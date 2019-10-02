سي أيه أس تسرع تطوير المنتج بإطلاقها حلول التركيبات المتخصصة

أكبر مجموعة من بيانات التركيبات يجمعها علماء توفر الأساس لحلول تزيد من كفاءة البحث والتطوير

كولومبوس، أوهايو، 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 / بي آر نيوزواير / — وسعت مؤسسة سي أيه أس، وهي أحد أقسام الجمعية الكيميائية الأميركية المتخصصة في حلول المعلومات العلمية، مجموعة منتجاتها من خلال إطلاق Formulus®، (فورميولاز) وهو حل جديد يهدف إلى توصيل الابتكارات إلى السوق بشكل أسرع من خلال تلبية الاحتياجات الفريدة من المعلومات لعلماء التركيبات. ومع تمثيل تطوير المنتجات حوالي 30٪ من إجمالي تكاليف البحث والتطوير، فإن الصناعات، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية والكيماويات الزراعية ومستحضرات التجميل تسعى لإطلاق الابتكار وزيادة الكفاءة. من خلال توفير وصول سهل إلى احتياجات مركبي الرؤى التفصيلية، تلهم المؤسسة الجديدة فورميولاز الأفكار الجديدة وتقلل من التكرارات المطلوبة لتحسين كل تركيبة وتوفر المعلومات لحل المشكلات.

يعالج الحل الجديد الخاص بالتركيبات الاحتياجات الفريدة للمركبين

تقدم فورميولاز أكبر مجموعة من التركيبات في العالم يتم الحصول عليها من المجلات وبراءات الاختراع وكتيبات المنتجات. وإذ هي تتكامل مع مجموعة مواد سي أيه أس التي لا مثيل لها، ومواصفات المورد التفصيلية والموارد التنظيمية، فورميولاز هي حل الوقفة الواحدة للمركبين. تُمكِّن فورميولاز المستخدمين من استكشاف طيف التركيبات بسرعة، وتحديد نُهج التركيبات ذات الصلة ومكونات المصدر.

يقول تيم والبرغ، نائب رئيس إدارة المنتجات والاستراتيجية في سي أيه أس: “تركز سي أيه أس بقوة على تحسين الكفاءة طوال دورة حياة الابتكار. إن حلولنا لها تاريخ طويل في تقديم معلومة متخصصة للباحثين العلميين. تقدم فورميولاز عروضنا لتسريع مرحلة التطوير. من خلال الشراكة مع المركبين على مدى السنوات الثلاث الماضية، قمنا بتصميم حل معلومات مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وسير العمل الفريد الذي يساعدهم على توصيل الابتكارات بصورة أسرع إلى السوق.”

تسريع الابتكار من خلال البيانات عالية الجودة والتكنولوجيا المتخصصة والخبرات البشرية

وإذ هي تأتي من عمل مئات العلماء، تحدد مجموعة التركيبات الجديدة من سي أيه أس بوضوح مكونات المستحضر وأدوارها وتربط التركيبات برؤى ثاقبة مهمة. كما يتم توفير بيانات التركيب هذه في حلول سي أيه أس الرائدة STNext® و SciFindern . ترشد مجموعة حلول سي أيه أس عملية سير العمل في البحث والتطوير من البداية إلى النهاية، مما يضمن للمهنيين في مجال الملكية الفكرية وعملاء البحث أن يبحثوا بدقة عن بيانات التركيبات المعقدة لتحديد معلومات براءات الاختراع المهمة وتقييم الجدة واكتساب السياق ذي الصلة لتطوير المكونات النشطة. يمكن أيضًا أن يكون محتوى تركيبات سي أيه أس مرخصًا للمشاريع والتطبيقات الداخلية.

وقال الدكتور باري فانينغ، العالِم الأول في مؤسسة ذي أندرسونز، “دائمًا ما يكون تطوير المنتج على حافة المعرفة، ويمكنك استخدام ما فعله الآخرون من قبل لإرشادك. لقد ساعدتني فورميولاز بشكل فعال في القيام بذلك. وقد وفر لي مستوى البحثية فيها القدرة على البحث في جميع الأدبيات بشكل أكثر فاعلية للوصول إلى الإجابة والدخول إلى المختبر بخط أساس أكثر استنارة.”

تلعب التركيبات دوراً حاسماً في تقديم منتجات جديدة آمنة وفعالة إلى السوق. تمكن فورميولاز من الابتكار وتضمن أن تبدأ التركيبات مرحلة التطوير على المسار الأكثر كفاءة. وأكد أكثر من 70 ٪ من المركبين الذين جربوا فورميلاز أنها ساعدتهم على تضييق التركيز بسرعة أكبر. ومن شأن ذلك أن يقلل من الوقت الكلي والموارد اللازمة لتحسين كل تركيبة من التجارب السريرية في المرحلة المبكرة إلى المنتج النهائي القابل للتسويق.

لمعرفة المزيد في www.cas.org/formulus

حول سي أيه أس

تتعاون سي أيه أس، وهي أحد أقسام الجمعية الكيميائية الأميركية، مع منظمات البحث والتطوير على مستوى العالم لتوفير رؤى علمية يمكن العمل على أساسها التي تساعد هذه المؤسسات على تخطيط، وابتكار وحماية ابتكاراتها، والتنبؤ بكيفية تطور الأسواق والفرص الجديدة. يعتمد الباحثون العلميون ومهنيو براءات الاختراع وقادة الأعمال في جميع أنحاء العالم عبر القطاعات التجارية والأكاديمية والحكومية على حلولنا وخدماتنا لتقديم المشورة للاكتشاف والاستراتيجية. استفد من المحتوى الذي نوفره والتقنية المتخصصة والخبرات البشرية لدينا الذي لا مثيل له لتخصيص الحلول التي ستوفر لمؤسستك ميزة المعلومات. ومع أكثر من 110 سنوات من الخبرة، لا أحد يعرف المزيد عن المعلومات العلمية من سي أيه أس. تعلم المزيد هنا: www.cas.org.

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