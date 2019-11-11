شاشات عرض الليد من أبسن تستعمل في مؤتمر الأمن السبراني الأفريقي

أبيدجان، كوتي ديفوار، 11 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — لمواجهتهم تحديات هائلة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، تجمع الآلاف من اللاعبين المهمين في مؤتمر الأمن السبراني الأفريقي لبحث مشاكل الأمن السبراني الحرجة في الفترة من 3 – 4 تشرين الأول/أكتوبر. وتم تركيب ما مجموعه 100 متر مربع من شاشات عرض الليد PL2.9 لايت من أبسن لتقديم أفكار المتحدثين لجمهور المؤتمر. وتم تركيب شاشة عرض بمساحة 80 مترا مربعا في المدرج الذي يتسع لـ 1650 شخصا كشاشة رئيسية، فيما تم تركيب الأخرى في قاعات اجتماعات المؤتمر.

وبسبب الأنشطة الكبيرة التي تم إجراؤها أثناء المؤتمر، كان يتوجب أن تكون الشاشة الرئيسية موثوقة وتتمتع بأداء مرئي غير عادي. تتميز شلشة PL2.9 Lite من أبسن بسلسلة ألوان NTSC بنسبة 110٪ وأكثر من 7,000:1 في التباين العالي لتحقيق تناسق ممتاز بين السطوع والألوان. بالإضافة إلى ذلك، سلسلة PL Lite قادرة على الحفاظ على تدرج رمادي عال حتى في السطوع المنخفض لتوفير صور أكثر حيوية. تتيح سلسلة PL Lite، المزودة بهذه التقنيات، للجمهور الاطلاع بسهولة على كل تفاصيل المحتوى على الشاشة حتى في الزاوية البعيدة.

يتطابق تصميم سلسلة PL Lite تمامًا مع الطلب على حلول التأجير مثل هذا المؤتمر. بفضل نظام القفل التلقائي العمودي الرائد في الصناعة، من الممكن أن يقوم رجل واحد بتثبيت سلسلة PL Lite بسرعة وسهولة مع حماية قصوى وحماية للبكسل. من أجل تحقيق التشغيل البسيط والشحن الفعال من حيث التكلفة، تتميز سلسلة PL Lite بألواح خفيفة الوزن فائقة، والتي هي أقوى وأكثر دقة مع إطار خزانة جديد. يعتمد هيكل الخزانة الجديد القوي IP65 / 54 المقاوم للماء، مما يجعل PL Lite حلاً مثاليًا للتأجير في جميع الأحوال الجوية لمجموعة واسعة من التطبيقات.

لا تكتسب أبسن سمعتها بجودة المنتج فحسب، بل أيضًا بخدماتها الكافية والفعالة. نظرًا لأنه كان من الصعب على شركة التأجير، وهي شركة أوكي إفنتس ريسورسز، التعامل مع مثل هذه الشاشة الكبيرة لأول مرة، فقد قدم مهندسو أبسن خدمة عن بُعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحل أي مشكلة معهم لضمان نجاح الحدث. يقول مؤسس أوكي إفنتس ريسورسز “إنني أقدر حقًا جهود المهندسين لإنجاح هذا الحدث”. “لقد احتجنا إلى إجراء الاختبارات عدة مرات للتأكد من أن سعة التحميل ومعالج 4 كي جاهزان للعرض الكبير. المهندسون محترفون للغاية ومهرة لأنهم يعرفون كيفية تعديل إعدادات النظام للوصول إلى أفضل أداء.”

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1025798/Absen_Africa_Cybersecurity.jpg