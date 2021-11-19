, 19 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — كانت الجنسية عن طريق الاستثمار دوماً هي الخطة البديلة المثالية، وتعتبر آمنة ووسيلة للحماية ضد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية. بالإضافة إلى كونها أيضاً وسيلة لتحسين فرص التنقل العالمي، ولهذه الأسباب، يقوم العديد من الافراد حول العالم باختيار جواز سفر سانت كيتس ونيفيس عن طريق الاستثمار في البلاد. لكن تعمل البلاد على توفير الكثير من الميزات التي تساعد في تخفيف حدة المخاطر خاصة في الأمور المتعلقة بحماية الممتلكات “الأصول”.

تضم سانت كيتس ونيفيس الكاريبية إحدى برامج الجنسية عن طريق الاستثمار الذي يعتبر الأشهر حول العالم، حيث تعتبر هي الأولى في إنشاء هذا النوع من البرامج في سنة ١٩٨٤. لكن الشيء الغير متداول بين الناس هو أنها تعتبر أيضاً موطناً لإحدى قطاعات الخدمات المصرفية الأكثر حصراً في العالم والتي تشمل بعضاً من أفضل الوسائل التي تساعد في حماية الممتلكات.

ما هي حماية الممتلكات؟

تتم حماية الممتلكات عبر اتخاذ بعضاً من الإجراءات التي تضمن حماية ثروتك من الخسارة خلال التقلبات الاقتصادية أو من المقرضين، حيث تشمل الأموال والممتلكات المادية مثل العقارات والأسهم.

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على سبيل المثال، يعتبر تنويع الأموال الخاصة بك إلى مختلف العملات إحدى الطرق لحماية أغلبيته من الاضطرابات الاقتصادية المفاجئة كالتي حدثت في فنزويلا ولبنان. حيث أن بتنويع النقود إلى مختلف العملات سيعمل على بقاء منصبك كما هو في حال خسارة إحدى العملات بشكل مفاجئ. إن هذه الطريقة تعتبر مساراً لحماية الممتلكات الأساسية.

يوجد أيضاً مسارات أخرى أكثر تعقيداً لفعل ذلك، كإنشاء شركات أجنبية استثمارية محدودة المسؤولية في السندات الحكومية، أو إنشاء حسابات مصرفية وائتمانية في الخارج. ومع ذلك، يتناسب كلا الخيارين مع الحصول على الجنسية الثانية من سانت كيتس ونيفيس وهذا تماماً ما سنقوم بمناقشته في المقال.

ما هي البنوك الخارجية؟

تشير البنوك الخارجية إلى إنشاء حسابات مصرفية في بلد أجنبي. وتتضمن البنوك الخارجية العديد من المزايا الرائعة كالتالي:

القدرة على تنويع العملات

تتعامل البنوك الخارجية عادة مع جميع أنواع العملات، على عكس البنوك المحلية التي يكون تركيزها فقط على العملة المحلية والتي قد يكون لها أسعار صرف غير منصفة بتاتاً. تتعامل البنوك الخارجية الموجودة في سانت كيتس ونيفيس بكل براعة مع أغلب العملات الأجنبية، ومع وجود المستثمرين من مختلف الجنسيات الحاصلين على الجنسية، فإن البلاد قادرة على تقديم خدماتها للعملاء من جميع أنحاء العالم.

تبسيط الأعمال التجارية الدولية

تقوم البنوك الخارجية بتسهيل وتبسيط الأمور المتعلقة بالتحويلات الدولية وانهاء الصفقات التجارية العالمية. إن البنوك الخارجية الموجودة في سانت كيتس ونيفيس ليست ملزمة بالقيود التي تفرضها العديد من البلدان في الأمور المتعلقة بإجراء الأعمال التجارية في دول محددة، حيث أنها توفر المعاملات السلسة والمباشرة.

أقصى درجة أمن وخصوصية

يتم استهداف الأفراد ذوي الملاءة المالية دائماً عبر وسائل الإعلام والهيئات الضريبية ليتم كشف ثرواتهم الخاصة أمام جميع الملأ. لكن تتمتع البنوك الخارجية في سانت كيتس ونيفيس بخصوصية عالية وحصرية بشكل كامل. إن إنشاء حسابات مصرفية في سانت كيتس ونيفيس لا يعمل فقط على حماية الممتلكات الخاصة بك بإطار مالي قوي، بل يقوم أيضاً بتوفير مستويات عالية من السرية المطلقة.

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بالإضافة إلى ذلك، إن تسريب معلومات الشركات والبنوك لدول مختلفة الذي حدث قبل سنوات المسمى بـ “وثائق الجنة” أو “Paradise Paper”، فإنهم لم يتمكنون من اختراق الهيكل الأمني لبنوك وشركات سانت كيتس ونيفيس، حيث أنها تقوم بحماية عملائها والمقيمين في البلاد بشكل كبير.

مرحبة بتداول العملات الرقمية

تعتبر سانت كيتس ونيفيس إحدى البلدان الأكثر ترحيباً بالعملات الرقمية حول العالم. يمكن للأفراد الذين يرغبون بالاستثمار في العملات الرقمية القيام بذلك عبر البنوك الخارجية الموجودة في سانت كيتس ونيفيس الكاريبية، حيث تضم البلاد عدداً كبيراً من أجهزة الصراف الآلي لعملة البيتكوين.

ما هي صناديق الائتمان الخارجية؟

تعتبر صناديق الائتمان وسيلة مثالية لحماية الممتلكات الخاصة بك. إن إطار عمل صندوق الائتمان متمركزاً حول قيام المستثمرين (منشئ الصندوق) بنقل ملكية بعض الممتلكات إلى مسؤول الصندوق (الوصي/الأمين) بالإضافة إلى وضعه للمتطلبات والشروط المتعلقة حول كيفية استخدام وتوزيع هذه الأموال إلى الأطراف الثالثة (الجهات المستفيدة).

