سينوبيك وقطر إنرجي صفقة طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال

ستشهد الصفقة قيام قطر بتوريد 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال إلى سينوبيك كل عام، ويقوم الجانبان بالتعاون المتكامل في مشروع التوسع في حقل الغاز الشمالي

بكين، الصين، 23 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — اختبرت مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (هونغ كونغ: 0386، “سينوبيك”) وقطر إنرجي وقعتا اتفاقية شراء ومبيعات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال ( LNG ) لتوريد أربعة ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال إلى سينوبيك. سيعمل الطرفان معًا في مشروع قطر للتوسع في المجال الشمالي (” لمشروع”).

ويشكل اتفاق شراء وبيع الغاز الطبيعي المسال الطويل الأجل الذي مدته 27 عامًا جزءًا هامًا من التعاون المتكامل بين الجانبين. وقع رئيس مجلس إدارة سينوبيك ما يونغ شينغ ووزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر إنرجي، معالي سعادة سعد شريدة الكعبي على الاتفاقية رسميًا معًا خلال احتفال عبر الإنترنت.

وقال ما إن الصين وقطر تتمتعان بعلاقات ودية ووثيقة أثناء بناء التآزر في قطاع الطاقة. إن المستوى الصحي للدبلوماسية يخلق بيئة مواتية لكلا الجانبين لتعميق تعاونهما باستمرار.

وقالت ما: “يتوافق توقيع هذا الاتفاق مع التزام سينوبيك بالتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون والآمنة والمستدامة”. “سيساعد إمدادات الغاز الطبيعي المسال في تلبية الطلب على الغاز الطبيعي في السوق الصينية، ولكن أيضًا تحسين مزيج الطاقة في الصين مع تعزيز أمن واستقرار وموثوقية إمدادات الطاقة”.

“نحن سعداء للتوصل إلى هذا الاتفاق، مما سيزيد من تعزيز العلاقة الثنائية الممتازة بين الصين وقطر”، قال سعادة السيد/ الكعبي. “وسيساعد الاتفاق على تلبية طلب الصين المتزايد على الطاقة النظيفة. ويمثل هذا التعاون، الذي يمتد عبر ميادين مختلفة ويستمر لمدة 27 عامًا، فصلًا جديدًا غير عادي ومثيرًا من فصول التعاون بين الجانبين.

من المقرر بدء تشغيل مشروع توسيع حقل الغاز الشمالي بحلول عام 2026. هذه الاتفاقية هي ثاني اتفاقية شراء وبيع طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال موقعة بين سينوبيك وقطر إنرجي، وأول اتفاقية شراء وبيع طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال للمشروع.

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