سي إم أر سي العربية السعودية مستشفى هي الأولي من نوعها لخدمات إعادة التأهيل تعمل الاَن بكامل طاقتها في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

الظهران ، المملكة العربية السعودية

في الربع الثاني من عام 2019 ، أعلن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل ، وهو المركز الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة التأهيل والرعاية الطويلة الأجل ، عن افتتاح أول مرفق طبي متخصص لتقديم خدمات وبرامج إعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية بالمنطقة الشرقية تحت إسم سي إم أر سي العربية السعودية. المنشأة الجديدة مكونة من 60 سريرًا وهي الأولي من نوعها في المنطقة وتقع بين مدينتي الظهران والخبر. تم تجهيز سي إم أر سي العربية السعودية بالكامل بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكنه من تقديم خدمات فريدة من نوعها ومتاحة في نفس الوقت مما يساعد المرضى الذين يحتاجون إلى إستمرارية الرعاية بعد الإصابات والحالات الحادة وخدمات إعادة التأهيل و ينعكس على جودة الحياة لديهم من خلال العلاجات التأهيلية متعددة التخصصات بما في ذلك العلاج الفيزيائي والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق واللغة والعلاج النفسي.

ان كامبريدج للطب وإعادة التأهيل وهي الشركة الرائدة في المنطقة في تقديم خدمات إعادة تأهيل عالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمرتكزة على خبرتها في تعزيز رحلة المريض والتركيز علي رؤية “استمرارية الرعاية” من خلال تقديم خدمات ذات تأثير ملحوظ على المجتمع ، أثبتت قيمة استثنائية من خلال تحسين رعاية المرضى ، وتجربة أسرهم من خلال تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى وتحسين النتائج باتباع نهج طبي فعال من حيث التكلفة. أسفرت هذه الرؤية عن نتائج نجاح استثنائية التي أثرت بشكل إيجابي على تحسن نوعية الحياة لأكثر من 1000 مريض منوم مع وجود واحد من أعلى معدلات الخروج من المستشفيات بنسبة 85 ٪ كمنشأة رعاية وإعادة تأهيل طويلة الأمد في الإمارات العربية المتحدة ، و 72 ٪ معدل استغناء عن أجهزة التنفس الصناعي والذي يوضح مدى فعالية البروتوكول الخاص بالبرنامج وذلك تأكيداً علي رسالتهم وهي مواصلة التفاني والإلتزام بتحسين نوعية حياة المرضى وأسرهم ؛ ومن هنا جاءت نتائج رضا المرضى من قبل مؤسسة بريس جيني بنسبة 91% وهو من أعلي المعدلات المعلنة في المنطقة.

وبجهود دؤوبة، سيتبع الفريق الطبي والإداري القائم علي سي إم أر سي العربية السعودية نفس الإجراءات والبروتوكولات الطبية و السريرية التي تم تنفيذها بنجاح في مرافق دولة الإمارات العربية المتحدة ، بالمثل ، مستفيدًا من الشراكة الدولية للمركز مع مجموعة سبولدينج للإعادة التأهيل ، وهي الشريك التعليمي الرسمي لقسم الطب الفيزيائي والتأهيل بكلية الطب بجامعة هارفارد. وبالإضافة إلى ذلك ، سيعمل الفريق القائم علي سي إم أرس سي في المملكة العربية السعودية بالحصول علي نفس شهادات الإعتماد عالمية المستوى من اللجنة المشتركة الدولية بالإضافة إلى مؤسسة الإعتماد لمنشات إعادة التأهيل “كارف” ومنظمة بلينتري العالمية كما هو الحال في مرافقه بدولة الإمارات.

ويدير سي إم أر سي العربية السعودية نخبة من خبراء العلاج السريري مثل استشاريـي إعادة التأهيل وأخصائيـي وحدة العناية المركزة واستشاريـي الطب الباطني وأطباء الأطفال وممارسي الطب العام وأخصائيـي العلاج النفسي وإخصائيي إعادة التأهيل الذين يقدمون خدمات إعادة التأهيل والرعاية المتخصصة لكافة سكان المنطقة الشرقية بالمملكة. تجدر الإشارة الى إن سي إم أر سي العربية السعودية قد اتخذت اقصى الاحتياطات والتدابير الوقائية الكاملة التي وضعتها وزارة الصحة السعودية والمركز السعودي لسلامة المرضى؛ من أجل الحفاظ على أدنى معدلات العدوى (0%) وضمان أن مرضاهم آمنون وخاصة ضد عدوى فيروس كورونا التي تجتاح العالم حالياً .إن فريق المركز يؤكد علي أن سلامة المرضى وراحتهم تأتي في المقدمة أولاً. ومن أجل ضمان إستمرارية الرعاية للمرضى والإستمرار مع أهدافهم العلاجية متمثلاً في مبدأ “نتعافى سوياً” ، فإن ذلك يتطلب ذلك عملًا دقيقًا جنبًا إلى جنب للحفاظ على سلامة المريض الصحية والتركيزعلى أهدافه العلاجية التي يجب تحقيقها والوصول إليها بأمان وفعالية.

وتعليقاً على بدء العمل بالمستشفى، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة مراكز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل الدكتور هوارد س. بودولسكي، قائلا: “نرتكز في توسعنا داخل أي بلد على الزيادة الملحوظة في حجم الطلب على خدمات الرعاية طويلة الأمد التي تعقب الإصابات الحادة وخدمات إعادة التأهيل. والمملكة كغيرها من شتى الدول تشهد ارتفاعاً في وتيرة الإصابة بالأمراض غير المعدية والعيوب الخلقية والإصابات المهددة للحياة. وتقدم المنشأة الجديدة خدمات علاج طبيعي ورعاية طويلة الأمد وإعادة تأهيل على أعلى المستويات العالمية لسكان المملكة من خلال اتباع نهج يكون فيه المريض محور اهتمامنا. ونتطلع إلى تقديم الدعم للمرضى في المملكة ومعاونتهم على تحسين جودة حياتهم من خلال تسخير خبراتنا الدولية وطاقمنا الطبي المتخصص والمساهمة في تعزيز التوجهات الحكومية التي تركز على تطوير قطاع الرعاية الصحية تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030”.

مثل هذه الإنجازات جعلت سي إم أر سي العربية السعودية تتبوأ موقع متميز بين قطاع الرعاية الصحية في المملكة ، مما يمنحها الفرصة لملء الفراغ في قطاع خدمات إعادة التأهيل خاصةً في المنطقة الشرقية و تركيز الاهتمام على تحسين جودة حياة المرضى ، والتوسع عالميًا بالإضافة إلى التوسع المتنوع لمزيد من الخدمات للمساعدة في ممارسات إعادة دمج المرضى في مجتمعاتهم ونشر الأمل بين أسرهم من خلال تقديم خدمات خاصة مصممة وفقًا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم الفردية.