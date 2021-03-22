سيكونس تحتفل بذكرى إنشائها السنوية العاشرة

القاهرة, 22 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ –إذ أنشأها كريم خورشيد و أحمد شبراوي في العام 2011، بدأت شركة سيكونس كمنصة تجميع للرسائل القصيرة ونمت لتصبح لاعبة مبتكرة في السوق العالمي للاتصالات كخدمة. تستخدم منصة اتصالات الشركة ، والحائزة على براءة اختراع، أحدث تقنيات السحابة وتتضمن محفظة شاملة من المنتجات والحلول المتعددة القنوات التي تركز على الصناعة وقابلة للتوسع ومجدية اقتصاديا.

ومع حضور لها في مصر وباكستان والمغرب والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، تعمل سيكونس كمركز لاحتياجات السوق العالمية المتزايدة وسط الثورة الرقمية. تتضمن بعض المنتجات الحالية للشركة واجهات برمجة تطبيقات الاتصالات ، وWhatsApp Business Platform ، و CEQUENS Chat .

بعد رحلة من النجاحات والتحديات، يصادف يناير 2021 الذكرى السنوية العاشرة لـتأسيس سيكونس. لدى الشركة فريق مكون من أكثر من 150 موظفًا مكنت ابتكاراتهم آلاف الشركات لإنتاج وتقديم تجارب اتصال محددة لقطاعاتها.

“النظام الذي تُبنى عليه أعمالنا مدين لعملائنا المخلصين الذين يضعون ثقتهم في علامتنا التجارية”، كما يقول كريم خورشيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة . “لكي نحافظ على البعد الابتكاري لدينا، يجب علينا أيضًا أن نعرب عن امتناننا لشركائنا وموردينا وعائلة موظفينا بأكملها في جميع أنحاء العالم.” السيد خورشيد، الذي خدمت رؤياه الشركة لمدة 10 سنوات، يشعر بالامتنان للرحلة وكل ما تعلمه منها على طول الطريق.

تقديم منصة محادثة سيكونس CEQUENS Chat – منصة المحادثة المتعددة القنوات للمستقبل

احتفالًا بالذكرى السنوية العاشرة للشركة، كشفت سيكونس النقاب عن CEQUENS Chat ، وهو حل اتصالات رقمي متعدد الإمكانات لقطاعات الأعمال المختلفة. منصة سيكونس تشات هي نظام أساسي للمحادثات، تم إنشاؤه وتصميمه لتبسيط الاتصالات التجارية وتحسينها لتناسب العصر الرقمي.

من خلال الجمع بين التصميم البديهي ومجموعة المميزات القادرة، تجلب سيكونس تشات تفاعلات متعددة القنوات إلى واجهة واحدة. سيكون لدى المستخدمين القدرة على إنشاء وتقديم تجارب العملاء التي تمتد وتتكامل مع العديد من تطبيقات المراسلة من خلال منصة واحدة متعددة الأوجه. تدعم هذه المنصة قنوات المراسلة الأكثر شيوعًا بين المستهلكين – وهي WhatsApp Business،Facebook Messenger Apple Business Chat، Google Chat وغيرها المزيد. كما أن هذه المنصة توفر إمكانات تكامل مع برمجيات الدردشة على الويب، ما يجعلها حلاً جيدًا للتواصل للعديد من الصناعات.

CEQUENS Chat تقدم منصة محادثة موثوقة وشاملة توفر لك تنفيذًا سهلًا وسريعًا من خلال نموذج آمن مصمم حول تجارب مخصصة لمستقبل دعم العملاء. وبهذا يختبر عملاء العصر الرقمي تجربة التجارب الشخصية والشاملة التي يبحثون عنها، بينما يمكن للشركات تجربة بُعد جديد من التوفر.

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تصمم سيكونس حلول اتصالات رائدة وتعايرها لتتناسب مع العصر الرقمي. تم تصميم منصات سيكونس بعناية من الألف إلى الياء لتلائم احتياجات التحول الرقمي الخاصة بك. تؤمن الشركة أن كل الأشياء الرقمية يجب أن تكون شاملة للجميع. لهذا السبب تبني منتجات أكثر ذكاءً لسد جميع الفجوات. تم تصميم كل شيء تحت العلامة التجارية الخاصة بسيكونس بشكل أساسي لتحسين الاتصال بأعلى مستوى من الأمان وبتكاليف أقل. لمعرفة المزيد، اضغط هنا.

حول سيكونس

سيكونس هي مزود منصة اتصالات كخدمة. تهدف الشركة إلى سد فجوات الاتصال في عالم يحركه التواصل.

وإذ ولدت في العصر الرقمي، تأسست سيكونس استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه اتصالات المؤسسات. بدأت الشركة كمنصة تجميع للرسائل القصيرة وصنعت طريقًا تدريجيًا نحو حلول الاتصالات كخدمة متعددة القنوات.

على مدى 10 سنوات، مكّنت ابتكارات سيكونس آلاف الشركات من إنشاء وتقديم تجارب اتصال مُحددة لقطاعاتها. منصة الاتصالات السحابية المتوافقة مع PCI / DSS هي الحل الشامل الحائز على الجوائز الذي يساعد الشركات على تحقيق إمكاناتها الكاملة والانتقال إلى التكنولوجيا الرقمية.

بصفتها عضوا في Endeavor ولاعبًا بارزا في الصناعة، تلعب سيكونس دورًا محوريًا في تحويل الاتصالات التجارية في جميع أنحاء العالم.

معلومات الاتصال:

ألن يوسف

مدير العلاقات العامة والاتصالات

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