلاد، هناك حاجة إلى بذل جهود لزيادة الاعتماد على الذات في تكنولوجيا البذور وضمان الدعم الذاتي لموارد البذور في البلاد والتحكم بها بشكل أفضل، مسلطًا الضوء على أهمية إصلاح الآلية العلمية الزراعية والدور الرئيسي للمؤسسات في الابتكار.

وأضاف أن وقف هدر الطعام في صناعة المواد الغذائية مهمة طويلة الأمد، ويجب علينا أن نبذل جهود مستمرة ونعمل على خلق مجتمع يحافظ على الموارد.

تهدف الصين إلى إنشاء نظام حديث للابتكار في العلوم والتكنولوجيا الزراعية بحلول عام 2025، وفق مبدأ توجيهي للتنمية صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية (CAAS) للخطة الخمسية الرابعة عشرة.

وخلال المناقشات، أشار الرئيس شي كذلك إلى أنه يجب بذل جهود مستمرة لتعزيز التنمية عالية الجودة للضمان الاجتماعي، ويجب مواصلة تطوير شبكة أمان اجتماعي أفضل لضمان رفاهية الشعب.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-03-07/Ensuring-food- security-highlighted-in-China- s-Two-Sessions-18cS6l7P3Ow/ index.html