‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تدعو أعضاء مجموعة العشرين إلى تعزيز التنمية العالمية “الشاملة والمفيدة والقادرة على الصمود”

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمة ألقاها في القمة ال17 لمجموعة العشرين يوم الثلاثاء، جميع أعضاء مجموعة العشرين إلى تحمل المسؤولية “المتأصلة في كونهم لاعبين دوليين وإقليميين رئيسيين” للإجابة على سؤال عصرنا – “ما هو الخطأ في هذا العالم، وما الذي يجب أن نفعله حيال ذلك”.

إن العمل معًا لجعل التنمية العالمية أكثر “شمولًا وفائدة ومرونة” هو الحل الذي قدمته الصين.

ما هو نوع التنمية العالمية المطلوبة

وتتألف مجموعة العشرين من الاقتصادات الصناعية والناشئة الرئيسية في العالم، وتمثل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 في المائة من التجارة الدولية، وحوالي ثلثي سكان العالم.

وفي مواجهة دعوة عاجلة لاستجابة عالمية جماعية قوية ومنظمة تنظيمًا جيدًا ومتوازنة لمختلف التحديات العالمية، شدد الرئيس الصيني على أن التنمية العالمية يجب أن تكون أكثر شمولًا.

“التضامن قوة، لكن الانقسام لا يؤدي إلى أي مكان. وإذ نعيش في نفس القرية العالمية، يجب أن نقف مع بعضنا البعض في مواجهة المخاطر والتحديات”.

وشدد على أن التنمية العالمية ينبغي أن تكون مفيدة للجميع، وشدد على أن التنمية لا تكون حقيقية إلا عندما تتطور جميع البلدان معًا ولا يكون التحديث امتيازًا محجوزًا لأي بلد بمفرده.

وبما أن العولمة الاقتصادية تواجه رياحًا معاكسة، ويتعرض الاقتصاد العالمي لخطر الركود، فقد شدد أيضًا على تعزيز التنمية العالمية المرنة.

“علينا أن نضع في اعتبارنا دائمًا الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية، وأن نستوعب شواغلها. الصين تدعم الاتحاد الأفريقي في الانضمام إلى مجموعة العشرين”.

ما الذي فعلته الصين لتعزيز التنمية العالمية

ومن بين مجموعة العشرين، استحوذت الصين على 21 في المائة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، و18 في المائة من التجارة، و29 في المائة من السكان في عام 2021. وما فتئت البلاد تضطلع بدور نشط في التعاون الاقتصادي الدولي والحوكمة الاقتصادية العالمية، وتعمل مع أطراف أخرى لدفع النمو العالمي القوي المستدام والمتوازن والشامل.

واقترحت بيجين مبادرتين رئيسيتين على مدى العامين الماضيين: مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي، اللتين لقيتا ترحيبًا عالميًا.

ويهدف مؤشر التنمية العالمية إلى تلبية الأهداف الطويلة الأجل والاحتياجات الفورية للتنمية المشتركة في العالم، وتعزيز توافق الآراء الدولي بشأن تعزيز التنمية، وتنمية محركات جديدة للتنمية العالمية، وتيسير التنمية والتقدم المشتركين لجميع البلدان.

وفي غضون عام واحد، انضمت أكثر من 60 دولة إلى مجموعة أصدقاء مؤشر التنمية العالمي، وفقًا للرئيس الصيني.

وقال شي إن الصين أنشأت صندوق التنمية العالمية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وقدمت 15 مشروعًا إلى “مجموعة العشرين من أجل انتعاش قوي وشامل”، وشاركت في خمسة مشاريع أخرى في هذا الإطار.

وفي الوقت الذي تتمسك فيه المبادرة العالمية للتأمين الاجتماعي ب “رؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام”، شدد على حل النزاعات من خلال التفاوض وتسوية النزاعات من خلال التشاور، ودعم جميع الجهود التي تفضي إلى التسوية السلمية للأزمات.

وفي معرض إشارته إلى أن أمن الغذاء والطاقة هو التحدي الأكثر إلحاحًا في التنمية العالمية، أشار شي إلى أن السبب الجذري للأزمات المستمرة ليس الإنتاج أو الطلب، بل سلاسل التوريد المتوقفة والتعاون الدولي.

وقال شي إن الصين اقترحت هذا العام، إلى جانب ستة شركاء من بينهم إندونيسيا وصربيا، مبادرة التعاون الدولي بشأن سلاسل صناعية وتوريدية مرنة ومستقرة، حسبما قال شي لدى شرحه لمساهمة الصين في الأمن الغذائي وأمن الطاقة العالمي على مر السنين.

وأضاف أن الصين انضمت إلى الدول الأخرى في الدعوة إلى إنشاء الشراكة العالمية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، وطرحت مبادرة التعاون الدولي بشأن الأمن الغذائي العالمي في مجموعة العشرين.

كما أخبر الرئيس أعضاء مجموعة العشرين أن البلاد ستظل ملتزمة بتعزيز التجديد الوطني على جميع الجبهات من خلال مسار صيني للتحديث.

في الشهر الماضي، حدد المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني الأهداف والمهام والسياسات التوجيهية لقضية الحزب والبلاد في السنوات الخمس المقبلة وما بعدها.

“إن الصين التي تسير نحو التحديث ستجلب المزيد من الفرص للعالم، وتضخ زخمًا أقوى للتعاون الدولي، وتقدم مساهمة أكبر في التقدم البشري!” هذا ما اختتم شي به كلمته.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-11-15/China-calls-on-G20- members-to-promote-inclusive- global-development- 1eYLcYL1uzC/index.html