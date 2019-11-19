شاشات الليد من أبسن تعزز تجربة الزائر في معرض البترول الروسي

شنجن، الصين، 19 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 80 لمركز فدنك للمعارض في موسكو، افتتحت شركة لوك أويل الروسية مركز تدريب تفاعليا في معرض ردهة النفط التاريخي (أويل بافيليون) في المركز للاحتفال بالإنجازات التي حققتها صناعة النفط الروسية. وقد تم استعمال شاشات أكليم أيه 27 من أبسن في المعرض النفطي.

وإذ يغطي مساحة 1,300 متر مربع، يعتبر معرض أويل بافيليون الجديد أكبر معرض للوسائط المتعددة في روسيا مخصص لصناعة النفط الوطنية. تم تقسيم الجناح إلى أربع قاعات، ويضم 70 منشأة مختلفة. يتم أخذ الزوار في جولة للتعرف على تاريخ الصناعة واكتشاف دورة الإنتاج الكاملة لشركة نفط متكاملة رأسياً، بدءًا من الإنتاج وحتى التكرير والتسويق.

يتم عرض العديد من تقنيات العرض المتطورة، بما في ذلك شاشات الليد والإسقاط وتسجيل الفيديو والتسجيل الصوتي، وتقنية التصوير المجسم، مما يحول أويل بافيليون إلى معرض تفاعلي ممتع للزوار من جميع الأعمار.

تم اختيار سلسلة “أكليم أيه 27” من أبسن الحائزة على العديد من جوائز في المشروع لتقديم حل خبير للعروض. أيه 27 هي سلسلة منتجات أبسن الأسرع نموًا، والتي تجمع بين مزايا كل من تقنيات شاشات العرض الليد و أل سي دي. على سبيل المثال، فإن نسبة العرض إلى الارتفاع في هذه الشاشات بمقاس 27.5 بوصة هو 16:9 وتتميز بمستوى عالٍ من توحيد الألوان والسطوع والتباين ما يجعلها الحل المفضل لمكاملي الأنظمة الذين يتطلعون إلى توصيل جدران الفيديو إلى بيئات الشركات والتجزئة وغرف التحكم.

تم تركيب ما مجموعه أربعة جدران فيديو من سلسلة أبسن أيه 2712 في ثلاث من القاعات الأربع المختلفة تحت عنوان: “الجنس البشري والنفط”، “التاريخ”، “التقنيات” و “العلوم”. تتميز القاعة الأولى، “الجنس البشري والنفط”، بشاشة ليد مستطيلة بحجم 3.1 م × 3.8 م مع عرض بكسل بحجم 1.2 مم، وهي الشاشة التي تم استخدامها لعرض الرسومات ومحتوى الفيديو للمنشآت والمعدات النفطية. في نفس القاعة، تم نشر شاشة مخصصة تتكون من 22 لوحة ليد لعرض المحتوى حول دور النفط في مركبات النقل. اعتمدت الشاشة الثالثة بحجم 3×7، التي تم تركيبها في قاعة التقنيات، وهي استخدمت لتقديم عملية إنتاج النفط من النهاية إلى النهاية. أخيرًا، كانت الشاشة التي تتكون من 53 لوحة من لوحات ليد أبسن، التي تم تعليقها على الحائط في قاعة العلوم، بمثابة حل تقديمي موثوق للخطب والدورات التدريبية.

وأضافت جاكي جاو، مديرة مبيعات أبسن في أسواق الاتحاد الروسي: “بعد زيارة أويل بافيليون الجديد، أعجبت بشدة بالمعرض وهو كان حقًا عامل نجاح باهرا! لقد قام شريكنا بعمل رائع في تصميم حل أيه في القادر على دمج التقنيات المختلفة ونحن فخورون بأن شاشات ليد من أبسن لعبت دور البطولة.”

حول أبسن

إذ تأسست في العام 2001، أبسن أوبتوليكترونيك كو (SZSE: 300389) هي شركة صينية مصنعة لحلول شاشات عرض الليد العالية النوعية. وتعرف الشركة بحضورها الدولي، وقدراتها على تقديم الخدمة الكاملة، ومنتجاتها العالية الجودة للأحداث المباشرة، والبث وصناعة استئجار المعدات على المسرح، والشركة حاضرة في 120 دولة.