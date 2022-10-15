‫سينوبك تنشر تقارير رؤى الاستدامة، مما يجذب الانتباه إلى مواد التعبئة والتغليف والمواد البلاستيكية القابلة للتحلل

بكين، 14 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — نشرت شركة الصين للبتروكيماويات؛ سينوبك ( HKG : 0386, “ Sinopec “) ثلاثة تقارير لرؤى الاستدامة تُسلِّط الضوء على الوضع الحالي لاستخدام مواد التعبئة والتغليف والمواد البلاستيكية القابلة للتحلل في البلاد، فيما يتصل بأهداف التنمية المستدامة للصين.

وقد تم إجراء التقارير الثلاثة – “تقرير البحوث للفترة 2021-2030 المتعلق بإمكانات خفض انبعاثات الكربون في التعبئة والتغليف الصديق للبيئة لقطاع التوصيل السريع في الصين”، و“دراسة عام 2021 المتعلقة بالأثر البيئي وإعادة تدوير العبوات البلاستيكية للوجبات السريعة في قطاع المطاعم”، و“تقرير البحوث المتعلق بتقييم الأثر البيئي ودعم السياسات المتعلقة بالمواد البلاستيكية القابلة للتحلل”، بالتعاون مع مختلف المؤسسات البحثية الرائدة في الصين، على سبيل المثال ومن بين مؤسسات أخرى، جامعة تونجي (التقارير المتعلقة بالتغليف الصديق للبيئة في قطاع التوصيل السريع والعبوات البلاستيكية للوجبات السريعة في قطاع المطاعم) ومدرسة البيئة، جامعة تسينجوا (التقرير المتعلق بالمواد البلاستيكية القابلة للتحلل).

ويلخص أول تقريران الوضع الحالي للتعبئة والتغليف في قطاع التوصيل السريع وتعبئة وتغليف الوجبات الجاهزة في قطاع المطاعم في الصين، ويقدمان اقتراحات عملية تقدمية من أجل خفض انبعاثات الكربون:

التعبئة والتغليف في قطاع التوصيل السريع: إن استخدام العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها لن يساعد فقط في السيطرة على كمية النفايات البلاستيكية، بل أيضًا في خفض انبعاثات الكربون المتعلقة بها.

تعبئة وتغليف الوجبات الجاهزة في قطاع المطاعم: يمكن أن تؤدي إعادة التدوير الكيميائي للمواد البلاستيكية إلى خفض نفايات الموارد بشكل فعال مع خفض انبعاثات الكربون بشكل هائل في نفس الوقت. ولو كانت جميع المواد البلاستيكية للوجبات الجاهزة قد تمت إعادة تدويرها كيميائيًا في الفترة من عام 2015 إلى 2020، لكانت انبعاثات الكربون التراكمية الناتجة أثناء التخلص منها قد بلغت 58.56 بالمائة فقط من الرقم الأصلي، مما كان سيؤدي إلى خفض الانبعاثات بأكثر من 40 بالمائة.

تُعَد المنتجات البلاستيكية بمثابة المواد الرئيسية المستخدمة في تغليف الوجبات الجاهزة والتوصيل السريع، وفي حين أنه ليس من الممكن استبدال المواد البلاستيكية بالكامل بمواد بديلة، فإن الأبحاث المتعلقة بالمواد البلاستيكية القابلة للتحلل تَرسم مسارًا أوضح لتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات.

ويشير تقرير المواد البلاستيكية القابلة للتحلل إلى أنه بناءً على وقت المعالجة الفعلي في الصين لإجراءات التسميد الصناعي والتخمير اللاهوائي، يجب تعديل مؤشرات التقييم الخاصة بالمواد القابلة للتحلل إلى 30 يومًا لوقت تحلل التسميد الصناعي، و40 يومًا لوقت التحلل المحدود للتخمير اللاهوائي. كما يُنصح بتشجيع استبدال المواد البلاستيكية القابلة للتحلل في باديء الأمر في الأماكن التي تكون فيها إعادة تدوير البلاستيك صعبة أو غير متاحة.

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