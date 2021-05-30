شايلش داش يكشف عن سيرته الذاتية التي تهدف إلى تشكيل عقول القادة الطموحين

شايلش داش، المخضرم الحائز على جوائز في المجال، يُطلِق سيرته الذاتية على أمازون، حيث يرعى قادة الشركات الشباب لريادة الأعمال.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 مايو 2021/PRNewswire/ — أن تصبح رائد أعمال ناجحًا هو حلم الجميع، لكن القليل منهم فقط يحالفهم الحظ لأن الغالبية أجهضت المهمة بسبب الافتقار إلى المعرفة والتوجيه المناسب. مع كتابه الجديد، شرع شايلش داش في تصحيح هذا الخطأ. أطلق داش -وهو رائد أعمال مشهور- سيرته الذاتية على أمازون بهدف تمكين رواد الأعمال الشباب وقادة الشركات والطامحين من متابعة أحلامهم بالتوجيه الصحيح.

داش، الذي أسس العديد من المشاريع التجارية الناجحة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، هو صاحب فكرة ومرشد. تُقدِّم سيرته الذاتية — رائد الأعمال: رحلة العمر، نظرة ثاقبة على خبرته الشخصية في التعامل مع التحديات وإيجاد حلول عملية في عالم الأعمال المتقلب، حيث أن البقاء متحمسًا والحفاظ على التركيز لهما أهمية قصوى.

قام داش بتجميع يوميات قصيرة وملهمة للدروس التي تعلمها على طول الطريق، ومشاركة خبرته في الأعمال التجارية. كما يتعمق الكتاب في مواجهة العقبات واغتنام الفرص وإدارة التوقعات. وباستخدام خبرته كمرشد، يُخبِر القراء كيف يتعلمون من الأخطاء ويصعدون سلم ريادة الأعمال، بينما يحافظون على التوازن بين العمل والحياة.

يشرح داش، “إذا كنت تعتقد أن لديك فكرة رائعة من شأنها أن تساعد في حل مشكلة يواجهها عدد كبير من السكان، إذن فلديك الفكرة الصحيحة لشركة ناشئة. ولكن لتحويل الفكرة إلى عمل تجاري ناجح، عليك اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقطع شوطًا طويلاً”.

قراءة لا غنى عنها:

في 14 فصلاً فقط، يُلخِّص المخضرم في المجال خبرته ورحلته مع الشركات وتطلعاته المستقبلية لإعداد قادة المستقبل من أجل ضمان النجاح في كل مجالات الحياة. ويُعَد الكتاب بمثابة قراءة لا غنى عنها لرواد الأعمال الشباب الذين يتطلعون لبدء مشروعهم الخاص ويتسمون بالجرأة الكافية لكي يكونوا مختلفين.

يقول داش الذي يعزو نجاحه إلى تعطشه الشديد للانضباط والاتساق والروحانية، “هدفي من الحياة هو إنشاء أعمال تجارية ناجحة، وأخذ الأفكار العظيمة وتحويلها إلى كيانات ذات قيمة ومربحة”. ويضيف، “إن إيماني الأساسي يقوم على إضافة قيمة إلى المجتمع من خلال زيادة فرص العمل وتحسين الثقافة المالية، وجعل الناس مستقلين ماليًا قدر الإمكان”.

يصف داش ريادة الأعمال بأنها تجربة جميلة، ويقول إنه إذا كان لدى شخص ما فكرة فريدة ومستعد لبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك، فعليه بالتأكيد أن يبذل قصارى جهده. لا يوجد بديل عن العمل الجاد، وهو درس تعلمه داش في وقت مبكر جدًا من حياته ومنذ ذلك الحين التزم به. ومع ذلك، فإن الفكرة ليست كافية – يحتاج المرء إلى رؤى وأبحاث وأهداف وعزيمة مطلقة لتحقيق ذلك. نعم، يتطلب الأمر جيشًا!

ينصح داش المعروف أيضًا بأعماله الخيرية في جميع أنحاء المنطقة، “الرؤية السليمة التي تساعد على تلبية طلب معين أو تقدم الخدمات المطلوبة من قِبَل المستهلكين مع أهداف وعمليات تنفيذ متنوعة قابلة للتنفيذ هي بعض المتطلبات الملازمة لإنشاء أي عمل تجاري والنجاح فيه في نهاية المطاف”.

قال المخضرم المحظوظ إن رواد الأعمال يجب ألا يخافوا من المخاطرة ومن أجل تحقيق إنجاز كبير في الحياة. يتمثل الفن في الموازنة بين المخاطر الجريئة – المطلوبة وذات الصلة والسياقية. وأثناء الوباء، بينما يكافح الأفراد والشركات على حد سواء، يساعد كتاب داش القراء على رؤية البطانة الفضية – لأن هذه الخبرة تُحصِّن الجميع لكي يصبحوا بشرًا ورواد أعمال أفضل.

كتب داش في سيرته الذاتية المتوفرة الآن على أمازون، “لا يوجد بديل عن الخبرة ويجب أن نتعلم من كبار السن ونأخذ بنصيحتهم للبقاء على المسار الصحيح من أجل رحلة شركات ناجحة”.

نصيحة ذهبية:

نصح أيضًا رائد الأعمال البارز قادة الشركات الشباب بتحديد أهداف عمل واضحة، ومناقشتها مع الفريق المنفذ، ورسم استراتيجية من أجل تحقيقها في غضون جدول زمني معين. “لا تخافوا من التغيير أو الفشل. كلاهما مهم للنمو في الحياة. ويختتم حديثه قائلاً، إنه التعطش إلى الإنجاز والدروس التي تتعلمها من الفشل والرفض والمعاناة التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق لنجاحك في المستقبل”.

حول الكاتب:

شايلش داش هو أحد المخضرمين في قطاع الاستثمار البديل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع أكثر من 24 عامًا من الخبرة. في حياته المهنية، قام بتنفيذ أكثر من 150 صفقة بأكثر من 1.75 مليار دولار، وجمع ما يزيد عن 2.5 مليار دولار من المستثمرين، وأدار 6 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وعمل في أكثر من 15 مجلس إدارة لشركات خاصة بارزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

حول الكتاب

يكشف كتاب — رائد الأعمال: رحلة العمر – الخام والشجاع والمباشر عن أعمق أفكار المؤلف ونضالاته ومخاطره عندما تغلب على التحدي تلو الآخر، ليصبح شخصية مشهورة في عالم ريادة الأعمال. ويُعَد الكتاب بمثابة قراءة لا غنى لها للقادة الشباب، وخاصة أولئك الذين لا يخشون متابعة أهدافهم بكل ذرة من قوة الإرادة والعزيمة والاجتهاد لديهم. .