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إن قانون الائتمان في سانت كيتس ونيفيس يعتبر من إحدى القوانين الأكثر تعقيداً في العالم، ويعمل القانون لصالح المستثمر (منشئ الصندوق) على المقرضين. ويسمح للمستثمرين الاستفادة من هذا الصندوق أو إدارته للأعمال التجارية الدولية. يعتبر انشاء صناديق الائتمان الخارجية في سانت كيتس ونيفيس طريقة للحصول على ميزات غير محدودة، ومن أشهرها:

حماية كاملة للممتلكات

عند نقل ملكية الممتلكات الخاصة بك إلى صندوق الائتمان، سوف لا يتمكن أي فرد من أخذها منك لأنها ليست بيدك. لكن في الوقت ذاته فإنك تمتلك السيطرة الكاملة على ممتلكاتك كما هو مبين في التعليمات الموجودة في عقد الائتمان. لا يمكن أن تجبرك المحكمة أو المقرض على اغلاق الصندوق الائتماني والدفع لهم لأنك تقنياً لا تملك هذه الممتلكات.

الحماية من الدعاوي القضائية

لكي يتمكن المقرض بأخذ الأموال من صندوقك الائتماني، فعليه أن يرفع قضية على الصندوق لفعل ذلك. إن القيام بذلك في سانت كيتس ونيفيس تعتبر مسألة صعبة، حيث يجب على الأفراد الراغبين برفغ دعوى قانونية ضد أي صندوق ائتماني فعل التالي:

إيداع سند بقيمة ٢٥،٠٠٠ دولار أمريكي إلى الحكومة قبل تقديم الدعوى

إلى الحكومة قبل تقديم الدعوى اكمال جميع الإجراءات القانونية خلال عام واحد من تاريخ تقديم الدعوى

خلال عام واحد من تاريخ تقديم الدعوى مقاضاة كيان أجنبي في أرض أجنبية تخضع للقانون العام

في أرض أجنبية تخضع للقانون العام اثبات المخالفات مع عدم وجود أي مجال للشك، مما يعتبر أمراً يصعب اثباته في العادة حيث أن هذا الموضوع يترك للقضايا الجنائية، ليست المدنية.

مع عدم وجود أي مجال للشك، مما يعتبر أمراً يصعب اثباته في العادة حيث أن هذا الموضوع يترك للقضايا الجنائية، ليست المدنية.

لهذا، فإن رفع الدعاوي القضائية ضد أي صندوق ائتماني في سانت كيتس ونيفيس يعتبر عملية معقدة للغاية وتحتاج إلى رسوم قانونية عالية وتستغرق وقتاً طويلاً ولها مخاطرة عالية.

الحوافز الضريبية

قد يساعدك صندوق الائتمان في سانت كيتس ونيفيس بالمواضيع المتعلقة بالضرائب وهذا يعتمد على البلد الذي ينتمي إليه المستثمر (منشئ الصندوق). تقوم الصناديق الائتمانية في البلاد بتقليل حجم الثروة الخاصة بك عند نقلك لملكية ممتلكاتك وهذا يؤثر إيجابياً على الضريبة المفروضة على ثروتك. وفقاً لقانون الائتمان في سانت كيتس ونيفيس، يسمح لصندوق الائتمان أيضاً بإدارة الأعمال التجارية من تلقاء نفسه كما هو موضح في عقد الائتمان، ويتم فرض ضرائب بشكل معقول على الدخل الناجم عن الصندوق، أو حتى لا يتم فرض ضرائب على الدخل بشكل كامل وذلك حسب الحالة.

التوافق الأمثل

إن فتح حسابات مصرفية خارجية وانشاء صندوق ائتماني خارجي في سانت كيتس ونيفيس يسيران بنفس الوقت التي يتم به الحصول على جنسية الدولة عن طريق الاستثمار.

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عند الحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس، ستمنحك درجات إضافية من الحماية وذلك عبر تقديمها لخطة بديلة مثالية مناسبة لك، بالإضافة إلى أنه سيتم تصنيفك كمواطن عند انشائك لحساب مصرفي وصندوق ائتماني. عند قيامك بذلك، سوف لا تكون ملزماً بالقانون الدولي بل ستكون ملزماً باتباع القانون المحلي الذي سيخدمك بشكل واسع.

إن الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس لا تعتبر فقط وسيلة لتحسين فرص تنقلك العالمي، بل هي وسيلة حماية متكاملة لك ولأفراد عائلتك ولثروتك.

لتتعرف على المزيد حول هذا الموضوع، كل ما عليك فعله هو التواصل معنا اليوم لحجز استشارة مجانية مع أحد مستشارينا الخبراء في مجال الجنسية عن طريق الاستثمار.

سيفوري أند بارتنرز هو وكيل معتمد لحكومات متعددة التي تقدم فيها الجنسية عن طريق الاستثمار. تأسست الوكالة في عام ١٧٩٧ وتطورت من المستحضرات الصيدلانية إلى أصول الأسرة وحماية الإرث من خلال الجنسية الثانية والإقامة. يتكون فريق العمل المحترف ومتعدد الجنسيات في الشركة من خبراء استشاريين قاموا بمساعدة آلاف العملاء بما في ذلك العديد من المستثمرين من شمال أفريقيا في اختيار برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأنسب لهم. سيسعد فريق سيفوري أند بارتنرز بالإجابة على جميع استفساراتك باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.