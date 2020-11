شبكة تلفزيون الصين الدولية: بودونغ شنغهاي أصبحت رائدة في حملة الإصلاح الجديدة في الصين

بكين، 14 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — بعد 30 عامًا من التطوير والانفتاح، مُنحت بودونغ في بلدية شنغهاي بشرق الصين دورين جديدين في التنمية الشاملة للبلاد في العقود الثلاثة المقبلة.

وقد صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس في تجمع كبير في شنغهاي للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتنمية بودونغ، أن المنطقة يجب أن تسعى جاهدة لتصبح رائدة في الإصلاح والانفتاح على مستوى أعلى وطليعة في البناء الكامل لدولة اشتراكية حديثة. والانفتاح.

كما صرح الرئيس شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إنه في الوقت الذي تشرع فيه الصين في رحلة جديدة لتحقيق هدف البناء الكامل لدولة اشتراكية حديثة بحلول منتصف القرن، فإن بودونغ بحاجة إلى تحمل مهام تاريخية جديدة. لتسهيل العملية.

وشجع المنطقة على “تحمل أثقل حمولة” و “التغلب على العراقيل” في حملة الإصلاح والتحديث الصينية.

محرك الابتكار

جاء حدث الخميس بعد أسبوعين من اختتام مؤتمر fifth plenary session of the 19th CPC Central Committee ، الذي رسم فيه القادة الصينيون مسار التنمية في البلاد على مدى السنوات الـ 15 المقبلة.

ووفقا لمقترحات قيادة الحزب لصياغة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025، FYP) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف بعيدة المدى خلال عام 2035، ستتمسك الصين بالدور المركزي للابتكار وتسلك طريق الاعتماد على الذات في العلم والتكنولوجيا كأساس استراتيجي للتنمية الوطنية، بهدف أن تصبح رائدًا عالميًا في الابتكار.

وفي مثل هذا السياق، دعا شي بودونغ إلى تعزيز دور المدينة كمحرك للابتكار وتحقيق اختراقات في التقنيات الرئيسية والأساسية. وصرح إنه يتعين على المنطقة تطوير صناعات مبتكرة في المجالات الرئيسية وإنشاء مجموعات صناعية على مستوى عالمي في مجالات مثل الدوائر المتكاملة والطب الحيوي والذكاء الاصطناعي.

كما صرح إنه يتعين على بودونغ تعزيز الدور المهيمن للمؤسسات في الابتكار التكنولوجي والعمل بشكل أوثق مع اللاعبين الآخرين في منطقة دلتا نهر اليانغتسي، داعيا إلى تحقيق اختراقات في المكونات الأساسية وإطلاق منتجات عالية الجودة.

كما دعا بودونغ إلى الشروع في إصلاحات في المجالات الحاسمة والروابط الرئيسية وخلق بيئة أعمال دولية موجهة نحو السوق.

وصرح أيضًا إنه يتعين على المنطقة تعميق الانفتاح المؤسسي في القواعد واللوائح والإدارة والمعايير لتعزيز قوتها في التعاون الدولي والمنافسة.

وأضاف شي إن منطقة لينجانج الجديدة (مدينة نانهوي الجديدة) في منطقة التجارة الحرة التجريبية في الصين (شنغهاي)، والتي تم إطلاقها العام الماضي، يجب أن تبذل المزيد من الجهود في اختبار الإجهاد وتحقيق اختراقات في عدد من المجالات الرئيسية.

دور في تخصيص الموارد العالمية

يعد هذا ثاني خطاب يلقيه شي بمناسبة المعالم الرئيسية للإصلاح والانفتاح في الصين خلال الشهر الماضي. في منتصف أكتوبر، زار شي مدينة شنتشن في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين وحضر تجمعا من أجل celebrate the 40th anniversary of the establishment of the Shenzhen Special Economic Zone ، لحث المدينة على تعميق الإصلاح الشامل وتوسيع الانفتاح على جميع الجبهات.

وقد كانت شنتشن وشنغهاي في طليعة الإصلاح والانفتاح في الصين على مدى العقود الماضية. كما تعد المدينتان موطنًا لبورصتي الأوراق المالية الوحيدتين على الأراضي الصينية، وتلعبان أدوارًا لا يمكن الاستغناء عنها في تخصيص الموارد لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين جاهدة لرعاية نمط تنموي جديد يأخذ السوق المحلية كدعامة أساسية مع السماح للأسواق المحلية والأجنبية بتعزيز بعضها البعض، أصبح دور شنتشن وشنغهاي أكثر أهمية.

دعا الرئيس شي إلى بذل جهود لتحسين قدرات بودونغ في تخصيص الموارد العالمية بحيث يخدم بشكل أفضل إنشاء نمط التنمية الجديد. وقال إنه يتعين على بودونغ تنسيق الموارد بشكل أفضل في الأسواق المحلية والأجنبية وتعزيز تأثيرها العالمي على تعبئة العوامل بما في ذلك الأموال والمعلومات والتكنولوجيا والمواهب والسلع.

كما يتعين على بودونغ السعي جاهدة لتصبح مركزًا للسوق المحلية ورابطًا استراتيجيًا للأسواق المحلية والأجنبية. وأضاف أن المنطقة يجب أن تلعب أيضا دورا قياديا في التنمية المتكاملة لمنطقة دلتا نهر اليانغتسي.

كما حث الرئيس مدينة بودونغ على إنشاء منصة دولية لتداول الأصول المالية، وتطوير اقتصاد مقر رفيع المستوى وبناء نفسها لتصبح مركزًا هامًا للصناعة العالمية وسلاسل التوريد والقيمة.

وفي الوقت نفسه، دعا شي إلى تحديث الإدارة الحضرية وبناء المنطقة إلى منزل جميل حيث يتعايش الناس والطبيعة في وئام.

في 18 أبريل 1990، أعلنت الصين عن تطوير وانفتاح بودونغ، وهي منطقة أقل تطوراً تقع شرق نهر هوانغبو (Huangpu River) في شنغهاي.

وقد زاد الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي لبودونغ بأكثر من 210 مرات خلال العقود الثلاثة الماضية. كما تساهم المنطقة الآن بما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لشنغهاي. فهي موطن لأكثر من 1,000 مؤسسة مالية وأكثر من 300 مقر إقليمي للشركات متعددة الجنسيات وأكثر من 240 مركزًا للبحث والتطوير باستثمارات أجنبية.