سي إس جلوبال بارتنرز: أول منتجعات كومنولث دومينيكا الخمس نجوم يدشن فرصًا جديدة في دبي

لندن، 8 مايو / أيار، 2019 /PRNewswire/ — خلال فعالية عقدت مؤخرًا بفندق ون آند أونلي رويال ميراج “One & Only Royal Mirage Hotel” في دبي، قدم مطورو الفندق الكاربيي جي إي إم إس هولدينغز ليمتد “GEMS Holdings Limited” مشروع ذا ريزيدنسيس في سيكريت باي “ The Residences at Secret Bay “، وهو مشروع تابع لبرنامج المواطنة عن طريق الاستثمار (CBI) الكاريبي يتيح فيلات متكاملة داخل أفضل منتجعات الخمس نجوم بكومنولث دومينيكا – سيكريت باي “Secret Bay”. كما شهدت الفعالية كذلك الإعلان عن تعيين السيد يوسف الدسوقي “Youssef Eldessouky” في منصب مدير تطوير الأعمال الإقليمي لمكتب جي إي إم إس “GEMS” الجديد في دبي، وغطت الفعالية فرص الشراكة المتاحة عبر برنامج كومنولث دومينيكا للمواطنة عن طريق الاستثمار.

وتم الإعلان عقب موافقة حكومة كومنولث دومينيكا على مشروع ذا ريزيدنس في سيكريت باي باعتباره خيارًا استثماريًا تحت مظلة برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار. وعرف المنتجع بكونه “أفضل فندق صغير وعصري في العالم” ويصنف كرابع أفضل منتجع في منطقة الكاريبي طبقًا لمؤسسة كونديه ناست ترافيلر “Condé Nast Traveler”، ويشمل 42 فيلا ومرافق تشغل 7% فحسب من إجمالي مساحة المشروع التي تبلغ 33 فدانَا. وباعتباره مشروعًا ذا كثافة منخفضة للغاية، فإن أهم نقاط البيع التي يتميز بها هي الحميمية التي يوفرها للزوار وكونه “منشأ في الطبيعة، وليس على الطبيعة”، على النحو الذي أعلنت عنه جي إي إم إس في نشرتها الصحفية الأخيرة. وتعكس هذه الجهود التزام كومنولث دومينيكا كي تصبح “أولى دول العالم التي تتأقلم مع التغييرات المناخية” وهي المبادرة التي أطلقها معالي رئيس الوزراء روزفلت سكيريت “Roosevelt Skerrit”.

وسبق لمعالي رئيس الوزراء أن أشار إلى أهمية المنتجع وتأثيره على معيشة مواطني دومينيكا والعروض السياحية التي توفرها الجزيرة. حيث صرح: “عقب استكمال المشروع، سيوفر سيكريت باي فرص عمل مباشرة ودائمة ومستدامة لنحو 120 مواطنًا”. وأضاف أن الجزيرة “ستشهد أحد أفضل المنتجعات، إن لم يكن أفضلها، في نصف الكرة الأرضية الغربي”.

تم تقديم برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار في كومنولث دومينيكا في العام 1993 بغرض توفير وسيلة لاكتساب جنسية ثانية للمواطنين الأجانب وأفراد عائلاتهم من خلال سداد مساهمة اقتصادية في صندوق حكومي أو الاستثمار في ملكية عقارية محددة مسبقًا. وفي المقابل، توجه دومينيكا هذه الأموال إلى السياحة البيئية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجزيرة. ومكن البرنامج كومنولث دومينيكا من تدشين مبادرات صديقة للبيئة ودعمها، مثل مشروع “ثورة الإسكان” الطموح الذي يستهدف بناء مساكن زهيدة التكلفة مقاومة للعوامل البيئية لنسبة كبيرة من السكان.

ويحظى كذلك برنامج كومنولث دومينيكا للمواطنة عن طريق الاستثمار بتقدير دولي نتيجة لفعاليته وتكلفته المعقولة ومعايير التقصي اللازم الصارمة المطبقة طبقًا للمتخصصين من مجلة بروفيشنال ويلث مانجمنت “PWM” التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز “Financial Times”. ولم يزل المستثمرون، خاصة من الشرق الأوسط، الذين يقبلون بشدة على برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار، يختارون كومنولث دومينيكا، مع برنامج الجزيرة الذي يوصف بكونه أفضل عروض المواطنة عن طريق الاستثمار في العالم.