‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تهدف إلى بناء جامعات عالمية المستوى بميزات صينية

بكين، 26 نيسان/أبريل، 2022 / PRNewswire / — تهدف الصين إلى بناء جامعات عالمية المستوى بميزات صينية.

خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لجامعة رينمين الصينية يوم الاثنين، قال إن الجامعات الصينية يجب أن تكون متجذرة بعمق في الثقافة الصينية وتجنب أن تستنسخ فقط المعايير والنماذج الأجنبية.

وأكد شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على اتباع قيادة الحزب ونقل التقاليد الثورية في إدارة الجامعات.

وجاءت زيارته للجامعة في بكين قبل يوم الشباب في البلاد، الذي يصادف يوم 4 أيار/مايو. ونيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قدم شي تحياته الاحتفالية للشباب من جميع المجموعات العرقية على مستوى البلاد.

ودعا شي إلى المزيد من الدورات الإيديولوجية السياسية لتعزيز ‘ أخلاقيات الطلاب.

ذهب شي إلى فصل دراسي ذكي لدورات أيديولوجية سياسية، حيث جلس مع الطلاب، واستمع إليهم باهتمام وانضم إلى مناقشاتهم.

وشدد شي على أن الطبقات الأيديولوجية السياسية يجب أن تلعب دورها الواجب في تعزيز الأخلاق، ودعا إلى تكييف مثل هذا التعليم مع احتياجات الشباب في مراحل التنمية المختلفة.

وأعرب شي عن أمله في أن يتمكن جميع الشباب في البلاد من وضع تعليمات الحزب في الاعتبار، والسعي من أجل تجديد الشباب الوطني، والعمل الجاد لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

كما دعا شي إلى تعزيز بناء أساتذة الجامعات.

يطلب شي من طلاب الجامعات بذل قصارى جهدها في الحياة

عندما تحدث إلى الطلاب، طلب شي منهم أن يبذلوا قصارى جهدهم في الحياة ويحققوا “أفضل أداء”.

قارن شي الحياة بالجري، قائلاً إنه يأمل في أن يتمكن الطلاب من “الجري بأقصى ما يستطيعون في مسار شبابهم” و “الارتقاء إلى مستوى توقعات شبابهم وأوقاتهم وشعبهم”.

تعد جامعة رينمين الصينية من بين أفضل 10 جامعات في الصين، وفقًا لأحدث تصنيف من قبل خدمة الجامعات الصينية المستقلة Cuaa.Net . نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي من بين خريجي الجامعة المشهورين.

يعود تاريخ جامعة الرينمين في الصين إلى مدرسة شانبي العامة، التي تأسست العام 1937. نمت الجامعة على مر العقود، مع التركيز على العلوم الإنسانية والاجتماعية، فضلاً عن الدراسات الماركسية.

وخلال زيارته، اطلع شي أيضا على الجهود المبذولة لتعزيز حماية واستخدام الكتب القديمة وتعزيز تطبيق إنجازات البحث النظري.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-04-25/Xi-Jinping- inspects-Renmin-University-of- China-19w3bavqqD6/index.html

الفيديو – https://youtu.be/bJGuiF1TPs0