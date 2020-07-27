سي جي تي أن: شي جنبنغ يتفقد إقليم جيلين في شمال شرق الصين

بكين، 27 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تفقد الرئيس الصيني والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، شي جنبنغ يوم الأربعاء الماضي إقليم جيلين في شمال شرق الصين.

وفي مدبنة سيبنغ بمحافظة ليشو، زار شي منطقة المعارض وتعاونية المزارعين في قاعدة إنتاج المواد الخام للأغذية المنتجة طبيعيا. وقد اطلع شي على عملية الإنتاج الغذائي في المنطقة وحماية واستغلال التربة السوداء وكيف يقوم المزارعون بتطبيق مكننة الزراعة على نطاق واسع.

في العام 2019، ارتفع إجمالي الإنتاج السنوي الزراعي لإقليم جيلين 2.45 مليار كيلوغرام ليصل إلى 38.78 مليار كيلوغرام، حيث تصدر صافي النمو في البلاد بنسبة 41.2 في المئة من إجمالي الزيادة.

زار شي في ما بعد قاعة معركة باتل التذكارية في سيبينغ، حيث استعرض تاريخ الثورة وأعرب عن تقديره للشهداء الثوريين.

بالنظر إلى الوراء، كان شي قد زار إقليم جيلين في تموز/يوليو 2015 وأيلول/سبتمبر 2018، على التوالي.

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الإنعاش الإقليمي

في نيسان/أبريل 2016، شرعت الحكومة المركزية في الصين في تنفيذ إجراءات جديدة لإعادة إنعاش المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، التي كانت تمر بفترة صعبة نتيجة تراجع الصناعة، وانخفاض الاستثمار وبيئة الأعمال الصعبة. تم تنفيذ الإصلاحات، مع سلسلة من السياسات الداعمة، مما أدى إلى تبسيط الإدارة وتحسين بيئة الأعمال.

وخلال زيارته لمقاطعات هيلونغيانغ وجيلين ولياونينغ في العام 2018، دعا شي إلى “بذل جهود جديدة” لتعزيز إنعاش شمال شرق الصين.

ولتحقيق ذلك، قال شي إنه يجب على المنطقة تعميق الإصلاحات لمعالجة التناقضات، وإلهام الابتكار بديناميكية قوية، والتمسك بفلسفة التنمية الجديدة، وتعزيز مزايا التنمية الخضراء، والدمج العميق لمبادرة الحزام والطريق وبذل المزيد من الجهود لتحسين معيشة الناس.

وطالب الحكومات المحلية بمواصلة دعم البناء الصديق للبيئة وإنتاج الغذاء وتعزيز مزايا التنمية الخضراء. وقال إنه من الأهمية بمكان الاستفادة الكاملة من الموارد والمزايا الفريدة للمنطقة الشمالية الشرقية لتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي.

التحديث الزراعي

وأشار الرئيس شي إلى أن تحديث الزراعة والأمن الغذائي ينبغي أن يكونا مجالات تركيز رئيسية.

وفي تقرير العمل الذي تم تقديمه في المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في العام 2017، وصف شي القضايا المتعلقة بالزراعة والمناطق الريفية والمزارعين بأنها “أساسية للصين لأنها تتعلق مباشرة باستقرار البلاد ورفاه شعبنا“.

وقال شي “إن معالجة هذه القضايا يجب أن تحتل مكانة مركزية في أجندة عمل الحزب، ويجب أن نعطي الأولوية لتنمية الزراعة والمناطق الريفية“.

وفي رسالة a letter إلى الخبراء والمعلمين والطلاب في أكثر من 50 كلية زراعية العام الماضي، قال شي إن الصين لا يمكن أن تصبح دولة حديثة من دون تحديث قطاعها الزراعي وتجديد شباب المناطق الريفية، حيث يلعب العلم والتكنولوجيا دورًا رئيسيًا.

وطلب من الخبراء الزراعيين مساعدة المزارعين على تعزيز الإنتاجية الزراعية والابتكار التكنولوجي، لتحسين مستويات معيشة الناس في المناطق الريفية في الصين.

المقال الرئيسي: https://news.cgtn.com/news/ 2020-07-22/President-Xi- Jinping-inspects-NE-China-s- Jilin-Province-Sl6KNuINQ4/ index.html

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